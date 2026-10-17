Piden que funcionarios entrerrianos se hagan análisis para medir contaminación en sangre

El objetivo sería medir la presencia de herbicidas y plaguicidad, tanto en sangre como en orina

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay propuso que el gobernador, legisladores y funcionarios judiciales se sometan a estudios de sangre y orina para detectar la presencia de herbicidas y plaguicidas. La iniciativa se basa en investigaciones realizadas en la provincia de Buenos Aires y contempla publicar los resultados de manera estadística y confidencial.

La propuesta fue difundida por el Daniel Ballester, integrante de la Asamblea, quien planteó la necesidad de que autoridades provinciales y judiciales participen de análisis destinados a conocer los niveles de contaminación presentes en el organismo. Sostuvo que los estudios podrían ser coordinados por el doctor Damián Verzeñassi, reconocido por su participación en los denominados campamentos sanitarios. Además, aclaró que los resultados se darían a conocer de manera estadística, sin identificar a las personas que participen.

El ambientalista hizo referencia a las investigaciones presentadas por Virginia Aparicio, científica argentina del INTA y del CONICET, quien participó de un estudio internacional que detectó la presencia de herbicidas y plaguicidas en muestras de personas de la provincia de Buenos Aires, tanto de zonas rurales como urbanas.

En declaraciones al programa Agenda Crítica (Radio Máxima de Gualeguaychú) el experto manifestó su preocupación por la información difundida y mencionó enfermedades como el cáncer, el alzhéimer y el párkinson en el marco del debate sobre los posibles efectos de la exposición a agroquímicos. No obstante, la detección de estas sustancias en el organismo no demuestra por sí sola que hayan causado una enfermedad, indicó Ahora.

Ballester señaló que, si los funcionarios convocados no aceptan participar, la Asamblea recurrirá a voluntarios de Entre Ríos para impulsar estudios similares a los realizados en territorio bonaerense.