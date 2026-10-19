Ética pública y Ficha Limpia: el Senado entrerriano aprobaría esta semana la ley, que volverá a Diputados

La ley de Transparencia y Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que incluye el régimen de Ficha Limpia, será aprobada esta semana por el Senado de Entre Ríos, según pudo saber ANALISIS. Así, el proyecto que el gobernador Rogelio Frigerio envió a la Legislatura en febrero de 2024 superará una de sus últimas etapas, después de más de dos años de trámite y varias postergaciones.

Sin embargo, la iniciativa no quedará sancionada. Como el Senado introducirá modificaciones al texto aprobado por Diputados en agosto de 2024, el proyecto deberá volver a la Cámara baja para su revisión final.

Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presididas por Nancy Miranda y Juan Pablo Cosso, tienen previsto volver a analizar el proyecto este miércoles 21 de octubre.

Qué establece la ley

El proyecto reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y fija reglas sobre declaraciones juradas, incompatibilidades, conflictos de intereses y antecedentes penales. Alcanza a magistrados, funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, entes autárquicos, municipios y comunas.

El capítulo de Ficha Limpia impide ser candidatos a quienes tengan una condena con doble conforme, es decir, confirmada por un tribunal superior, por delitos como homicidio, trata de personas, delitos financieros, contra la integridad sexual y contra la administración pública, entre otros.

Además, la norma establece:

Declaraciones juradas patrimoniales de acceso público.

La prohibición de vincularse con proveedores del Estado hasta dos años después de dejar el cargo.

La prohibición de acumular cargos y de cobrar un salario estatal y una jubilación al mismo tiempo.

La prohibición de recibir regalos de personas o empresas vinculadas a la jurisdicción.

Multas de entre el 10% y el 25% del sueldo bruto mensual del gobernador, que se duplican en caso de reincidencia.

Un recorrido de idas y vueltas

El trámite del proyecto estuvo marcado por demoras y postergaciones, que ANALISIS fue registrando a lo largo de los últimos meses.

Febrero y agosto de 2024: la media sanción. El Ejecutivo presentó el proyecto en Diputados el 20 de febrero de 2024. La Cámara baja lo aprobó en agosto de ese año por unanimidad, salvo un artículo que La Libertad Avanza no acompañó: el que obliga a los funcionarios a abstenerse de reivindicar el terrorismo de Estado.

Agosto de 2026: la disputa por el doble conforme. Casi dos años después, el proyecto llegó al Senado. Allí, la comisión de Legislación General propuso reemplazar el criterio de "doble conforme" por el de "condena firme", que exige agotar todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. El cambio fue advertido por la organización Entre Ríos Sin Corrupción y el proyecto volvió a comisión.

16 de septiembre: otra vuelta a comisión. En la sesión ordinaria, los senadores votaron por unanimidad devolver el proyecto a comisión, a pedido de Cosso, para "incorporar aportes". La decisión se tomó pese al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción.

23 de septiembre: consenso en el doble conforme. Las comisiones acordaron mantener el doble conforme para Ficha Limpia y anticiparon cambios en las declaraciones juradas y en el universo de personas alcanzadas. "Hemos consensuado con la regla del doble conforme", afirmó Cosso. Desde entonces quedó claro que el proyecto debería volver a Diputados.

30 de septiembre: "Hay decisión política". El secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor, aseguró que el proyecto "a la brevedad va a salir" y que hay "una decisión política para sacarlo". Pero admitió las demoras: "No hemos tenido la mayoría necesaria". Y reconoció: "Ya la otra vez di un plazo y, por distintos motivos, no se aprobó".

1 de octubre: las diez modificaciones de Díaz. El senador Rafael Cavagna (JxER, Nogoyá) explicó que la ley no se aprobó porque la senadora Patricia Díaz (La Paz) planteó diez modificaciones, entre ellas cambios en el régimen de declaraciones juradas y la inclusión de criptomonedas. Cavagna aclaró que esos cambios no afectaban a Ficha Limpia y que el doble conforme no se negociaría. Díaz es esposa de Domingo Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito.

14 de octubre: "No queremos una ley para un reel de Instagram". Cosso, desde el peronismo, cuestionó el texto que impulsaba el oficialismo. Criticó que las declaraciones patrimoniales usen el avalúo fiscal, "un monto irrisorio", en lugar del valor real de los bienes. Y aseguró que su sector quiere una ley de Ética Pública y Ficha Limpia, pero no una norma apresurada.

La última postergación. Ese mismo día, las comisiones debían dictaminar. Pero el dictamen del oficialismo llegó cerca de las 23 de la noche anterior y el peronismo pidió una semana para revisarlo, por lo que el tratamiento pasó a este miércoles 21.

El último tramo

Con el doble conforme ya acordado y las diferencias concentradas en el régimen de declaraciones juradas, el Senado se encamina a votar el proyecto esta semana. Una vez aprobado con cambios, la Cámara de Diputados deberá decidir si acepta las modificaciones o insiste con su texto original de 2024.