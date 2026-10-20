Región Centro: IA y empleo, una agenda estratégica para anticipar los desafíos del mundo del trabajo

La Región Centro analizó en Paraná los desafíos para el empleo y la fiscalización laboral vinculada con la IA.

La Mesa Permanente del Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social de la Región Centro se reunió este martes en Paraná para analizar el avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial, sus efectos sobre el empleo y los desafíos que plantea para las políticas públicas. El encuentro reunió a las autoridades de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y puso en el centro del debate la necesidad de generar información, fortalecer el diálogo institucional y anticiparse a las transformaciones que ya atraviesan el mundo productivo.

En un escenario marcado por la aceleración de los cambios tecnológicos, la incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos dejó de ser una cuestión exclusivamente vinculada con la innovación empresarial para convertirse en un tema estratégico para el desarrollo económico y social. Su avance abre oportunidades para mejorar la productividad y la competitividad, pero también plantea interrogantes sobre la organización del trabajo, las competencias requeridas, la calidad del empleo y la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas.

En ese contexto, durante la jornada se presentaron los resultados de un nuevo relevamiento elaborado por el Observatorio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. La iniciativa articula a las áreas laborales de las tres provincias, las universidades y el sector productivo, con el propósito de conocer cómo se incorpora la inteligencia artificial a las distintas actividades económicas y cuáles son sus principales consecuencias y desafíos para el empleo.

La continuidad de este relevamiento y la posibilidad de comparar sus resultados con los obtenidos en 2025 adquieren especial relevancia: contar con información actualizada permite superar las percepciones generales, identificar tendencias y diseñar respuestas públicas más ajustadas a la realidad de las empresas y de quienes trabajan en ellas.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti -que además fue anfitrión-, destacó la importancia de que los gobiernos provinciales participen activamente en estos procesos de transformación. Señaló que la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral es un tema que “nos interesa, nos preocupa y nos ocupa, porque ya está transformando la manera de producir y de trabajar”.

En la misma línea, el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano, valoró la posibilidad de disponer de información concreta sobre los cambios que atraviesan las empresas de la región y de contrastar los nuevos resultados con los del año anterior. “Estos resultados muestran mayores niveles de implementación, pero también nuevos desafíos y preocupaciones que desde el Estado debemos atender”, afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales de Córdoba, Elizabeth Bianchi, sostuvo que “el mundo del trabajo no es el mismo de hace 30 o 40 años” y remarcó que el objetivo del Observatorio es “instalar el tema, ver qué desafíos tenemos para adelante y compartirlo con las instituciones académicas, los sindicatos y las empresas”.

La mirada compartida entre los sectores público, académico, sindical y empresarial constituye un componente central de esta agenda. La transformación tecnológica no impacta de manera uniforme en todas las actividades ni en todos los puestos de trabajo. Por eso, conocer sus alcances resulta fundamental para anticipar necesidades de formación, acompañar la reconversión de competencias y procurar que las mejoras de productividad también se traduzcan en oportunidades laborales y desarrollo para la región.

A su turno, el secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Gustavo Zignago, destacó que los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro (Santa De) y Martín Llaryora (Córdoba) han impulsado la generación de información basada en evidencia para orientar las decisiones públicas. En ese sentido, señaló que “el Observatorio no busca descubrir un fenómeno sino ser una herramienta para la gestión de políticas públicas y para que el empresariado y los sindicatos tengan insumos suficientes para entender este nuevo momento”.

El planteo sintetiza uno de los principales desafíos de la Región Centro: convertir el conocimiento sobre los cambios tecnológicos en una herramienta concreta de gestión. En un escenario en el que las decisiones de inversión, los procesos de producción y las habilidades demandadas evolucionan con rapidez, la articulación entre las provincias puede contribuir a construir diagnósticos comunes y respuestas coordinadas, sin perder de vista las particularidades de cada territorio.

Modernización laboral y fiscalización: los desafíos de la implementación

La agenda de la reunión también incluyó el análisis de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral número 27.802 y sus implicancias para las autoridades provinciales. En particular, se abordaron cuestiones vinculadas con el control de las jornadas de trabajo, los períodos de descanso y los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

El intercambio permitió compartir experiencias y examinar las competencias de fiscalización laboral de cada jurisdicción frente a los cambios introducidos por la nueva norma. Se trata de una dimensión relevante de la agenda laboral, ya que la adaptación a nuevas formas de organización productiva requiere también fortalecer los mecanismos institucionales que permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y resguardar los derechos de los trabajadores.

La discusión sobre modernización laboral y la referida a la inteligencia artificial convergen, de este modo, en una misma preocupación: cómo acompañar las transformaciones económicas con instituciones capaces de responder a nuevas realidades, promover condiciones de trabajo adecuadas y sostener un marco de previsibilidad para empresas y trabajadores.

La participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva de Región Centro, Claudia Giaccone (por Santa Fe), y Juan Carlos Massei (por Córdoba), junto con funcionarios, equipos técnicos de las tres provincias y representantes de instituciones universitarias, reforzó el carácter interprovincial e intersectorial del encuentro.

La reunión de Paraná puso de relieve la importancia de anticiparse a los cambios antes de que sus efectos se profundicen. Frente al avance de la inteligencia artificial, el desafío no consiste únicamente en medir cuánto y cómo se incorpora esta tecnología, sino también en construir herramientas para comprender sus consecuencias, promover la capacitación, acompañar a los sectores productivos y fortalecer la protección laboral.

Para la Región Centro, avanzar en una agenda compartida sobre tecnología, empleo y fiscalización representa una oportunidad para transformar la información en decisiones y la cooperación institucional en políticas concretas. Porque la innovación productiva plantea un desafío que va más allá de la incorporación de nuevas herramientas: lograr que la transformación tecnológica contribuya a una economía más competitiva, con mejores oportunidades de empleo y un desarrollo que alcance al conjunto de la sociedad.