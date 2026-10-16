Financiamiento universitario: "Las becas son un chiste, son una burla para los estudiantes", dijo Gamarra

La beca Progresar hoy es de 28.000 pesos y una beca provincial ronda los 50.000. Con esos montos, los estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) no logran cubrir ni el transporte, ni la comida, ni los apuntes. Así lo advirtió Cristal Gamarra, consejera directiva estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación.

"Son cada vez menos los compañeros los que pueden llegar a la universidad", afirmó Gamarra al ser consultada por el impacto de que el Gobierno nacional no cumpla con la ley de financiamiento universitario. "Las becas son un chiste, son una burla para los estudiantes".

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, la consejera detalló los montos: "La beca Progresar, que era una de las mejores que en su momento el Estado ofrecía, hoy está en 28.000 pesos; una beca provincial está en 50.000 pesos, que podemos decir, bueno, es un poco más, pero no llegamos a cubrir ni siquiera la totalidad de los apuntes".

Una crisis que se traslada a las aulas

Para Gamarra, el problema de las becas se suma a la caída de los ingresos de las familias. "Los sueldos de las familias son cada vez más bajos. Entonces, todo se complica, y eso se traslada a la universidad, a quienes habitamos la universidad, que principalmente somos estudiantes", explicó.

La situación también alcanza al personal. "Los docentes también están en una situación horrible, porque los sueldos también son muy bajos, y toda la comunidad académica lo sufre", señaló.

"Si no tenía la posibilidad de venir a Paraná, tenía muy pocas posibilidades"

La consejera explicó por qué considera clave sostener la universidad pública a partir de su propia historia. "Yo vengo del interior de la provincia y si no tenía la posibilidad de estudiar, de venir a Paraná, tenía muy pocas posibilidades de estudiar algo más", relató.

"Me gustaría que todos los gurises de nuestra provincia puedan elegir la carrera que les guste, especializarse en lo que les guste y aportar al país de esa forma", agregó. Y sostuvo que "los profesionales se tienen que formar en nuestra tierra, tienen que entender las necesidades del pueblo".

"La educación es un derecho"

Gamarra reclamó "soluciones ya, urgente" y defendió una universidad "con alta calidad educativa, con investigación, ciencia, tecnología". "La educación es importante y es un derecho, y así tiene que ser entendido", afirmó.

El reclamo por el presupuesto volvió a expresarse esta semana en la quinta Marcha Federal Universitaria, que en Paraná reunió a estudiantes, docentes, no docentes y vecinos. Gamarra agradeció a la ciudadanía que, "en cada una de las marchas que hemos realizado por la universidad, nos han acompañado".