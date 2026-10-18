Boleas: “El objetivo del Presupuesto 2027 es evitar que el salario pierda poder adquisitivo"

"s necesario aplicar un criterio presupuestario más riguroso, ya que se reduce el margen operativo para absorber desviaciones", dijo Boleas.

El ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián Boleas, se refirió a la inversión pública entrerriana, el Presupuesto para el año próximo, la inflación, entre otros temas. Lo hizo en diálogo con el programa El séptimo día, que se emite por Radio Plaza (94.7)

“El equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas no se consideran un fin en sí mismo, sino una herramienta para orientar los recursos que aportan los contribuyentes a satisfacer las necesidades esenciales a cargo del Estado y retomar la inversión en bienes de capital como política de Estado”, sostuvo Boleas.

Además, sobre el Presupuesto 2027 y los parámetros macroeconómicos nacionales como inflación, tipo de cambio y crecimiento, explicó: “Entre Ríos se encuentra adherida a la Ley de Responsabilidad Fiscal, norma que exige adoptar las pautas macroeconómicas proyectadas por el Gobierno nacional en el presupuesto central. Para el ejercicio 2027, las pautas fijadas por Nación incluyen una inflación acumulada proyectada del 18% (de enero a diciembre) y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%”.

A partir de estas proyecciones, según destacó, la Nación estima la recaudación tributaria nacional y determina el envío de recursos por coparticipación federal de impuestos. Sobre esta base, “la provincia calcula sus ingresos coparticipados y le suma la proyección de sus recursos propios”.

Pauta inflacionaria

En relación a los márgenes o herramientas para responder en caso que la inflación supere la pauta del 18%, Boleas explicó que en contextos de desaceleración inflacionaria o mayor estabilidad, “es necesario aplicar un criterio presupuestario más riguroso, ya que se reduce el margen operativo para absorber desviaciones. La administración actúa con cautela para evitar recurrir a aumentos de impuestos que afecten a un sector privado que requiere condiciones para producir, competir y vender”.

Déficit de la Caja de Jubilaciones

Sobre la reforma al sistema previsional aprobada en la provincia, el funcionario aclaró que la misma abordó el problema del déficit previsional estableciendo un esquema aplicable hacia el futuro. “No se modificaron las jubilaciones vigentes ni los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios, y se dispuso una implementación gradual para resguardar las expectativas de los agentes públicos. En consecuencia, los beneficios fiscales del ordenamiento previsional se consolidarán de forma progresiva con el tiempo, proyectándose inicialmente una desaceleración en la tasa de crecimiento del déficit hasta alcanzar la sustentabilidad del sistema”.

En relación a la política salarial y paritarias, afirmó que el objetivo central previsto en el Presupuesto 2027 es evitar que el salario pierda poder adquisitivo frente a la inflación “y procurar haberes acordes a la labor estatal, sujeto al comportamiento real de los ingresos públicos”.

Municipios

Sobre señalamientos de la oposición en relación a supuestos retrasos en la coparticipación a municipios, señaló: “La provincia cumple de forma estricta el mandato constitucional que rige la coparticipación municipal. La transferencia de los recursos derivados de impuestos provinciales y nacionales se realiza mediante un esquema de goteo diario”.

Además, sobre el cumplimiento por parte de Nación con la Provincia, Boleas aclaró que el gobierno nacional mantiene la transferencia regular de los fondos coparticipables a través del goteo diario hacia Entre Ríos y las demás provincias.

Planificación e infraestructura

Días pasados, el gobernador Rogelio Frigerio participó en la Cumbre Federal Logística celebrada en el CFI junto a mandatarios de diversas provincias.

Sobre este punto, Boleas afirmó que “se ratificó la necesidad de articulación entre los tres niveles de gobierno para consolidar una estrategia logística integral. Se destacó la firma previa de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná y la incorporación histórica de Entre Ríos al esquema de la Hidrovía Troncal. La provincia avanza en estudios técnicos y obras en bienes de capital para fortalecer su red de transporte y potenciar la competitividad de la producción provincial en conjunto con las provincias de la Región Centro”.