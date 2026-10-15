Michel y Marclay estuvieron el embajador de la India para mejorar el acceso de exportaciones entrerrianas

Los diputados nacionales del peronismo Guillermo Michel y Marianela Marclay, mantuvieron este miércoles un encuentro con el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, con el fin de analizar las relaciones comerciales entre ambos países y las oportunidades de ampliar el intercambio bilateral.

“Argentina necesita ampliar el acceso de sus productos al mercado indio y diversificar su canasta exportadora. En ese desafío, Entre Ríos tiene un papel fundamental por su potencial agroalimentario”, manifestó Michel.

En ese sentido, puntualizó: “Planteamos la importancia de avanzar en la habilitación fitosanitaria de cítricos dulces, nueces y arándanos, para facilitar su ingreso al mercado indio”.

Para el legislador “fortalecer la relación comercial con India significa generar nuevas oportunidades para la producción, las exportaciones y el desarrollo de nuestras economías regionales”.

Con más de 1.400 millones de habitantes, India es uno de los mercados de mayor potencial para los productos argentinos. Se consolidó como el quinto socio comercial y durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones a ese destino alcanzaron los USD 3.685 millones.