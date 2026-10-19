Rogelio Frigerio destacó el rol del Estado en medio de las inundaciones por el fenómeno “El Niño”

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó el rol del Estado provincial ante las inundaciones originadas por el fenómeno climático de "El Niño".

La región del Litoral es una de las más afectadas por la crecida del fenómeno climático. La magnitud del evento atmosférico obligó a operar al límite de su capacidad a los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá, cuyas compuertas debieron abrirse para desagotar volúmenes extraordinarios hacia el cauce del río Paraná y evitar colapsos estructurales.

"Los pronósticos no son buenos para diciembre, enero y febrero", comentó Frigerio en declaraciones a Radio Rivadavia. Agregó, además, que durante la última semana registraron "un pico" en el que tuvieron que evacuar a seis personas que se encontraban en Concordia.

En ese sentido, el gobernador de Entre Ríos destacó el rol del Estado en materia de infraestructura y prevención, y aunque reconoció que "a la naturaleza nunca le vas a ganar", subrayó que el Estado sí puede amortiguar el impacto de un fenómeno como "El Niño".

"Hicimos muchas obras estructurales en su momento, y armamos un sistema muy articulado de evacuación y definimos un protocolo", dijo el mandatario.

"No le vamos a ganar pero sí estamos preparados. Hay que rezar para que no sea tan dramático", precisó Frigerio.

En Entre Ríos, también se registraron desbordamientos de agua en Colón, Concepción del Uruguay y Concordia, donde las maniobras de retención del embalse de Salto Grande amortiguaron la crecida del río Uruguay.

Según consignó Noticias Argentinas, una de las zonas donde también se vivió más fuerte el fenómeno fue en Misiones, donde el río Iguazú multiplicó por diez su volumen promedio en cuestión de horas. La fuerza del sistema de drenaje tapó tramos enteros del circuito de caminos turísticos, obligando a las autoridades a disponer la clausura preventiva del Parque Nacional Iguazú para resguardar a los visitantes en la jornada de este lunes.

La masa líquida que desciende desde el sur de Brasil mantiene bajo alerta roja a los distritos ribereños del Litoral, donde Defensa Civil y los municipios despliegan operativos de emergencia y refuerzan defensas costeras.