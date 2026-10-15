Prevención del suicidio adolescente: AMET capacita a sus delegados ante la falta de respuesta del CGE

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) realizó una jornada sobre prevención del suicidio y herramientas para las instituciones educativas, destinada a sus delegados y delegadas escolares. Es la primera de una serie de capacitaciones que el gremio organizó junto con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, luego de que su propuesta al Consejo General de Educación (CGE) no tuviera respuesta.

"Nosotros ya hace un año veníamos planteando con el Consejo de Educación, no, un año y medio en realidad, (...) abordar esta problemática de manera seria y responsable", explicó el secretario general de AMET, Andrés Besel. "No hemos tenido una repercusión positiva en la propuesta, así que decidimos nosotros avanzar con un acuerdo con el Ministerio de Salud".

En diálogo con el programa Puro Cuento, de Radio Plaza, el dirigente explicó que el objetivo es darles herramientas a los docentes "para estar atentos, para saber dónde ir cuando suceden este tipo de situaciones y fundamentalmente tratar de evitarlo".

Un tema que surgió en el encuentro nacional

La iniciativa nació en el encuentro nacional del gremio realizado el año pasado en Catamarca. Allí, un especialista en psicología y psiquiatría brindó una charla para los docentes participantes, que dejó en evidencia la falta de información unificada sobre el tema.

"Nos dimos cuenta de que no hay unas estadísticas concretas en Argentina. Cada provincia maneja sus números: Entre Ríos tiene sus características, Santa Fe otra, Tierra del Fuego otra", explicó Besel. "Eso fue el disparador".

Una primera jornada con tres profesionales

La actividad se realizó como un conversatorio con tres profesionales, Delfina, Liliana y Edith, y estuvo centrada en el suicidio adolescente. "Esta no va a ser la última", aclaró Besel. "Comenzamos una serie de charlas, específicamente lo que es el suicidio adolescente".

El dirigente destacó el intercambio: "Excelente la charla, el intercambio con los chicos y las chicas nuestras fue muy bueno, fue muy fructífero, y sería genial que eso se pudiera multiplicar en toda la provincia".

Prevenir y acompañar

Para Besel, la capacitación tiene dos objetivos. El primero, la prevención: "Tratar de evitar las situaciones, saber dónde ir para conseguir la ayuda de los especialistas". El segundo, el acompañamiento cuando la situación ya ocurrió: "Estar preparados para ayudar a la familia, a la propia escuela".

"Es una situación que se está dando en las escuelas y en la sociedad", advirtió. Y destacó el rol de los delegados en ese proceso, porque "son nuestra voz y nuestra representación en la escuela" y pueden replicar lo aprendido en cada establecimiento.

El reclamo al Consejo General de Educación

Aunque el CGE no acompañó la propuesta, la Departamental de Escuelas de Paraná emitió un reconocimiento para que los docentes que participaron tengan la falta justificada y sumen puntaje. "Un mínimo, pero al menos suma", señaló Besel.

El objetivo del gremio es que el tema llegue a todas las escuelas entrerrianas. "Sería ideal que con el Consejo podamos acordar los ejes que veníamos trabajando y ya el año que viene tener una resolución específica, un plan de acción", planteó.

Salario docente: "Estamos muy decepcionados"

En el plano salarial, Besel recordó que AMET rechazó dos veces la propuesta del Gobierno provincial "porque no se cumple la palabra del gobernador de que el salario de los maestros y profesores no iba a perder frente al proceso inflacionario". Sin acuerdo, la recomposición se otorgó por decreto.

Hasta el momento no hubo una nueva convocatoria. El dirigente explicó que tiene "un mandato del congreso" de moverse en unidad con AGMER, UDA y SADOP. AGMER es el gremio mayoritario y tiene la representación paritaria, mientras que AMET participa en minoría y UDA y SADOP lo hacen como oyentes.

"Con lo que sucedió en estas últimas convocatorias, la paritaria, estamos muy decepcionados, frustrados", admitió. "La ley está, los mecanismos para seguir discutiendo están, pero el gobierno corta y pasamos al decreto".

Besel advirtió además que los índices oficiales no reflejan lo que viven los docentes: "Los porcentajes que aparecen en el INDEC no representan lo que pega en el presupuesto de la familia". Y enumeró los aumentos de luz, gas, agua, alquiler y alimentos. "Mientras no tengamos una propuesta salarial que al menos equipare la inflación tal cual se prometió, va a seguir habiendo conflictos", sostuvo.

Escuelas técnicas: más de 6.000 firmas por los fondos

AMET también continúa con su reclamo por la restitución de los fondos nacionales para las escuelas técnicas y agrotécnicas. El petitorio ya supera, según Besel, las 6.000 firmas de docentes y miembros de la comunidad educativa, y esperan llegar a 10.000 antes de fin de mes.

El documento será presentado ante los presidentes de bloque del Congreso de la Nación. "Más allá de que el petitorio tenga o no repercusión en el Congreso, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir batallando para que se restituyan los fondos", afirmó.

Según los datos del gremio, el año pasado hubo un fondo de 762 millones de pesos para las escuelas técnicas de la provincia. Este año, en el presupuesto del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), aparecieron solo 366 millones, y se enviaron apenas 180. "Claramente hay un desfinanciamiento que atenta contra la formación de nuestros gurises y nuestras gurisas", denunció.

El pedido al gobernador: seguir el ejemplo de Santa Fe y Córdoba

AMET entregó al gobernador Rogelio Frigerio una propuesta firmada por los delegados y la comisión directiva para que la provincia cree un fondo propio, como hicieron Santa Fe y Córdoba. "Si bien no son grandes cifras, por lo menos son mucho más acordes a lo que las escuelas necesitan para tener sus insumos, sus medidas de seguridad, sus herramientas para trabajar", explicó Besel.

La idea, coincidió, es que la provincia pueda suplir en parte lo que la Nación dejó de enviar, como ya ocurrió con el fondo de incentivo docente. El gremio también acercará el material a legisladores y al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Para Besel, financiar las escuelas "debería ser una prioridad para el Poder Ejecutivo en el caso de Entre Ríos". "Ahí se forman nuestros chicos, nuestras chicas y el futuro de nuestra provincia y de nuestra patria".

Dónde pedir ayuda

Si estás atravesando una situación difícil o conocés a alguien que lo esté, podés comunicarte con la línea de Urgencias en Salud Mental del Ministerio de Salud de Entre Ríos: 0800-777-2100. Es gratuita, no requiere crédito, funciona las 24 horas todos los días y se puede llamar desde cualquier punto de la provincia. La atienden profesionales. Ante una emergencia, llamá al 911 o acercate a la guardia del hospital más cercano. Hablar puede ayudar.