Casaretto: “Kicillof es el mejor candidato para ser alternativa de gobierno para Argentina y lo voy a apoyar”

El exlegislador nacional y provincial, Marcelo Casaretto (PJ), se refirió a la figura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como posible candidato presidencial y a la fuerte oposición que cosecha en el propio peronismo. También reiteró su intención de ser candidato a gobernador.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Casaretto afirmó que “cada uno tiene la posibilidad de elegir su candidato a Presidente. Kicillof todavía no ha lanzado formalmente su candidatura, pero evidentemente se perfila como candidato, y tiene un frente de resistencia fuerte de parte del gobierno, porque claramente (Javier) Milei lo ve como una alternativa política de recambio y Milei quiere la reelección. Y después otros espacios políticos adentro del peronismo querrán ser candidatos o querrán impulsar a sus candidatos y, en vez de decir ‘mi candidato está ahí, vamos a competir’, lo que están haciendo en este momento es tratar de limarlo todos los días”.

“Claramente en la perspectiva electoral de los argentinos, hoy se está instalando, todavía falta, pero va a estar por un lado la alternativa de continuidad del gobierno, en la figura de Milei en lo nacional y de (Rogelio) Frigerio en lo provincial, y va a haber por lo menos una alternativa fuerte. Y esa alternativa fuerte del peronismo, del sector nacional y popular, yo entiendo, que la tiene que encabezar Axel Kicillof. Después pueden surgir otros más, pero algunos tratan de impulsar candidatos que ni siquiera dicen que quieren serlo. Entonces, una semana le dan manija a (Dante) Gebel, otra semana le dan manija a (Jorge) Brito, otra semana le dan manija a (Sergio) Massa, otra semana le dan manija a Máximo (Kirchner); buscan una alternativa para que no sea Axel, pero los candidatos tienen que expresarse por sí mismos”, analizó.

Al respecto, señaló: “A mí me gusta que las cosas se digan con nombre y apellido, y que cada dirigente diga ‘sí me interesa, quiero ser’, y a partir de eso lo podés evaluar. Si no, estás evaluando globos de ensayo en los cuales los propios interesados no están confesando cuál es efectivamente su decisión”.

En ese marco, reiteró su intención de seguir apoyando a Kicillof en la provincia y de trabajar para él: “Yo hablo una sola vez, no estoy viendo a ver qué pasa. O sea, de los posibles candidatos, creo que Kicillof es el mejor candidato para ser una alternativa de gobierno para la Argentina, y lo voy a apoyar, pero como ya he dicho muchas veces, yo no soy el referente de él; en Entre Ríos Kicillof tendrá uno, dos, tres, cinco referentes; en cada reunión aparecen otros dirigentes, y es mejor que aparezcan muchos, tenemos que tener la puerta abierta para que ingresen muchos más”.

Aseguró que “se van sumando dirigentes todas las semanas” y reseñó que “hay diversas actividades de Kicillof en la provincia de Entre Ríos y en Buenos Aires; el sábado que viene, entiendo, hay una reunión en Concepción del Uruguay, donde viene otro de los ministros de Kicillof; estuvo el acto de lanzamiento que se hizo en Avellaneda, donde hubo varios intendentes y legisladores. Hay actividades que se están haciendo de forma permanente, pero que algunos dirigentes que ocupan cargos importantes, no lo estén apoyando en Entre Ríos, es un tema de ellos. Pueden decidirse la semana que viene apoyarlo, pueden intentar negociar el último día antes de las candidaturas, a eso no lo voy a criticar; lo que digo es que, así como algunos están mirando a ver qué candidato pueden inventar, nosotros, unos cuantos, ya estamos decididos a apoyar a Kicillof”.

Respecto a las definiciones de candidatos, Casaretto planteó que “hay un sistema electoral que en general no depende de nosotros. El Congreso nacional está sancionando normas a la medida de Milei, y Milei está cambiando la estructura económica, política y social de la Argentina, y también está pretendiendo eliminar las PASO. O sea, hasta ahora lo que habría es que hay PASO en agosto y generales en octubre del año que viene”.

Consultado respecto de los tiempos y el consenso para eliminar las PASO, opinó que “los tiempos siempre dan, el asunto es la voluntad política, pero cuando yo miro las votaciones en el Congreso, ve que siempre uno se enferma, otro tiene un viaje, a otro le aparece no sé qué al perro, y resulta que el gobierno siempre tiene la mayoría para sacar una ley o para que no le deroguen un DNU. En ese sentido, no sé qué es lo que puede pasar en el Congreso. Nosotros tenemos que estar preparados para competir en cualquier escenario, y lo mismo en la provincia. El gobernador puede unificar o puede desdoblar, puede hacerse un sistema con PASO o sin PASO; ya cambió la ley electoral acá en Entre Ríos en el mandato de Frigerio, promulgó la ley en enero de 2025, y resulta que ahora plantea que la van a cambiar. Capaz que la cambien, y el peronismo va a tener que prepararse a competir con el sistema electoral que haya en la fecha que sea”.

En cuanto a la situación económica y social de la provincia de Buenos Aires, analizó que “hay como 20 billones de pesos de recorte que le ha hecho Milei a la provincia de Buenos Aires. Ahora, el que te recorta que es Milei con toda la estructura nacional, te dice por qué no das respuestas más eficientes en los servicios de tu provincia. Entonces me parece que no tienen ni la más mínima autoridad moral ni los libertarios, ni del PRO, ni de Cambiemos, para exigirle que el gobierno de la provincia de Buenos Aires de más respuestas en base a los fondos que ellos están recortando. Creo que esto es política y el gobierno juega a recortar como recorta todo”.

En tanto, sobre su diálogo con Kicillof admitió: “Yo nunca tuve una relación muy estrecha para hablar” y respecto de su intención de ser candidato a gobernador del peronismo aclaró: “Yo no quiero ser candidato de nadie, no quiero ninguna bendición de nadie, si voy a ser gobernador de Entre Ríos, será porque los entrerrianos me votan, no porque me bendice Kicillof, Massa, Cristina o quien sea. Ellos apoyan a los que quieran, si es que quieren. Yo no necesito permiso de nadie ni necesito ir a Buenos Aires a que alguien me autorice a hacer algo. El sábado estuve en la sede del Partido Justicialista de Diamante por el día del militante y eso no significa que juegan para mí o que juegan para otros. Yo estoy permanentemente haciendo actividades en la provincia de Entre Ríos y a mí no me tiene que bendecir una estructura de tres o cuatro cabezones que se reúnen en una pieza para decir si el candidato tiene que ser un intendente o si tiene que ser de tal ciudad o de tal otra. Yo no le pido permiso a nadie. Nunca lo hice y menos lo voy a hacer a esta altura”.

“Puedo llegar a generar las voluntades para que me apoyen y ser candidato a gobernador o el peronismo irá resolviendo, pero hoy por hoy, no hay tranquera en ningún lado que le impida a nadie salir a jugar lo que quiera”, definió.

En cuanto a su diálogo con Massa “siempre tuve una buena relación, pero ahora hace bastante que no hablo. No tengo ningún problema con Massa y tampoco tengo problema con el sector del kirchnerismo. Cuando vino Máximo a Paraná, estuvimos conversando bastante, lo acompañé en el acto como también he acompañado a otros dirigentes que han venido como vino Guillermo Moreno hace un par de semanas atrás. No tengo ningún problema en acompañar a nadie porque mis adversarios no están adentro del espectro nacional y popular.

Mis adversarios, o mis enemigos políticos, son Milei y Frigerio y los ajustes que están llevando adelante a nivel nacional y a nivel provincial”.

Finalmente, sobre la posible fórmula presidencial Massa-Máximo aseveró: “Cuando le preguntaron a Máximo se rió, no dijo que sí ni que no. Pero también se puede hacer otro dibujo. ¿Por qué no va Kicillof con Massa? ¿O por qué no va Máximo con Kicillof? ¿O por qué no va Uñac con Manzur? Se puede hacer el dibujo que quieras, pero depende de la voluntad de cada uno. Yo hasta que no lo escuche hablar a cada uno diciendo ‘me interesa, yo quiero ser, estoy dispuesto’, para mí son todos dibujos en el aire”.