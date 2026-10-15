El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos digitaliza y refuerza el control sobre los sueldos del Estado

Con el objetivo de modernizar los procesos de auditoría y optimizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos (TCER) incorporó un régimen automático y sistematizado para fiscalizar las erogaciones en sueldos y gastos de personal.

La medida, oficializada mediante la Acordada Nº 349/2026, deja sin efecto la normativa previa que versaba sobre la materia (Acordada Nº 310) y establece una plataforma centralizada a la que deberán volcar sus datos los distintos poderes del Estado provincial, entes autárquicos, universidades, Municipalidades, entes municipales, Comunas, la Caja de Jubilaciones y el Registro Civil, entre otros organismos.

“El corazón de este nuevo sistema es el cruzamiento automatizado de datos. Se procesará información integrada proporcionada por los distintos organismos sobre liquidaciones de haberes, beneficios previsionales, ayuda social y registros de fallecimientos”, señaló el presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara.

Este procedimiento permitirá detectar con mayor rapidez e integridad posibles inconsistencias, como duplicación de cobros en distintas dependencias estatales o pagos erróneos. Los resultados de estos cruces informáticos funcionan como herramientas de alerta preliminar y servirán de insumos para la fiscalización profesional de los auditores.

Implementación gradual

Para facilitar la adaptación de las estructuras administrativas locales, el organismo de control dispuso un esquema de incorporación progresiva.

Si bien la normativa ya rige para la administración central y organismos provinciales, los municipios, entes municipales y comunas quedarán exceptuados durante el ejercicio 2026, integrándose de manera obligatoria a partir del año 2027.

Con este paso hacia la digitalización y el análisis basado en criterios de riesgo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos busca consolidar una auditoría más oportuna, eficiente y transparente sobre uno de los rubros más significativos del presupuesto público.