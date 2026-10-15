UNER: la decana de Trabajo Social advirtió que el presupuesto 2027 consolida un tercio menos de fondo

Las universidades nacionales funcionan hoy con un presupuesto que perdió un tercio de su valor desde diciembre de 2023, y el proyecto de presupuesto 2027 consolidaría ese recorte. Así lo advirtió la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Rosana Pieruzzini.

En diálogo con A quien corresponda, por Radio Plaza, la decana explicó la situación con una comparación doméstica: "Si uno piensa en términos de una familia y lo que tiene para vivir, es como si nos hubieran congelado los ingresos desde el 2023 a la fecha".

Un presupuesto congelado desde 2023

Pieruzzini explicó que el presupuesto general de la universidad se mantiene fijo en los valores establecidos en diciembre de 2023. "Hoy tiene un tercio menos", resumió. Y aclaró que los aumentos escalonados para el personal docente y no docente "todavía no han cubierto lo que se ha perdido frente a la inflación desde el 2023".

La expectativa para el próximo año no es mejor. "El presupuesto que se está presentando para el 2027 es un tercio por debajo de lo que necesita la universidad para funcionar", advirtió. Es decir, el proyecto llevaría ese congelamiento al año próximo: "Confirmar para el 2027 el presupuesto que está hoy ejecutándose, que representa un tercio menos".

La decana recordó que ese diagnóstico es compartido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores y rectoras de todo el país. "Hay mucha unificación en esto, entonces hay mucha claridad, porque la situación es verdaderamente así", sostuvo.

"Lo que está en juego es qué rol cumple la universidad en la sociedad"

Para Pieruzzini, el reclamo no se limita a la institución. "No es la universidad para sí misma lo que está en juego. Lo que está en juego es qué rol cumple la universidad en la sociedad", planteó.

La decana destacó el valor de la universidad para el ascenso social, pero también para el desarrollo de cada territorio. "Todas las ciudades y pueblos de Entre Ríos saben que tener una posibilidad de estudios superiores, universitarios, en sus localidades, en sus proximidades, significa también un aporte al desarrollo de esas ciudades", explicó. Allí, dijo, la universidad produce conocimiento, investigación y extensión.

La UNER está establecida en cinco ciudades de la provincia y tiene presencia, a través de acuerdos y convenios, en alrededor de 40 municipios entrerrianos.

El vínculo con el sector privado

Pieruzzini también discutió la separación entre lo público y lo privado. Recordó que empresas y municipios firman convenios con la universidad para resolver problemas concretos, y que el sector productivo se nutre de los profesionales que allí se forman. "¿Cómo hace el empresario para tener su mano de obra formada, calificada? ¿De dónde lo saca?", planteó.

"Hay un vínculo permanente de diferentes maneras entre lo público y lo privado. Esa división no es estanca", sostuvo.

Docentes que se van

Uno de los efectos del desfinanciamiento es la salida de docentes formados. Muchos, explicó, son convocados para trabajar en otros lugares o en otros países y terminan dejando la carrera que habían construido. "En un momento tiene que definir porque ya no puede sostenerse la vida", resumió.

Becas que no alcanzan

En la Facultad de Trabajo Social, las actividades de docencia, investigación y extensión se sostienen "con mucho esfuerzo". Algunas líneas de apoyo ya no pueden mantenerse, y la gestión busca resolver todo "con los mínimos recursos disponibles". En algunos casos, la cooperadora de la facultad aporta para situaciones puntuales.

Las becas son otro punto crítico. Según la decana, el bajo monto de las becas universitarias afecta la matrícula y la posibilidad de que los estudiantes continúen sus carreras. Además, no se abrieron nuevas incorporaciones a la beca Progresar.

Una comunidad que se moviliza unida

El reclamo atraviesa a toda la comunidad universitaria. Los estudiantes de la facultad decidieron en una asamblea, por unanimidad, realizar una vigilia en el edificio en la previa de una movilización, sin suspender las clases ni las mesas de examen. A diferencia de otros reclamos estudiantiles, esta vez no apunta contra las autoridades: "Se ha dado de una manera mancomunada", destacó Pieruzzini.

"No pedimos privilegios"

La decana insistió en que el pedido de la universidad es concreto. "No pedimos privilegios, pedimos volver al nivel adquisitivo de financiamiento de hace tres años, de diciembre de 2023", afirmó.

Y convocó a la ciudadanía entrerriana a acompañar el reclamo "de las maneras que cada uno y cada una le sea posible", para "poder expresar nuevamente la necesidad de que el gobierno atienda esto que fue votado en el Congreso".