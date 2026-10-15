Paraná fue escenario de una masiva Quinta Marcha Federal Universitaria

La ciudad de Paraná fue escenario este jueves de una masiva convocatoria en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que reunió a distintos sectores de la comunidad educativa y de la sociedad en rechazo a las políticas del Gobierno nacional para la educación superior.

La protesta contó con la participación de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, representantes gremiales, organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos autoconvocados, que se sumaron al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

Durante la movilización se destacaron numerosos carteles con el rostro del presidente Javier Milei, junto con mensajes críticos hacia las políticas oficiales y consignas en defensa de la educación pública. El reclamo por el envío de fondos a las universidades ocupó un lugar central entre las pancartas y expresiones de los manifestantes.

Uno de los principales ejes de la jornada fue la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace un año. Según los sectores que impulsaron la marcha, el incumplimiento de la norma afecta la llegada de recursos destinados al pago de salarios, los gastos de funcionamiento de las instituciones y las becas nacionales.

La movilización en Paraná se enmarcó en una jornada federal de protesta, con la que la comunidad universitaria buscó visibilizar la situación presupuestaria de las casas de estudio y reclamar respuestas ante las dificultades que atraviesa el sistema de educación superior.