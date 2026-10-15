La Uader, en proceso de evaluación por la Coneau

En el marco del proceso de evaluación institucional que lleva adelante la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), las autoridades de la casa de estudios mantuvieron una entrevista virtual con los pares evaluadores para dar inicio formal a esta nueva etapa.

En el encuentro, participaron el rector Luciano Filipuzzi y los cuatro decanos, Daniel Richar por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; Juan Pablo Filipuzzi, por la Facultad de Ciencia y Tecnología; Román Scattini, por la Facultad de Ciencias de la Gestión; y Aníbal Sattler, por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.

Según informó Entre Ríos Ahora, el equipo evaluador de la Coneau está integrado por Rodolfo Tecchi, exrector de la Universidad Nacional de Jujuy; Juan Ignacio Doberti, economista, asesor de la Universidad de Buenos Aires; Sara Isabel Pérez, de la Universidad Nacional de Quilmes, enfocada en los aspectos académicos; Eduardo Míguez, historiador, vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia; Víctor Ferracutti, de la Universidad Nacional del Sur, especialista en aspectos vinculados a las bibliotecas; Silvia Coicaud, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Sebastián Urquijo, psicólogo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador del Conicet; y Alberto Dibbern, de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del equipo en función de la experiencia que se lleva adelante.

El rector Filipuzzi destacó el sentido de la instancia evaluadora. «Valoramos este proceso, lo agradecemos. Sabemos que se basa en el respeto y que tiene por fin el acompañamiento», manifestó. «Para las universidades es fundamental ser parte de esta instancia que nos permite ver dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué logramos hacer entre el primer proceso de evaluación de Uader y este. Es bueno para el sistema universitario, por el prestigio que tiene la Coneau. Es bueno también para la defensa de la universidad», afirmó.

«Hubiera sido egoísta no hacer este cambio cuando las universidades están en lucha. Debemos adaptarnos cuando lo que se discute es mucho más importante que uno», afirmó.

A propósito de las características de la institución, el rector sostuvo: «Es un honor para nosotros. Nos gusta esta instancia. Tenemos un sistema diferente al de las universidades nacionales. Nosotros dependemos del gobierno de la provincia, lo que hoy pareciera ser una ventaja». Finalmente, repasó los orígenes y la consolidación de la casa de estudios: «Esta es una universidad muy joven pero con base en instituciones con mucha historia. Es una universidad joven, pero con mucha lucha, mucha batalla para llegar a la normalización que se logró porque se movilizaron los estudiantes, los docentes, los trabajadores. Eso nos enorgullece. Hoy tenemos una universidad consolidada, arraigada en el territorio; es la universidad más grande en cantidad de alumnos», concluyó.

Por su parte, Scattini remarcó las expectativas del equipo respecto del proceso: «Estamos muy motivados de participar de esta instancia. El año pasado celebramos 25 años de Uader, fue un gran momento para hacer memoria. Es una historia breve, pero no menos intensa; es una historia prolífica, dedicada a profundizar en el trabajo para ser una universidad provincial de excelencia», señaló quien tiene a su cargo la presidencia de la comisión de evaluación, nominada por el consejo superior de la Universidad.

Richar repasó el recorrido de la casa de estudios: «Fui parte de toda esta historia de Uader porque fui docente de estos institutos que dieron origen a la universidad. He pasado por todas las etapas», expresó, al tiempo que agregó: «La Uader atravesó desafíos importantes, la cuestión presupuestaria especialmente, con inequidades que se plantean con relación a las universidades nacionales. Hemos tenido aun así un crecimiento sostenido en todos los aspectos», dijo y dio cuenta de las dimensiones de la facultad a su cargo, en cantidad de alumnos, de docentes y de carreras.

Sattler recordó su rol como primer rector normalizador, que tuvo a su cargo el anterior proceso de evaluación ante Coneau. Valoró la oportunidad que ofrece esta instancia: «Es un proceso sumamente necesario, lo encaramos con muchísimo compromiso y muchísima alegría», expresó. En ese sentido, consignó que la instancia «sirve para parar la vorágine diaria, para evaluarnos, para escuchar, para ponernos a trabajar en lo que falta».

El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología hizo referencia a la dinámica propia de la unidad académica que encabeza: «Estamos a cargo de una facultad que ha crecido mucho, que absorbió una Facultad de Seguridad con carreras importantes como Criminalística, entre otras», explicó. Juan Pablo Filipuzzi agregó que la comunidad de esa facultad conoce la metodología de la evaluación externa: «Hemos estado en instancias como esta para la evaluación de distintas carreras acreditadas por Coneau. Estamos acostumbrados y nos enriquecen», puntualizó.

Escenario

Desde junio de 2025, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) lleva adelante un proceso requerido por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Ello implicó, en primera instancia, la autoevaluación institucional, desarrollada mediante jornadas en las sedes y otras acciones participativas; y la elaboración de un informe preliminar presentado en diciembre del año pasado.

Ahora, durante el mes de octubre, el proceso continuará con la evaluación externa y la visita de pares evaluadores de la Coneau. El objetivo de esta etapa es verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad establecidos por la normativa vigente. Mediante entrevistas virtuales con diferentes actores institucionales y externos; y encuentros presenciales, se relevarán y analizarán distintos aspectos del funcionamiento de la Universidad y sus unidades académicas.

Del 14 al 16 de octubre se concretan las instancias remotas y del 20 al 22 tendrán lugar las visitas a las sedes Paraná, Villaguay, Gualeguay y Concepción del Uruguay. Entre otros aspectos, la evaluación institucional contempla la revisión de los recursos humanos y materiales, las propuestas curriculares y las acciones de comunicación y divulgación. Se trata de un paso fundamental, asimismo, para la acreditación de carreras y el reconocimiento oficial de los títulos.

Para coordinar aspectos organizativos e interiorizar a la comunidad universitaria, se mantuvieron reuniones en las facultades en el mes de septiembre, encabezadas por la secretaria Académica de la Universidad, Alfonsina Kohan y Federico Waissmann, co-director y coordinador general, respectivamente, de la Comisión de Autoevaluación, junto a los decanos y equipos de trabajo.

El proceso requerido por la Coneau está previsto en la Ley de Educación Superior. En Uader es la segunda vez que se realiza desde la normalización. “El primero fue entre 2015 y 2017; y entre otras cuestiones, aquella vez surgió la necesidad de amplificar e involucrar más activamente a la comunidad, algo que sin dudas se cumplió en el trabajo iniciado en 2025 y que tiene continuidad este año”, indicaron desde la Universidad.

Para ello, “se presentó un plan de trabajo que incluyó una etapa de sensibilización y una etapa territorial que implicó apostar a la dinámica lúdica, de intercambio, escucha y participación para rescatar la mirada sobre el presente de la Universidad y su proyección a futuro. Se realizaron así 7 encuentros interclaustros e intersedes, con la participación de más de 1700 universitarios y luego de recabar 6522 formularios de consultas a docentes, estudiantes, personal administrativo y comunidad graduada”.