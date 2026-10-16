La senadora Domínguez se manifestó a favor de suspender las PASO en la provincia

La senadora provincial Gladys Domínguez (Peronismo Federal - Feliciano) se manifestó a favor de la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos, de cara al próximo proceso electoral.

En declaraciones a Radio de la Ciudad de San José de Feliciano, la legisladora se metió en la discusión sobre las reglas para 2027 y cuestionó la posibilidad de que los ciudadanos deban votar cinco veces, por lo que reclamó ordenar el calendario.

“La gente no puede votar tantas veces en 2027. Me parece que estamos tirando demasiado de la piola”, sostuvo Domínguez, al tiempo que cuestionó “el costo de una eventual sucesión de comicios” y planteó que “los recursos públicos deberían destinarse a atender las necesidades de los departamentos, antes que a sostener una campaña permanente”.

Respecto a la posibilidad de una candidatura suya, Domínguez no lo descartó ni lo confirmó. “Menos ansiedad, más gestión, lo demás llegará a su tiempo”, resumió finalmente.