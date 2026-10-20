Región Centro: Frigerio puso en debate las PASO y reclamó revisar la relación entre la política y la sociedad

En la apertura de las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro, en Paraná, Rogelio Frigerio compartió escenario con Maximiliano Pullaro (Sanat Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) y dejó una definición sobre el calendario electoral del año próximo: cuestionó la posibilidad de concentrar cinco elecciones en una misma provincia y planteó la necesidad de revisar las reglas de la política, aunque aclaró que su espacio todavía no tomó una decisión sobre las PASO.

La cumbre de la Región Centro tuvo este martes una doble dimensión. Mientras los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba inauguraron un encuentro orientado a discutir infraestructura, logística, competitividad e innovación tecnológica, la agenda política nacional y provincial se hizo presente en la conferencia de prensa y cobró mayor vigor con la postura expresada por Frigerio sobre la organización electoral de 2027.

El Centro Provincial de Convenciones de Paraná se convirtió así en el escenario de una reunión que combina intereses productivos compartidos con una señal de coordinación entre tres administraciones provinciales. Con Frigerio al frente de la presidencia pro tempore de la Región Centro, la capital entrerriana recibió a funcionarios, empresarios y representantes de distintos sectores para debatir proyectos estratégicos y consolidar una agenda común.

Sin embargo, fue la referencia a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la que incorporó un componente político específico a la jornada. El gobernador entrerriano evitó anticipar una posición definitiva, pero dejó planteadas sus objeciones al calendario electoral y vinculó la discusión con una preocupación más amplia que es necesario restaurar: la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía.

Frigerio, las PASO y el costo de un calendario electoral extenso

Consultado en la conferencia de prensa sobre las elecciones de 2027, Frigerio procuró correr el foco de la discusión partidaria y sostuvo que las prioridades de los gobiernos están concentradas en cuestiones económicas y productivas.

“Los que me conocen saben que no me gusta hablarles de estos temas porque creo que, y les pasa seguro lo mismo a mis colegas, no son temas hoy que les quiten el sueño a los argentinos, si hay PASO o no”, expresó ante la prensa, en referencia también a Pullaro y Llaryora.

En ese sentido, el mandatario remarcó que las conversaciones que ocupan el tiempo de los tres gobernadores están relacionadas con “la logística, la competitividad, la integración”, en línea con los objetivos de la reunión regional.

Pero, su intervención no se limitó a señalar cuáles son las prioridades inmediatas de gestión. Frigerio introdujo un cuestionamiento sobre la cantidad de instancias electorales que podrían desarrollarse en Entre Ríos durante 2027 y sus implicancias políticas y sociales.

“Creo que hay un divorcio creciente, una grieta creciente entre la sociedad y la política. Y que, en estas condiciones, en este contexto, en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año, es un poco tirar de la cuerda”, afirmó.

La declaración pone sobre la mesa uno de los puntos centrales de la discusión electoral que se avecina: cómo organizar el calendario de votación y las instancias de selección de candidaturas sin perder de vista la participación ciudadana, el funcionamiento institucional y los costos asociados a los procesos electorales.

En el caso entrerriano, la referencia a cinco elecciones refleja la preocupación expresada por el gobernador ante la posibilidad de un calendario extenso. No obstante, Frigerio evitó presentar una propuesta cerrada sobre la continuidad o eliminación de las PASO y aclaró que su espacio político todavía no definió una postura.

Reforma política y financiamiento: una discusión más amplia

El gobernador también planteó que el debate no debería quedar reducido a la existencia de las primarias. A su entender, es necesario revisar distintos aspectos del funcionamiento político, con especial atención a los mecanismos de financiamiento y control.

“Creo que todo hay que debatirlo (…) tanto a nivel nacional como provincial, hay que incorporar mayores controles respecto al financiamiento de la política. Creo que tenemos que hacer una vuelta de tuerca”, señaló.

Frigerio recordó los antecedentes de las reformas políticas impulsadas en distintos períodos y sostuvo que, aun después de esos cambios, considera necesario volver a discutir las reglas vigentes. “Creo que existe un nuevo replanteo, debemos sentarnos en una mesa y volver a discutir eso”, agregó.

La definición amplía el alcance de su planteo: además del calendario electoral, incluye el financiamiento de las organizaciones políticas, los mecanismos de fiscalización y la necesidad de revisar las prácticas institucionales que inciden en la percepción pública de la dirigencia.

Al mismo tiempo, el mandatario estableció un límite respecto de su posición partidaria. “Nosotros como agrupación, como espacio político, no tomamos una decisión y, en consecuencia, hasta que no ocurra eso, no me parece saludable que me exprese tajantemente al respecto”, afirmó.

De esta manera, Frigerio dejó abierta la discusión sin confirmar si acompañará una eventual eliminación de las PASO o si impulsará otra alternativa. Su planteo, por ahora, se concentra en la necesidad de revisar el sistema y analizar qué cambios podrían contribuir a reducir la distancia entre la sociedad y la política.

Una cumbre productiva con proyección política

La discusión electoral se desarrolló en paralelo a una agenda regional que busca coordinar prioridades económicas vinculadas a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos tienen como ejes la infraestructura vial, los costos de transporte, la optimización de los nodos portuarios y las condiciones necesarias para mejorar la inserción de la producción regional en los mercados internacionales.

También ocupa un lugar destacado la incorporación de inteligencia artificial a la producción, el empleo y la gestión pública, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en criterios compartidos entre las tres provincias.

La convocatoria reúne a representantes de los gobiernos provinciales, sectores empresarios y espacios vinculados al trabajo, con la intención de elaborar un documento que sintetice demandas y proyectos estratégicos comunes.

En un contexto de negociaciones entre las provincias y el Gobierno nacional por el Presupuesto 2027, la presencia conjunta de los tres gobernadores también permite mostrar una instancia de coordinación política e institucional. Esa articulación, sin embargo, no implica necesariamente una posición idéntica en todos los asuntos: la discusión electoral mantiene sus propios tiempos y depende de las definiciones que adopte cada espacio.

La reunión de Paraná exhibe, en ese sentido, dos planos de la agenda provincial. Por un lado, la búsqueda de acuerdos sobre infraestructura, producción y competitividad; por otro, el comienzo de un debate sobre las reglas electorales que ordenarán la competencia política del próximo año.

La definición de Frigerio deja una cuestión abierta de cara a 2027: si la discusión sobre las PASO derivará en una propuesta concreta de reforma electoral o si quedará integrada a un debate más amplio sobre el financiamiento político, la organización de los comicios y la relación entre representantes y representados.

Por ahora, el gobernador entrerriano no anunció una decisión definitiva. Sí expresó su preocupación por la extensión del calendario electoral y reclamó volver a discutir las reglas de la política. La evolución de esa postura y las definiciones de los demás espacios serán determinantes para conocer cómo se ordenará una discusión que, aunque todavía no tiene una resolución, ya forma parte de la agenda política provincial.

Infraestructura, inversión y un Presupuesto 2027 con mirada federal

La discusión sobre el rumbo económico argentino y el reparto de responsabilidades entre la Nación y las provincias tuvo su lugar central en la agenda política de la Región Centro. Durante la conferencia de prensa Frigerio, Pullaro y Llaryora expusieron sus diagnósticos sobre la situación fiscal de sus distritos y plantearon la necesidad de que el Presupuesto nacional 2027 incorpore las demandas de infraestructura, producción y desarrollo territorial.

El encuentro dejó una coincidencia entre los tres mandatarios: la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, para consolidar una recuperación económica que alcance al conjunto del país. Desde perspectivas complementarias, los gobernadores señalaron que las restricciones presupuestarias y la reducción de recursos destinados a las provincias obligan a discutir cómo financiar las obras estratégicas, mejorar la competitividad y sostener las prestaciones públicas.

En ese escenario, la infraestructura apareció como uno de los principales puntos de convergencia política. Para los mandatarios, la integración de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba no se limita a la coordinación institucional, sino que requiere inversiones concretas en rutas, conexiones logísticas y corredores capaces de vincular la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.

Frigerio propone que las provincias asuman la reparación de rutas nacionales

El gobernador entrerriano puso el foco en la necesidad de fortalecer la integración regional y destacó la responsabilidad de las tres provincias en el crecimiento económico argentino. En su planteo, las obras de infraestructura constituyen una condición central para mejorar la competitividad de los sectores productivos y reducir los costos que afectan al transporte de mercancías.

“Nosotros no discutimos la relevancia de las obras de infraestructura para el desarrollo”, afirmó Frigerio, al explicar que las administraciones provinciales buscan sostener inversiones a pesar de las restricciones presupuestarias y mediante la participación del sector privado.

La definición más concreta llegó al abordar el estado de las rutas nacionales y las conexiones vinculadas con los corredores bioceánicos. El mandatario sostuvo que las tres provincias trabajan para obtener la transferencia de rutas nacionales, de manera que puedan asumir directamente su reparación y mantenimiento.

“En los tres casos trabajamos para que nos cedan rutas nacionales, para que las podamos arreglar nosotros”, expresó. También reconoció que Santa Fe y Córdoba avanzaron más en esas conversaciones, aunque aseguró que Entre Ríos mantiene la disposición de avanzar en la misma dirección.

El planteo tiene una dimensión política y administrativa relevante: supone discutir la distribución de responsabilidades sobre infraestructura estratégica entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales, en un contexto de restricciones fiscales y demandas crecientes del sector productivo.

Frigerio mencionó las rutas nacionales 12, 14 y 18, además del corredor Rosario-Victoria, como conexiones fundamentales para la producción y el transporte. “No podemos esperar que alguien se ocupe”, remarcó, al justificar la necesidad de buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones logísticas de la provincia.

La propuesta se vincula directamente con la agenda de los corredores bioceánicos, cuya relevancia radica en facilitar la circulación de bienes y fortalecer la conexión de las economías regionales con los mercados internacionales. Para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, mejorar esa infraestructura implica reducir obstáculos que inciden sobre los costos de producción y transporte.

Financiamiento internacional: una alternativa para las grandes obras

La posibilidad de recurrir al crédito externo también formó parte de la exposición de Frigerio. Consultado sobre eventuales gestiones conjuntas de las tres provincias para financiar obras de integración regional, el gobernador entrerriano no descartó esa alternativa. “Hay que pedir financiamiento afuera. No lo hemos conversado, pero no lo descarto”, manifestó.

Según explicó, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba buscan acceder a líneas de crédito de organismos multilaterales que ofrezcan tasas convenientes y plazos extensos. En ese esquema, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) podría desempeñar un papel en la elaboración de proyectos regionales y en la articulación de solicitudes de financiamiento compartidas.

La iniciativa todavía no constituye un acuerdo concreto entre los tres gobiernos, pero introduce una posibilidad de cooperación financiera que excede los límites administrativos de cada provincia. El desafío sería identificar obras de interés común, estructurar proyectos viables y conseguir recursos para ejecutarlos en un contexto de presupuestos acotados.

La discusión refleja, además, una tensión persistente en el federalismo argentino: mientras las provincias reclaman mejores condiciones para sostener la infraestructura que necesitan sus economías, también deben evaluar cómo financiar esas inversiones sin comprometer el equilibrio de sus cuentas públicas.

El balance fiscal de Entre Ríos, en el centro de la exposición del gobernador

Frigerio aprovechó la conferencia para defender el rumbo de su administración y presentar una evaluación favorable de la evolución fiscal y financiera de Entre Ríos desde diciembre de 2023.

“Cuando asumimos nos ponían en el peor lugar, en el último lugar. Era la provincia número 24 en términos de comportamiento fiscal y financiero. Hoy estamos en la mitad de la tabla, creo que en el puesto 11”, afirmó.

También sostuvo que Entre Ríos dejó de ocupar el primer lugar entre las provincias con las tarifas eléctricas más elevadas y que, según sus estimaciones, pasó a ubicarse alrededor de los puestos 11-12. Atribuyó ambos cambios al ordenamiento de las cuentas públicas y al control del gasto.

Estas afirmaciones forman parte de la defensa política de su gestión: el gobernador busca vincular la reorganización fiscal con una mayor capacidad para afrontar las necesidades de inversión. El desafío, en ese marco, consiste en compatibilizar el equilibrio presupuestario con las demandas de infraestructura y desarrollo productivo que los propios mandatarios identifican como prioritarias.

Llaryora cuestionó el ajuste sin crecimiento y reclamó un Presupuesto productivo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llevó la discusión al contenido que debería tener el Presupuesto nacional 2027. Su planteo puso el acento en las consecuencias económicas y sociales de una política de ajuste que, a su entender, no esté acompañada por una recuperación de la actividad. “El ajuste constante, sin crecimiento económico, naturalmente hace que después el programa no pueda ser efectivo en el tiempo”, advirtió.

Llaryora reclamó que la planificación presupuestaria contemple las dificultades de las familias, las pequeñas y medianas empresas y los sistemas provinciales de salud. Su posición apunta a que el ordenamiento de las cuentas públicas se articule con medidas capaces de sostener la actividad económica, el empleo y las prestaciones esenciales.

El planteo introduce una discusión de fondo sobre el rumbo económico nacional: cómo preservar la estabilidad y la disciplina fiscal sin debilitar las condiciones necesarias para producir, invertir y generar trabajo.

Desde esa perspectiva, el Presupuesto no aparece únicamente como una herramienta contable, sino como una definición política sobre las prioridades del Estado y la distribución territorial de los recursos. Para las provincias, esa discusión resulta decisiva a la hora de planificar obras, atender demandas sociales y acompañar el desarrollo de sus sectores productivos.

Pullaro advirtió sobre las dificultades de gobernar las provincias

Maximiliano Pullaro, por su parte, coincidió en señalar las restricciones que enfrentan las administraciones provinciales, tanto por la reducción de recursos como por el incremento de las responsabilidades que deben atender.

“Es el momento más difícil y más duro para gobernar en las provincias de la República Argentina”, expresó el gobernador santafesino.

Su intervención también puso el foco en el destino de los recursos generados por las nuevas actividades económicas. Pullaro planteó que esos ingresos deberían traducirse en inversiones en infraestructura, reducción de los costos logísticos y generación de empleo.

La posición conecta el debate fiscal con una discusión sobre el modelo de desarrollo: qué sectores pueden impulsar el crecimiento, cómo deben distribuirse los beneficios de la expansión económica y de qué manera esa actividad puede convertirse en mejoras concretas para las economías provinciales.

En ese sentido, la preocupación compartida por los tres mandatarios es que la recuperación de determinados sectores no quede desconectada de las necesidades de infraestructura y empleo de los territorios donde se desarrolla la actividad productiva.

Una posición común frente a la Nación, con desafíos por resolver

Las declaraciones de Frigerio, Pullaro y Llaryora muestran coincidencias en torno de la estabilidad macroeconómica, pero también en la necesidad de avanzar hacia una etapa de crecimiento que fortalezca la producción y mejore las condiciones de vida de la población.

La discusión sobre el Presupuesto 2027 aparece como una instancia clave para traducir esos planteos en definiciones concretas. Las provincias buscan que las prioridades vinculadas con rutas, logística, salud, empleo y competitividad encuentren lugar en la planificación nacional, mientras exploran alternativas para sostener inversiones en un contexto de restricciones fiscales.

La Región Centro ofrece un ámbito institucional para coordinar esas demandas y formular proyectos que trasciendan las fronteras provinciales. La infraestructura compartida, los corredores bioceánicos y la posibilidad de gestionar financiamiento internacional constituyen áreas en las que la cooperación puede adquirir una dimensión práctica.

Sin embargo, los anuncios y las propuestas expuestos durante la conferencia todavía requieren negociaciones, acuerdos y definiciones presupuestarias. La eventual transferencia de rutas nacionales, la estructuración de créditos multilaterales y la incorporación de prioridades provinciales al Presupuesto nacional no fueron presentadas como decisiones ya concretadas.

El debate deja planteado, en definitiva, un interrogante central para el federalismo argentino: cómo distribuir recursos y responsabilidades para que la estabilidad económica se traduzca también en inversión, empleo y desarrollo territorial.

Desde Paraná, los tres gobernadores pusieron sobre la mesa una agenda que combina reclamos a la Nación, alternativas de cooperación interprovincial y compromisos de gestión propios. El desafío será convertir esa coincidencia en proyectos financiados y obras ejecutadas, en un escenario donde las restricciones fiscales conviven con la necesidad de fortalecer la infraestructura que sostiene la producción y la integración del país.

La conferencia de prensa