Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, desaparecida en Entre Ríos

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, activó el Programa Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, quien desapareció el viernes pasado, 16 de octubre, en la zona del puente Paysandú, que conecta la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, con la República Oriental Uruguay.

Camila tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez trigueña. Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,65 metros.

Se solicita a la comunidad su atención y colaboración para dar con el paradero de la adolescente. Cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible las 24 horas, o con el 911.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física y/o biopsicosocial. Constituye una herramienta destinada a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con el objetivo de ampliar la búsqueda mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

El mecanismo lleva ese nombre en alusión al caso de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, replicado en distintos países.

La coordinación del Programa Alerta Sofía está a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. El Ministerio Público Fiscal de la Nación integra el programa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019 (Resolución PGN 101/2019).

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tiene a su cargo la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes y los demás organismos participantes del programa.