Atilio Benedetti propone primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias: "Si no hay PASO que haya PAS"

En medio del debate por el futuro de las PASO, Atilio Benedetti propuso una salida intermedia: mantener las primarias, pero sin que votar en ellas sea obligatorio. "Yo personalmente soy partidario de las PASO. Es una opinión totalmente personal, pero en todo caso tampoco quiero ser dogmático en esto", planteó.

"Si el problema es no incomodar a las personas que no quieren participar, me parece que podríamos trabajar en algún esquema de que fueran PAS, es decir, Primarias Abiertas Simultáneas y No Obligatorias", explicó el exdiputado nacional y actual representante de Entre Ríos ante la Región Centro.

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Benedetti sostuvo que esa alternativa "liberaría a todos aquellos ciudadanos que dicen 'no podemos ir tantas veces a votar al año'". "Hay una porción de ciudadanos que preferirían no participar, pero hay otra porción importante que sí les interesa poder seleccionar los candidatos", señaló.

Y advirtió: "Si no tenemos PASO ni tenemos PAS, tenemos que tener algún mecanismo mediante el cual los partidos políticos y las coaliciones, que es lo que reina hoy en estos momentos, puedan tener una instancia de selección de candidatos".

Consultado sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, se mostró a favor. "Ya ha sido casi una tradición en esta provincia", recordó. "No me parece mal que estemos en algún momento mirando con detenimiento las cuestiones provinciales y las cuestiones municipales, y en otro momento que sean las nacionales".

Región Centro: "Parecía que pertenecían al mismo espacio político"

Benedetti analizó también la jornada de desarrollo productivo y competitividad que la Región Centro realizó en Paraná, con la presencia de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora. El encuentro fue organizado por las entidades de la producción y empresariales de las tres provincias, en el marco de la presidencia pro tempore que ejerce Entre Ríos.

"Un hecho político importante: la presencia de los tres gobernadores de la Región Centro, que como hace mucho tiempo no sintonizan tan bien en lo que es la potencialidad del desarrollo productivo de la región", destacó.

Y marcó un rasgo que le llamó la atención: "Uno los escuchaba a los tres gobernadores y a mí me parecía que pertenecían al mismo espacio político, y precisamente los tres vienen de espacios políticos diferentes". Para Benedetti, la integración regional es una idea que "ha echado raíces", no solo entre funcionarios, sino también en la sociedad civil, los trabajadores, las universidades y los sectores productivos.

Según explicó, el trabajo conjunto cobra más peso porque las provincias asumen hoy "una responsabilidad mayor, no solamente en lo que es atender las necesidades básicas de los ciudadanos, sino que también los problemas de infraestructura y los problemas del desarrollo económico".

La inteligencia artificial y el empleo

Para Benedetti, lo más destacado de la jornada fue una encuesta inédita sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, elaborada en conjunto por los ministerios de Trabajo de las tres provincias, las universidades públicas y representantes del sector productivo. "Para mí fue un hallazgo", afirmó.

Los resultados, explicó, muestran una mirada menos alarmista de la esperada. "La mayoría de las empresas ven a esto como una oportunidad y en realidad están hablando de una reconversión de los puestos de trabajo. No hay una preocupación importante por la pérdida de los puestos de trabajo", detalló.

De todos modos, advirtió por la magnitud del cambio. "Es como una ola, como un tsunami que viene con una ola de 50 metros de altura a una velocidad de 2.000 kilómetros por hora", graficó. "Es una tecnología mucho más potente, mucho más disruptiva de lo que fue Internet". Por eso, sostuvo que es necesario que las pymes accedan a ella, "porque de lo contrario van a quedar fuera de competitividad".

Rutas, Hidrovía y la falta de recursos

La infraestructura fue otro de los ejes. Benedetti destacó la inclusión de Entre Ríos en la Hidrovía, que definió como "un hito histórico". Pero advirtió que "hay un drama con las rutas, con el mantenimiento, ni hablar con la concreción de nuevas rutas".

El dirigente cuestionó que la Nación haya trasladado responsabilidades sin fondos. "Es uno de los grandes temas que el gobierno nacional ha delegado a los gobiernos subnacionales, como le gusta decir, pero la verdad que lo que no se han delegado son recursos", señaló. También mencionó entre los reclamos comunes la "asimetría en los impuestos nacionales" que pagan las producciones de cada provincia.

Financiamiento conjunto, a la espera de "mejores vientos"

Consultado sobre la posibilidad de que las tres provincias busquen créditos internacionales en conjunto, Benedetti dijo que están "en condiciones". Pero fue cauto: "Las noticias de estos últimos días no son muy halagüeñas. El país no sale de esa zona de un alto riesgo país". "La idea está, la voluntad de explorar en conjunto está, pero obviamente habrá que esperar mejores vientos", resumió.

El exdiputado admitió que le cuesta explicar por qué el riesgo país no baja pese al ajuste. "El esfuerzo fiscal que se está haciendo es monumental, a costa del esfuerzo de todos los argentinos", sostuvo. "Me cuesta entender por qué estos cimbronazos".

Frente a un mundo "muy convulsionado", Benedetti destacó las oportunidades del país en energía, minería y seguridad alimentaria. "Espero que sean nubes pasajeras y que podamos tener un horizonte de previsibilidad", cerró.