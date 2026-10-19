Proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública: el miércoles habrá reunión de comisión en el Senado

Para el miércoles 21 a las 11 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, donde se analizarán los cambios a la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre Transparencia y Ética Pública que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Se trata del Expediente N° 26.785 que será nuevamente puesto a consideración entre los senadores miembros de las comisiones de Legislación General -que preside Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón)- y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos -que encabeza Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo reglamenta los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos, y en su primer artículo establece que tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos.

“Asimismo, establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular”, se consignó en el portal del Senado entrerriano.