Paraná llamó a fortalecer el peronismo y construir alianzas para recuperar la provincia

Entre reencuentros y recuerdos de las luchas históricas, el justicialismo de Paraná conmemoró el Día de la Lealtad.

En el marco del Día de la Lealtad, funcionarios municipales, dirigentes políticos, referentes sindicales y militantes se reunieron en Paraná para reivindicar las banderas históricas del justicialismo, respaldar la gestión de Rosario Romero y proyectar los desafíos políticos del movimiento. La intendenta convocó a construir alianzas con distintos sectores de la sociedad y llamó a fortalecer la organización territorial para recuperar el gobierno de Entre Ríos, registró AIM.

Entre abrazos, reencuentros, recuerdos de las luchas históricas y el compromiso militante, el justicialismo de Paraná conmemoró el Día de la Lealtad en un encuentro que reunió a funcionarios de la gestión municipal, dirigentes políticos, referentes territoriales de la capital entrerriana, representantes del movimiento obrero y militantes de distintos sectores. En el camping de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), las banderas históricas del movimiento y la reivindicación de la justicia social se entrelazaron con el respaldo a la gestión de la intendenta Rosario Romero y la convocatoria a fortalecer la organización política. La jornada, atravesada por el sentido de pertenencia y la identidad colectiva, permitió reafirmar la vigencia del peronismo como movimiento popular y proyectar los desafíos de una fuerza política que busca retener la capital entrerriana y recuperar los gobiernos provincial y nacional.

En ese marco, la intendenta Rosario Romero sostuvo que “la lealtad es con el pueblo. La lealtad es con los objetivos más trascendentes de la política, no importan los cargos”, y remarcó que el peronismo debe sostener su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades.

“Estamos de acuerdo con las cuentas ordenadas, estamos de acuerdo con administrar bien el Estado, eso es un valor para nosotros”, afirmó, pero advirtió que “el orden fiscal, el combate a la inflación, el orden a las cuentas públicas tiene que ser acompañado siempre por el humanismo”.

En ese sentido, señaló que “al Estado se llega para producir equilibrios. No para beneficiar a grupos”, y enfatizó: “El Estado está para nivelar, para eso está concebido el Estado”.

La intendenta, también planteó la necesidad de ampliar la construcción política del justicialismo. “En lo que viene vamos a tener que asociarnos con todos aquellos movimientos y sectores de la sociedad, pymes, los industriales que hoy están sufriendo, todos aquellos que no creen en un modelo puramente economicista”, expresó.

“Continuar con otros, asociarnos con otros y hacer frentes con otros”, propuso, al tiempo que destacó la importancia de reconocer las políticas desarrolladas por anteriores administraciones. “Lo bueno se continúa. Lo que está mal se corrige. Ese es nuestro norte, y nuestro norte también es la buena administración”, subrayó.

Finalmente, aseguró que “el peronismo tiene mucho por dar, mucho por aportar y desde Paraná tenemos mucho por aportar a un triunfo provincial”.

Cáceres cuestionó a Milei y Frigerio

Por su parte, el viceintendente David Cáceres destacó la unidad alcanzada por los distintos sectores del peronismo en la gestión municipal y consideró que “nuestra mayor política para lo que viene es una buena gestión”.

El dirigente cuestionó duramente a los gobiernos nacional y provincial. “No recibimos ni un solo peso del gobierno nacional, no recibimos ni un solo peso del gobierno provincial”, sostuvo, y afirmó que las obras municipales demuestran que es posible sostener políticas públicas con recursos propios.

Asimismo, denunció que los gobiernos de Milei y Frigerio mantienen “un discurso que es intelectualmente deshonesto” y cuestionó particularmente las declaraciones oficiales sobre el estado de las rutas entrerrianas, el tratamiento de los docentes y los cambios propuestos al sistema electoral.

Cáceres convocó a fortalecer la organización partidaria: “Salgamos a partir de mañana a organizarnos, a buscar a los compañeros que no están, a las compañeras que no están, a juntarnos las unidades básicas”.

“Tenemos la fuerza de la militancia”, afirmó, y llamó a trabajar para “sostener el proyecto en la ciudad” y lograr que el peronismo vuelva a gobernar Entre Ríos y la Nación.

Zoff: “Tenemos que poner lo colectivo por encima de lo individual”

Por su parte, la diputada provincial Andrea Zoff destacó que “fue un hermoso encuentro, colmado de compañeros y compañeras, buscando poner sobre la mesa que el peronismo hace y que, si hay algo que tenemos que rescatar, es todo lo que se ha hecho en la ciudad de Paraná, pero también en la provincia y en el país”.

La legisladora afirmó que “la gente no vota por lo que pasó, la gente vota por lo que viene y por seguir un proyecto. Ese es el desafío que tenemos hoy: construir un proyecto que, sobre todo, nos encuentre juntos”. En ese marco, la legisladora instó a fortalecer la unidad del peronismo y sostuvo que “tenemos que tener la generosidad de poner lo colectivo por encima de lo individual”, al destacar la necesidad de construir un proyecto político que permita al justicialismo recuperar los gobiernos provincial y nacional.

En ese sentido, advirtió que “no nos han ganado porque del otro lado había un mejor candidato, sino que nos han ganado porque dividieron al peronismo”.

“Me parece que esta es la oportunidad de abrir los ojos y de trabajar todos juntos”, expresó, y remarcó que “tenemos que volver a gobernar. Por supuesto, sostener Paraná, pero también volver a gobernar la provincia y la Nación. Estamos viendo el ajuste tremendo que estamos sufriendo”.