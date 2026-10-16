Modifican y crean nuevos circuitos electorales en Entre Ríos: el Gobierno oficializó el inicio del trámite

El Gobierno Nacional oficializó el inicio del procedimiento para la modificación de preexistentes, creación de nuevos circuitos y cambios de nombre en las divisiones electorales de la provincia de Entre Ríos. La medida fue efectivizada a través de la Disposición 1/2026 de la Dirección Nacional Electoral (DNE), publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El expediente se originó a partir de las actuaciones remitidas por la Cámara Nacional Electoral mediante la Resolución N° 11, la cual aprobó la iniciativa impulsada originalmente en el ámbito judicial y dispuso su traslado al Poder Ejecutivo Nacional. De esta forma, se dio luz verde al informe técnico descriptivo elaborado por la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral.

La reestructuración abarca a diversos departamentos del territorio entrerriano e incluye delimitaciones precisas en zonas rurales, ejidos municipales y centros rurales de población. Entre las secciones mencionadas en el informe técnico figuran Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Villaguay, Concordia, Federal, Colón, Federación y San Salvador, consignó El Entre Ríos.

En lo que respecta a la Sección Concordia, se detallan modificaciones y delimitaciones geográficas para zonas como el Circuito 0237A "Estación Yuquerí", el Circuito 0245 "Colonia Yeruá", el Circuito 0247 "Estación Yeruá" y el Circuito 0248 "Clodomiro Ledesma", cuyos límites se apoyan en accidentes geográficos como arroyos, trazas viales y vías ferroviarias.

Por su parte, en la Sección Colón, el texto oficial especifica el trazado de los circuitos Circuito 0275 "Comuna Colonia Hocker" y el Circuito 0278 "Colonia El Carmen", delimitados mediante referencias a mensuras catastrales, ejidos colindantes y cursos de agua de la región.

La normativa establece la notificación formal a los partidos políticos inscriptos en el distrito electoral entrerriano. Asimismo, se determinó que los antecedentes del expediente queden a disposición de los interesados:

"El Expediente N° EX-2026-85435552--APN-DGDYL#MI se encuentra para vista de los interesados en la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, sita en la calle Gascón 352, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de VEINTE (20) días, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, de acuerdo a lo establecido por el inciso 2, artículo 40 del CODIGO ELECTORAL NACIONAL".