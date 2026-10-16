Código Procesal Laboral: los contadores rechazan el techo de $800.000 a sus honorarios como peritos

Los contadores entrerrianos rechazan el límite que la reforma del Código Procesal Laboral pretende imponer a sus honorarios como peritos. El proyecto del Poder Ejecutivo fija un techo de 8 jus, menos de 800.000 pesos, para cualquier pericia contable en un juicio laboral, sin importar el monto en discusión ni la complejidad del trabajo.

"Consideramos que ponerle un techo a ese trabajo no es lo justo", afirmó el contador Edgardo Oneto, representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que expuso su posición ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Lena.

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Oneto explicó que la objeción de la entidad se concentra "fundamentalmente" en el artículo 39 del proyecto, que regula los honorarios de los peritos de ciencias económicas en los juicios laborales. El planteo fue presentado por escrito el 30 de septiembre, junto con un texto alternativo.

Del 4% del monto a un techo fijo

Hoy, los honorarios de los peritos contables se regulan por una escala que garantiza un piso del 4% del monto involucrado en el juicio. "Nos regimos por una tabla que data de muchos años que nos asegura un honorario mínimo del 4% del monto involucrado", explicó Oneto.

El proyecto, en cambio, establece un límite de 8 jus. Con un valor del jus de entre 97.000 y 98.000 pesos, según precisó el contador, el tope queda por debajo de los 800.000 pesos. "Cualquier trabajo hecho por un profesional, una pericia contable, que es lo que habitualmente hacemos en materia laboral, tiene un techo", cuestionó.

La entidad pide que no se fije un máximo. "Lo que pretendemos o lo que debería y consideramos justo es que no se le ponga techo al trabajo de los profesionales, porque incluso en el texto dice que el juez merituará la labor del perito", planteó.

"No defendemos partes"

Oneto aclaró el rol que cumplen los peritos contables en los juicios. "Somos designados por los jueces intervinientes en las causas, no somos peritos de partes. Somos auxiliares de la justicia claramente y nos sometemos a las reglas del juicio que el juez nos impone", explicó. "Nosotros no defendemos partes".

El trabajo, detalló, consiste en liquidaciones y cálculos de sueldos y horas extras. "Consideramos que en una pericia contable, sobre un litigio laboral donde requiere de mucha verificación de documentación, cotejo de aportes, cotejo de sueldo, muchas veces cálculo de horas extras, es un trabajo importante que nuestros matriculados desarrollan a lo largo y ancho de toda la provincia", sostuvo.

Honorarios por debajo de los abogados

Consultado sobre si el régimen actual genera honorarios desmedidos, Oneto fue claro: "Nosotros no lo consideramos de esa manera". Al contrario, señaló que muchas veces los peritos deben apelar regulaciones por debajo de la escala. "Incluso a mí me ha tocado tener que apelar los honorarios por bajo", contó, y recordó que en muchos casos las Cámaras les dan la razón.

Además, remarcó que los peritos cobran menos que los letrados: "Nos regulan honorarios por debajo de los que le regulan a los abogados, como corresponde, que son los que actúan en el proceso directamente".

La postura choca con la del Gobierno. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, sostuvo ante Radio Plaza que atar los honorarios de los peritos al resultado del conflicto genera un sesgo, y que por eso se propone un tope para quienes intervengan por fuera del futuro cuerpo médico oficial. "Buscamos la imparcialidad", afirmó el funcionario.

"Un proyecto orientado a los accidentes laborales"

Según relató Oneto, en la reunión de comisión estuvieron presentes dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, que explicaron que la preocupación oficial pasa por los conflictos con las aseguradoras de riesgos del trabajo y la determinación de incapacidades.

Para el contador, eso no tiene relación con su profesión. "De incapacidades, no tiene nada que ver con los honorarios. Es un tema concretamente que involucra a los profesionales médicos, no a los profesionales en ciencias económicas", diferenció. Y agregó, a título personal, que se trata de "un proyecto de ley que está orientado hacia el problema de los accidentes laborales, básicamente a eso".

"Predisposición" para introducir cambios

Pese a las objeciones, Oneto valoró la recepción en la Legislatura. Destacó que la entidad fue convocada apenas una semana después de presentar su nota y que la presidenta de la comisión mostró "una predisposición" para atender algunas modificaciones.

Los funcionarios del Ministerio, dijo, se mostraron "atentos y receptivos para aportar modificaciones al proyecto", aunque con una condición: que no se altere su espíritu. "Esa fue la palabra que utilizó el funcionario", precisó.

La comisión continuará con una ronda de reuniones con otras instituciones. En la misma jornada también expuso el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que hizo sus propias observaciones al proyecto. "Eso nos deja un poco de margen de tranquilidad", concluyó Oneto.