La Escuela Itinerante de Agmer expulsó a la senadora Domínguez por entender que votó contra los docentes

Momento en que es expulsada la senadora departamental Gladys Domínguez de la Escuela Itinerante de Agmer instalada en la Plaza Independencia de Feliciano.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su repudio a la presencia de la senadora departamental Gladys “Meca” Domínguez en la Escuela Itinerante Entrerriana instalada en la Plaza Independencia de Feliciano, durante la jornada de este lunes 19 de octubre.

El secretario general del sindicato, Abel Antivero, cuestionó la participación de la legisladora y la calificó como una provocación hacia los docentes, en el marco del conflicto salarial y los reclamos contra la reforma previsional.

La situación se produjo cuando Domínguez se presentó en el espacio de protesta y actividades educativas que Agmer desarrolla como parte de su plan de lucha provincial. Su presencia generó una reacción inmediata de rechazo por parte de integrantes del gremio que se encontraban en el lugar, quienes cuestionaron su posición frente a las políticas que afectan al sector docente, consignó el portal Mercurio Noticias.

La Comisión Directiva Central de Agmer difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la visita y recordó que la Escuela Itinerante constituye una herramienta de movilización sindical destinada a visibilizar la situación salarial de los trabajadores de la educación, la pérdida de derechos laborales y las consecuencias que, según el gremio, tendría la reforma previsional.

Fue el propio secretario general de Agmer, Abel Antivero, quien expresó públicamente el malestar ante la presencia de la legisladora. El dirigente consideró que su participación en ese ámbito resultaba contradictoria con las posiciones que le atribuye el sindicato respecto de las medidas impulsadas por el gobierno provincial.

Antivero calificó la situación como “una provocación a la docencia, que es víctima de una planificación del empobrecimiento por parte del Gobierno de (Rogelio) Frigerio”.

Cuestionamientos por la reforma jubilatoria

Uno de los principales motivos del rechazo estuvo relacionado con la posición de Domínguez en el tratamiento legislativo de la reforma jubilatoria, una de las cuestiones que forman parte de los reclamos del gremio docente.

Antes del inicio formal de las actividades de la Escuela Itinerante, Antivero se refirió directamente a la presencia de la senadora y cuestionó su actuación legislativa, destacó el portal Mercurio Noticias.

“No es una persona grata para nosotros. Reconocemos su representación porque fue votada por el pueblo, pero su voto fue en contra de los trabajadores”, manifestó el dirigente gremial, en referencia a la sanción de la reforma jubilatoria.

En la misma intervención, Antivero remarcó que el sindicato considera necesario recordar las decisiones adoptadas por los representantes políticos en cuestiones vinculadas con los derechos laborales y previsionales.

“Nuestra tarea es hacer memoria sobre quienes van contra la clase trabajadora”, sostuvo. Desde Agmer consideran que la reforma previsional representa uno de los principales retrocesos en materia de derechos laborales durante la actual gestión provincial, postura que forma parte de los argumentos expresados por la organización sindical en sus medidas de protesta.

La sexta parada de la Escuela Itinerante

La actividad desarrollada este lunes en Feliciano corresponde a la sexta parada de la Escuela Itinerante Entrerriana, una iniciativa de Agmer que recorre distintas localidades de la provincia.

El proyecto forma parte de las acciones gremiales destinadas a mantener visibles los reclamos docentes, promover la participación de los trabajadores y expresar el rechazo a las políticas salariales y previsionales cuestionadas por el sindicato.

En su comunicado, la entidad sostuvo que este espacio debe preservar su finalidad como ámbito de organización y protesta de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, Agmer advirtió que la Escuela Itinerante no puede ser utilizada, según su interpretación, para justificar decisiones políticas que considera perjudiciales para los trabajadores.

El sindicato afirmó que se trata de “un espacio de lucha y denuncia, que no puede ser utilizado para lavar las culpas de quienes desde un lugar de representación optan por el ajuste a las y los trabajadores”, resaltó el portal Mercurio Noticias.

De esta manera, la presencia de la senadora Domínguez generó un nuevo episodio de tensión entre representantes políticos y el gremio docente entrerriano, en un contexto de reclamos salariales, cuestionamientos a la reforma previsional y continuidad de las medidas de protesta de Agmer.