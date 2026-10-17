Una ciudad que lo espera: Nico vuelve a Villaguay después de la explosión que dejó dos víctimas fatales

El regreso representa un momento importante para su entorno, que aguardó durante meses la posibilidad de que pudiera reencontrarse con sus afectos

Nicolas Conci regresará a Villaguay este sábado 17 de octubre, después de casi siete meses de lucha por su salud. La noticia fue comunicada por su familia, que convocó a la comunidad a recibirlo en la Plaza 25 de Mayo, entre las 13 y las 13:30, para acompañarlo en su regreso a la ciudad.

Recordemos que Nicolás estuvo internado varios meses en Buenos Aires, a raíz de las graves heridas sufridas durante el incendio ocurrido en marzo en un bar de Villaguay, tragedia que dejó dos víctimas fatales.

El esperado reencuentro permitirá que Nico vuelva a estar cerca de su hija, sus familiares y las personas que siguieron su evolución durante los últimos meses. A lo largo de este período, recibió numerosas muestras de afecto, oraciones y mensajes de apoyo.

Si bien todavía no cuenta con el alta médica definitiva, los profesionales que lo atienden autorizaron su regreso a Villaguay. No obstante, deberá continuar bajo seguimiento médico y viajar a Buenos Aires aproximadamente cada diez días para realizarse los controles correspondientes, publicó Delco Noticias.

El regreso representa un momento importante para su entorno, que aguardó durante meses la posibilidad de que pudiera reencontrarse con sus afectos y continuar el proceso de recuperación cerca de ellos, indicó canal once.

Junto con la noticia del regreso, los familiares realizaron un pedido de colaboración a la comunidad de Villaguay para resolver una necesidad habitacional.