Domínguez le respondió a Agmer: “Pasé y saludé. Yo no me escondo ni tengo motivos para hacerlo”

La senadora provincial Gladys Domínguez (Peronismo Federal) le respondió a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que la acusó de haber provocado con su presencia una actividad gremial en el marco del conflicto salarial y los reclamos contra la reforma previsional. Concretamente, el gremio presentaba este lunes la Escuela Itinerante Entrerriana instalada en la Plaza Independencia de Feliciano cuando, por la zona, cruzó a pie la legisladora. “Pasé y saludé. Yo no me escondo ni tengo motivos para hacerlo”, dijo en en un comunicado enviado a ANÁLISIS.

Y agregó: "Me sorprende tener que aclarar lo sucedido hoy en la carpa de AGMER. Venía de una actividad en el Hospital General Francisco Ramírez, cruce por la plaza y pasé a saludar cordialmente a los docentes. Fue solo eso. Camino por mi ciudad, trabajo y saludo a mis vecinos, a quienes nos visitan, incluso a quienes piensan distinto".

Asimismo, agregó que "horas después, me encuentro con que ese saludo fue calificado como 'una provocación'. Lamento que se interprete de esa manera un gesto de cordialidad y respeto. Si algunos prefieren convertirlo en una discusión política, hacer circular videos y alimentar comentarios y chismes, es su decisión. Mi manera de hacer política es trabajar para que Feliciano tenga respuestas a sus necesidades".

La legisladora contó que el en encuentro se dio cuando venía del Hospital, en el marcó de su actividad como representante del departamento en la Cámara Alta. En ese sentido, dijo que el nosocomio incorporó "una ambulancia para fortalecer la atención y los traslados; la donación de un nuevo sillón odontológico, que reemplazó a uno deteriorado con más de veinte años de antigüedad; la donación de un electrobisturí para el quirófano, que volvió a funcionar después de años; y las obras en ejecución, financiadas por CAFESG, para reparar techos, cielorrasos, revoques e instalaciones".

"De igual manera, mi compromiso con la educación también se expresa en hechos. Gestionamos la residencia estudiantil de la escuela agrotécnica y acompañé las mejoras en las escuelas N.º 4 y N.º 23, entre otras instituciones. Acompaño el inicio de las obras, sigo su desarrollo y estoy presente cuando esas mejoras llegan a nuestra comunidad", añadió.

Domínguez remarcó que se ocupa de "acompañar a las instituciones, gestionar soluciones y trabajar para que lleguen más recursos a nuestro departamento y a nuestro norte entrerriano, tantas veces postergado. Cada obra y cada equipo significan mejores condiciones para quienes estudian, trabajan o necesitan atención".

"Respeto a los docentes y su derecho a reclamar. Mis decisiones pueden discutirse y me hago cargo de ellas. Fundamenté mi voto en el momento oportuno y acompañé la reforma previsional con la convicción de que debíamos actuar para sostener nuestra Caja y garantizar el pago de las jubilaciones. Estoy dispuesta a explicar esa posición y a escuchar las diferencias, todas las veces que sea", señalo luego.

Por último, remarcó: "No me escondo ni tengo motivos para hacerlo. Si camino por mi ciudad y me cruzo con un grupo de gente, saludo. Eso hace la gente respetuosa. Voy a seguir estando presente y trabajando para todos los vecinos. Yo hago política con hechos y resultados para todo Feliciano. Para las fotos y los chismes quedarán otros".