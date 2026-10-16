La Dirección Nacional Electoral modificará los circuitos electorales en 14 Departamentos de Entre Ríos

La Dirección Nacional Electoral inició las actuaciones administrativas para una nueva demarcación de circuitos electorales en Entre Ríos que impactarán en 14 Departamentos.

La Dirección Nacional Electoral dispuso notificar el inicio de las actuaciones administrativas vinculadas con un anteproyecto de demarcación de circuitos electorales en Entre Ríos, elaborado por el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia y remitido por la Cámara Nacional Electoral.

La medida a la que accedió ANÁLISIS fue instrumentada mediante la Disposición 1/2026, contempla la creación de nuevos circuitos, la modificación de demarcaciones preexistentes y cambios de denominación. Asimismo, ordena comunicar el contenido del informe técnico a los partidos políticos registrados en el distrito y publicar la disposición durante dos días en el Boletín Oficial. El acto abre una instancia formal de intervención institucional y notificación partidaria, pero el texto publicado no permite afirmar -por sí solo- que las modificaciones territoriales hayan quedado definitivamente implementadas.

Una revisión territorial que ingresa en la instancia administrativa

La reorganización de los circuitos electorales de Entre Ríos ingresó en una nueva etapa formal con la publicación de la Disposición 1/2026 de la Dirección Nacional Electoral (DNE), identificada como DI-2026-1-APN-DNE#MI y fechada el 15 de octubre de 2026. El acto -publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 16 de octubre-, establece los primeros pasos administrativos para tramitar una propuesta que comprende nuevas divisiones, modificaciones de circuitos existentes y cambios en sus nombres.

El expediente se inscribe en una materia de relevancia institucional directa: la organización territorial sobre la cual se estructura la administración de los procesos electorales. Los circuitos electorales constituyen una referencia geográfica para la organización de los comicios y la distribución territorial de los electores. Por esa razón, cualquier modificación de sus límites o denominaciones requiere un procedimiento formal, con intervención de las autoridades competentes y comunicación a las fuerzas políticas involucradas.

La disposición publicada no presenta el proceso como una iniciativa aislada de la administración electoral nacional. Por el contrario, identifica una secuencia de actuaciones judiciales y administrativas que tiene como punto de partida el trabajo del Juzgado Federal con Competencia Electoral de Entre Ríos, continúa con la intervención de la Cámara Nacional Electoral y llega a la Dirección Nacional Electoral para la instrumentación de las medidas previstas en el Código Electoral Nacional.

El alcance de la decisión debe leerse, por lo tanto, con una distinción fundamental: lo dispuesto es el inicio formal de las actuaciones, la aprobación del extracto de un informe técnico y la notificación de su contenido; no una declaración expresa de que todos los cambios propuestos hayan adquirido vigencia definitiva.

Qué cambios contempla el anteproyecto

El objeto del expediente identifica tres líneas de intervención sobre el mapa de circuitos electorales entrerrianos:

- Creación de nuevos circuitos electorales. La propuesta contempla incorporar nuevas unidades de organización territorial dentro del distrito.

- Modificación de circuitos preexistentes. Se prevén cambios en demarcaciones que ya forman parte de la organización electoral provincial.

- Cambios de denominación. El expediente también incluye la revisión de los nombres de determinados circuitos.

Estas tres dimensiones no son equivalentes. La creación de un circuito supone incorporar una nueva delimitación; la modificación de uno existente implica revisar límites previamente establecidos; y un cambio de nombre puede afectar la identificación administrativa de una unidad territorial sin que ello implique necesariamente una alteración de sus límites.

La notificación a los partidos políticos

Uno de los aspectos más relevantes de la Disposición 1/2026 es la decisión de concentrar en un mismo acto el inicio formal de las actuaciones y la aprobación del extracto del informe técnico descriptivo.

La Dirección Nacional Electoral señala que, una vez recibido un anteproyecto de esta naturaleza, corresponde notificar el inicio del procedimiento a las agrupaciones políticas registradas en el distrito, elaborar un informe técnico sobre la demarcación propuesta, comunicar la parte pertinente de ese informe a los partidos inscriptos y remitir la documentación para su publicación oficial durante dos días.

En el caso de Entre Ríos, la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral elaboró el Informe Técnico Descriptivo N.º IF-2026-89180262-APN-DGYFPE#MI. Su extracto fue aprobado mediante el artículo 2 de la disposición y quedó incorporado como Anexo N.º DI-2026-90036111-APN-DGYFPE#MI.

El artículo 1 ordena notificar el inicio de las actuaciones vinculadas con el anteproyecto. El artículo 2 aprueba el extracto del informe técnico. El artículo 3 dispone comunicar su contenido a los partidos políticos registrados en el distrito electoral de Entre Ríos.

No obstante, la disposición no describe un mecanismo de audiencia pública ni establece expresamente un plazo de impugnación u observaciones partidarias. Tampoco permite concluir que la notificación prevista equivalga, por sí misma, a la apertura de una instancia contenciosa.

Qué cambia en el mapa electoral de Entre Ríos

La relación de los circuitos incluida en la resolución permite reconstruir el alcance territorial general a través del siguiente esquema:

Sección electoral Departamento Modificación consignada 1 Paraná Creación del circuito 050A; modificación de los circuitos 031, 042, 049 y 050; cambio de nombre del 049. 3 La Paz Modificación de los circuitos 066 y 070. 4 Diamante Modificación de los circuitos 086 y 094. 5 Victoria Modificación del circuito 107. 6 Nogoyá Modificación de los circuitos 113 y 119. 8 Tala Creación del circuito 150A. 10 Gualeguaychú Creación del circuito 203A y modificación del 205. 11 Islas del Ibicuy Modificación del circuito 212. 12 Villaguay Creación del circuito 222A y modificación del 222, incluido un cambio de denominación. 13 Concordia Creación del circuito 237A y modificación de los circuitos 247 y 248. 14 Federal Modificación del circuito 264 y cambio de denominación. 15 Colón Modificación del circuito 275 y cambio de denominación; cambio de nombre del 290 sin alterar sus límites. 17 Federación Modificación de los circuitos 299, 300 y 301, con cambios de denominación. 18 San Salvador Creación del circuito 314A y modificación del 314, incluido un cambio de denominación. El primer dato que surge de esta distribución es la amplitud geográfica del proyecto. No se limita al área metropolitana de Paraná ni a una única región de la provincia: alcanza Departamentos del Centro, del Norte, del Este y del Sur entrerriano. El segundo es que la intervención tiene intensidades distintas. En algunos Departamentos se prevé crear circuitos adicionales; en otros, modificar límites existentes; y en ciertos casos, combinar ambas operaciones con cambios de denominación.

Esto impide describir la iniciativa simplemente como una ampliación del número de circuitos. Se trata de una reorganización territorial que combina nuevas unidades, ajustes de límites y cambios en la identificación administrativa de unidades preexistentes.

Por otro lado, la lectura de la Resolución 11/2026 revela una distinción que merece especial atención. La Cámara Nacional Electoral señala expresamente que la primera etapa no comprende la totalidad de la propuesta elevada por el Juzgado Electoral provincial. En particular, establece que la modificación de los límites de otros circuitos preexistentes que no guardan relación directa con los cambios de municipios será objeto de análisis en una etapa posterior, conforme a criterios técnicos y administrativos que se determinen oportunamente.

Esta salvedad tiene dos consecuencias:

1) La propuesta aprobada no agota necesariamente toda la reorganización territorial examinada en el expediente. La propia resolución reserva otras modificaciones para una fase posterior.

2) La delimitación debe analizarse por etapas. No corresponde asumir que todos los ajustes incluidos en el anteproyecto original fueron resueltos en esta primera intervención.

La Cámara también advirtió que modificar los circuitos exige realizar numerosas tareas registrales y de administración electoral que deben completarse con suficiente antelación. Por esa razón, dispuso que esas tareas comenzaran a partir de la comunicación de la resolución, ad referendum de la decisión definitiva sobre la cuestión.

Esta cláusula es jurídicamente relevante: la autorización para avanzar con tareas preparatorias no equivale, por sí sola, a afirmar que el procedimiento completo ya concluyó. La situación de cada modificación debe determinarse a partir de los actos correspondientes y de su estado de ejecución.

Qué implica para los partidos políticos y los electores

Para las fuerzas políticas, la reorganización de circuitos importa porque modifica el marco territorial de referencia con el que se estructura la administración electoral. Conocer qué límites cambian, qué unidades se crean y cuáles reciben nuevas denominaciones es indispensable para interpretar correctamente la cartografía oficial y seguir las decisiones de las autoridades electorales.

Para la ciudadanía, la cuestión principal es identificar si una modificación afecta el circuito al que corresponde su domicilio electoral y si se producen cambios en la organización territorial de la votación.

Sin embargo, hay una diferencia entre modificar un circuito y modificar el lugar donde vota una persona. La disposición y la resolución examinadas no permiten concluir que todos los electores comprendidos en las zonas afectadas deban cambiar de establecimiento de votación, ni que necesariamente se altere su asignación individual. Para verificarlo se necesitarían los datos registrales y la información oficial sobre los locales de votación.

Boletín Oficial

Anexo electoral