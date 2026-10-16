Comienza la peregrinación Hasenkamp–Paraná bajo el lema "hacia un mundo más humano"

La tradicional Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp–Paraná comienza este viernes. Se trata de la 44° caminata de fe que comienza hoy y finaliza mañana bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”. Convoca una vez más a miles de personas de Entre Ríos y otras provincias.

La peregrinación partirá, como es habitual, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt en Hasenkamp y culminará en el Santuario La Loma, en Paraná, luego de recorrer cerca de 90 kilómetros a pie durante unas 26 horas.

La Peregrinación de los Pueblos es una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Entre Ríos. Nació en 1983, cuando dos jóvenes del Movimiento de Schoenstatt decidieron caminar desde Hasenkamp hasta Paraná como una expresión de fe y agradecimiento a la Virgen. Aquella iniciativa, que comenzó con un pequeño grupo de peregrinos, fue creciendo hasta convertirse en una tradición que cada año reúne a miles de fieles de distintos puntos de la provincia y del país, publicó Ahora.

La caminata se realiza tradicionalmente el fin de semana previo al Día de la Madre y convoca a personas de todas las edades. Muchos participan para agradecer, pedir por la salud, la familia o el trabajo, mientras que otros encuentran en el recorrido un espacio de reflexión y encuentro. A lo largo del trayecto, cientos de voluntarios colaboran con la organización, la asistencia sanitaria, la logística y la seguridad de los peregrinos.

El lema de este año

La Comisión Central explicó que el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano” surgió a partir de un proceso de reflexión inspirado en la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, el Jubileo Franciscano por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, la espiritualidad del Movimiento de Schoenstatt y los desafíos que plantea la realidad actual.

Según los organizadores, la propuesta invita a vivir la peregrinación desde tres dimensiones: reconocerse como peregrinos en camino, caminar junto a María como guía y madre, y comprometerse con la construcción de una sociedad más fraterna, solidaria y humana.

Como en cada edición, se espera una importante participación de peregrinos provenientes de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias, en una convocatoria que año tras año se consolida como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región.