Aranda recorrió los trabajos de restauración de la escuela independencia

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos acompañó a estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 Dr. Alfredo Materi, en una recorrida por los avances de una obra histórica para Diamante, impulsada por el Gobierno provincial.

Este martes, el diputado Lénico Aranda acompañó a alumnos de la modalidad Maestro Mayor de Obra y a su equipo docente en una visita a los trabajos de restauración integral de la Escuela Nº 1 Independencia.

La intervención, que se ejecuta a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, representa una inversión cercana a los $2.000 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 540 días. La expectativa es que los estudiantes puedan regresar al edificio durante el ciclo lectivo 2028.

Aranda puso en valor la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar con una obra esperada durante años por la comunidad educativa, destacando la importancia de invertir en infraestructura escolar y recuperar espacios fundamentales para la educación de los diamantinos.

La recorrida también permitió a los futuros maestros mayores de obra conocer de cerca el desarrollo de una intervención de gran magnitud, vinculando su formación técnica con una obra clave para el patrimonio y el futuro educativo de la ciudad.