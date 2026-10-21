El Senado dio dictamen con modificaciones al Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública

La labor en Comisiones en el Senado terminó con un dictamen favorable con modificaciones al Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, que de aprobarse deberá regresar a Diputados.

Las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos emitieron hoy un dictamen favorable al proyecto de ley contenido en el Expediente Nº 26.785, que establece un nuevo Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. El despacho -al que accedió ANÁLISIS-, aconseja la aprobación de la iniciativa con las modificaciones introducidas durante su tratamiento legislativo.

El encuentro estuvo encabezado por los presidentes de ambas Comisiones, Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), y participaron los senadores Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos).

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro), no estuvo presente en la reunión de comisión, pero presentó por Mesa de Entradas de la Cámara Alta un texto propio que fue incorporado al Expediente N° 26.785.

El dictamen aprobado con modificaciones tiene cuatro capítulos, cuatro títulos, y 39 artículos (uno de forma). El pronunciamiento de ambas Comisiones constituye un paso institucional relevante en el camino hacia un sistema más amplio de obligaciones, incompatibilidades, controles patrimoniales y responsabilidades para quienes ejercen funciones públicas. El texto no se limita a formular declaraciones de principios sobre la honestidad de los gobernantes: propone mecanismos concretos para conocer la evolución patrimonial de los funcionarios, transparentar sus intereses económicos, prevenir decisiones atravesadas por intereses privados, restringir el acceso a determinados cargos ante condenas penales y establecer consecuencias frente al incumplimiento de las obligaciones legales.

La iniciativa alcanza a los tres Poderes del Estado provincial, los organismos de control, las entidades descentralizadas y autárquicas, las empresas estatales y, bajo las previsiones correspondientes, a Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno y entidades en las que exista participación estatal. Su alcance comprende tanto a quienes llegan a sus cargos mediante el voto popular como a quienes son designados, contratados o incorporados por otros mecanismos legales.

El proyecto aborda, además, una cuestión especialmente sensible para la vida democrática: la relación entre el ejercicio del poder, el patrimonio personal y la confianza ciudadana. En ese terreno, introduce una distinción central entre la información patrimonial que debe ser accesible al público y los datos que requieren protección por razones de privacidad y seguridad.

La propuesta también incorpora dos dimensiones que suelen ocupar el centro de las discusiones sobre la calidad institucional: la denominada Ficha Limpia, mediante restricciones vinculadas a condenas por determinados delitos; y la llamada puerta giratoria, a través de límites temporales para que antiguos funcionarios no utilicen sus responsabilidades anteriores en beneficio de intereses privados.

Sin embargo, la importancia del proyecto no debe confundirse con su entrada en vigor. El dictamen favorable de las comisiones es una instancia del procedimiento legislativo, no equivale por sí mismo a la sanción definitiva de la ley. El despacho aconseja aprobar el texto modificado; los pasos posteriores deberán determinar su tratamiento legislativo y, en caso de sanción, deberá regresar a Diputados por ser la Cámara de origen y en caso de ser aprobada sin modificaciones, luego se deberá promulgar, publicar, asignar presupuesto y comenzar a aplicarla de manera efectiva.

El análisis artículo por artículo permite conocer la arquitectura del régimen propuesto, las obligaciones que establece y los desafíos que deberán afrontarse para que sus disposiciones se traduzcan en controles efectivos.

Título I - Régimen general: la ética como obligación de la función pública

Artículo 1) El objeto: transparencia, idoneidad y ficha limpia

El primer artículo establece que la ley reglamentará los artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos y tendrá por objeto regular las normas de conducta que deben regir el ejercicio de la función pública. Sus finalidades son garantizar la publicidad y transparencia de los actos estatales y asegurar la idoneidad y la ficha limpia de quienes desempeñan responsabilidades públicas.

El alcance de la disposición es amplio. Comprende a las personas que ocupen cargos legislativos, ejecutivos, administrativos o judiciales, independientemente de que hayan sido elegidas por el voto popular o designadas mediante otros mecanismos legales, de que trabajen de manera permanente o transitoria y de que reciban una remuneración o ejerzan funciones honorarias. También incluye a los organismos de control, entes autárquicos y descentralizados, empresas y entidades de derecho público o privado en las que exista participación estatal provincial, municipal o comunal, incluso cuando esa participación sea minoritaria.

El criterio es que la responsabilidad ética no depende exclusivamente de la denominación del cargo ni de la forma jurídica de la institución. Importan también la naturaleza de las funciones y su relación con los objetivos públicos. La norma procura evitar que determinados agentes queden fuera de las obligaciones por haber sido contratados transitoriamente, por no percibir remuneración o por desempeñarse en una entidad con participación estatal indirecta.

Artículo 2) La distinción entre funcionarios y empleados públicos

El segundo artículo delimita las categorías de funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen. Entre los funcionarios incluye magistrados, integrantes de los Ministerios Públicos, autoridades de organismos constitucionales de control, representantes electos, ministros, secretarios, subsecretarios, directores y otras autoridades políticas o superiores enumeradas en el texto.

Los empleados públicos, por su parte, son definidos como integrantes de las carreras administrativas de los distintos Poderes del Estado, organismos de control, entes descentralizados y autárquicos, Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno, bajo las condiciones jurídicas especificadas en el artículo. La diferenciación resulta importante porque permite determinar quiénes están sometidos a las obligaciones generales y quiénes, además, deben cumplir exigencias particulares de declaración patrimonial, incompatibilidades y otros mecanismos de control.

El proyecto procura abarcar tanto a quienes conducen políticamente el Estado como a quienes integran su estructura administrativa. La aplicación concreta, sin embargo, deberá respetar las particularidades de cada régimen de empleo y las funciones efectivamente desempeñadas.

Artículo 3) Dieciséis deberes para orientar la conducta pública

El tercer artículo constituye el núcleo ético de la iniciativa. Establece 16 pautas de comportamiento que deben cumplir funcionarios y empleados públicos.

La primera obligación es respetar y hacer respetar las constituciones nacional y provincial, las leyes y los reglamentos, además de defender el sistema republicano y democrático. A ella se suman los principios de honestidad, probidad, rectitud, prudencia, buena fe, justicia, equidad, eficiencia y austeridad republicana.

El texto exige privilegiar el interés público por encima de los intereses particulares, rechazar beneficios indebidos vinculados con las funciones y fundamentar las decisiones adoptadas. La transparencia aparece como una obligación general, salvo cuando una norma o una razón legítima de interés público justifique restringir determinada información.

También se establece el deber de proteger el patrimonio estatal, abstenerse de utilizar información oficial para obtener ventajas privadas y evitar el uso de instalaciones, bienes, vehículos o servicios públicos en beneficio propio, de familiares o allegados.

En las contrataciones públicas deberán observarse los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad. El artículo exige, además, apartarse de los asuntos afectados por conflictos de intereses, denunciar hechos que puedan perjudicar al Estado o constituir delitos y garantizar igualdad de trato sin discriminación.

La disposición incorpora igualmente el deber de guardar reserva sobre la información protegida y una regla específica contra la reivindicación, justificación, negación o relativización de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, así como de sus autores responsables con condena. La enumeración se completa con una cláusula que reconoce la existencia de otros principios derivados de las constituciones y del carácter público de las funciones.

El objetivo es establecer un estándar común de conducta. Su aplicación deberá distinguir entre obligaciones directamente exigibles y pautas que requieran interpretación o reglamentación, siempre con respeto por las garantías jurídicas de los sujetos alcanzados.

Artículo 4) La conducta ética como requisito de permanencia

Este artículo vincula el cumplimiento de las obligaciones éticas con la permanencia en el cargo. Los funcionarios y empleados que incumplan las disposiciones podrán ser sancionados o removidos mediante los procedimientos correspondientes a su régimen.

La previsión transforma la ética pública en una condición jurídicamente relevante para el ejercicio de las responsabilidades estatales. No se trata solamente de una aspiración moral, sino de un conjunto de obligaciones cuyo incumplimiento puede generar consecuencias administrativas.

Esto no significa que cualquier infracción habilite una remoción automática. Las sanciones deberán aplicarse mediante los procedimientos legalmente establecidos, respetando el derecho de defensa y las garantías específicas de cada función.

Título II - Declaraciones juradas, incompatibilidades e inhabilidades

Este Título concentra buena parte de las disposiciones con impacto práctico inmediato. Establece quiénes deben informar su patrimonio, qué datos deberán declarar, cuáles serán públicos, qué actividades resultan incompatibles con el ejercicio de la función y qué consecuencias podrán derivarse de los incumplimientos.

Artículo 5) Quiénes deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales

Este artículo identifica a los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales. En el Poder Ejecutivo comprende al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores y otras autoridades de jerarquía equivalente. Incluye también al Escribano Mayor de Gobierno, al presidente del Consejo de la Magistratura y a determinadas autoridades superiores de la administración centralizada y descentralizada, la Policía y el Servicio Penitenciario.

En el Poder Judicial alcanza a jueces, secretarios, fiscales, defensores y determinados responsables administrativos y financieros. En el Poder Legislativo, la obligación comprende a senadores, diputados y autoridades administrativas de ambas cámaras.

La nómina se extiende a organismos autónomos de control, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Defensoría del Pueblo, Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, autoridades de entidades descentralizadas y directivos de empresas y sociedades estatales. También incluye representantes del Estado en sociedades con participación mayoritaria o minoritaria, autoridades de entes reguladores y determinados cargos municipales y comunales.

La enumeración apunta a quienes toman decisiones, administran recursos, ejercen funciones de control o representan al Estado. No significa que cualquier trabajador de las instituciones mencionadas deba presentar automáticamente una declaración patrimonial: la obligación depende de los cargos y funciones comprendidos y de las precisiones reglamentarias previstas.

Artículo 6) Plazos para presentar las declaraciones

El artículo sexto establece tres oportunidades obligatorias: dentro de los treinta días hábiles de la asunción, anualmente antes del 31 de julio y dentro de los treinta días hábiles posteriores al cese efectivo. La periodicidad permitirá comparar la situación patrimonial declarada al comienzo de una gestión con sus actualizaciones y con la información presentada al finalizarla. Una variación patrimonial no demuestra por sí sola una irregularidad, pero puede justificar un examen más profundo cuando no se corresponde con los ingresos declarados u otras circunstancias económicas verificables.

El artículo obliga, además, a las áreas de personal a informar las altas, bajas y modificaciones de los cargos alcanzados. Esta tarea será decisiva para mantener actualizado el registro de obligados y evitar que las declaraciones pendientes pasen inadvertidas.

Artículo 7) Qué bienes, ingresos y deudas deberán declararse

El séptimo artículo establece el contenido de la declaración jurada patrimonial integral. Comprende bienes, créditos, deudas e ingresos del declarante, así como determinados bienes de su cónyuge o conviviente, los que integren sociedades conyugales o de hecho y los pertenecientes a sus hijos menores, según corresponda.

La obligación abarca bienes situados en la Argentina y en el extranjero. La nómina incluye inmuebles, vehículos, otros bienes muebles, joyas, obras de arte, maquinaria, equipamiento de valor, propiedad intelectual, licencias, acciones, títulos y participaciones societarias.

También deberán informarse los saldos de cuentas bancarias, cajas de ahorro, plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros productos financieros, además del dinero en efectivo, los créditos y las deudas hipotecarias, prendarias o comunes.

Una incorporación significativa es la referencia expresa a las billeteras virtuales, los criptoactivos y otros activos virtuales. El proyecto exige informar montos, tipos y cantidades de activos, direcciones asociadas, custodios y otros datos que establezca la reglamentación.

La medida busca adaptar los controles patrimoniales a formas de inversión y tenencia de activos que no siempre aparecen en los registros tradicionales.

El artículo exige también declarar ingresos laborales, profesionales, comerciales, previsionales y de cualquier otra naturaleza. Incluye determinados bienes que, aunque no sean propiedad formal del funcionario, se encuentren bajo su posesión, tenencia, uso, goce o usufructo. La disposición incorpora dos formatos obligatorios. La declaración detallada o analítica tendrá carácter reservado y quedará bajo custodia de la autoridad de aplicación. La declaración resumen o sintética será pública y excluirá los datos confidenciales previstos en el artículo 11

El desafío será garantizar que la versión pública permita examinar razonablemente la evolución patrimonial sin exponer información personal que no resulte necesaria para el control ciudadano.

Artículo 8) Antecedentes laborales y profesionales

Este artículo obliga a los funcionarios comprendidos en el artículo 5 que no hayan accedido a sus cargos mediante el sufragio universal a informar sus antecedentes laborales y profesionales de los dos años anteriores, incluidos los trabajos que desarrollen al momento de la designación, sean remunerados o no.

La finalidad es detectar posibles conflictos de intereses derivados de vínculos con empresas, entidades o sectores económicos relacionados con las competencias del nuevo cargo. La existencia de un antecedente laboral no implica por sí sola una incompatibilidad. La información permite examinar si corresponde adoptar medidas de prevención, abstención o separación respecto de determinados asuntos.

Artículo 9) Publicidad de los cumplimientos e incumplimientos

El artículo noveno dispone que se publique el listado de quienes hayan presentado sus declaraciones juradas y de quienes no hayan cumplido. También deberán identificarse los incumplidores que registren sanciones firmes. La medida transforma una obligación administrativa en información susceptible de seguimiento público. El ciudadano podrá conocer no solamente qué deben declarar las autoridades, sino también quiénes cumplen con la presentación.

Para que el registro resulte útil, deberá ser accesible, oportuno y actualizado. De lo contrario, la publicidad podría quedar reducida a una formalidad sin consecuencias prácticas.

Artículo 10) Acceso ciudadano a la información patrimonial

En este artículo se establece que las declaraciones juradas resumen serán públicas y podrán consultarse por cualquier persona que se identifique. Además, deberán publicarse en el sitio web de la autoridad de aplicación, junto con la identificación de las presentaciones pendientes. La iniciativa reconoce así la función del control ciudadano y del periodismo en el seguimiento de los asuntos públicos. El texto prohíbe utilizar la información con fines comerciales, salvo la excepción prevista para los medios de comunicación y noticias que la difundan al público general. También impide emplearla para establecer calificaciones crediticias o realizar solicitudes de dinero con fines políticos, benéficos o de otra naturaleza.

La publicidad deberá armonizarse con la protección de datos personales y con la libertad de expresión e información.

Artículo 11) Los datos que permanecerán bajo reserva

El artículo 11 identifica la información confidencial que deberá presentarse en un formulario separado, sobre cerrado o sistema equivalente. Entre los datos protegidos se encuentran la identificación de entidades financieras y montos depositados, números de cuentas, cajas de seguridad y tarjetas, ubicación detallada de inmuebles, datos registrales de bienes y la individualización de sociedades, acreedores, deudores y terceros. También se incluye documentación societaria, balances, información sobre socios y beneficiarios finales y datos específicos de billeteras digitales y activos virtuales. La información confidencial solamente podrá revelarse a requerimiento de la autoridad judicial, conforme al texto del proyecto y a las restantes normas aplicables.

La intención es compatibilizar la transparencia con la privacidad y la seguridad. La reserva no debería impedir el control patrimonial, pero la publicidad tampoco debe exponer innecesariamente datos que puedan comprometer a los declarantes o a terceros.

Artículo 12) Procedimiento y conservación de las declaraciones

El artículo 12 dispone que las declaraciones se presenten mediante el sistema que instrumente la autoridad de aplicación. El declarante deberá recibir una copia firmada, sellada y fechada o una constancia equivalente. Los documentos se acumularán sucesivamente y se conservarán durante cinco años después del egreso efectivo del funcionario. La constancia acredita el cumplimiento y permite resolver eventuales controversias sobre fechas y presentaciones. La conservación, a su vez, facilita las comparaciones patrimoniales a lo largo de la trayectoria pública.

Artículo 13) Intimación por incumplimiento

El artículo 13 establece que quienes no presenten sus declaraciones o lo hagan parcialmente serán intimados fehacientemente para regularizar su situación en diez días hábiles desde la notificación. Se incorpora así una instancia previa a la sanción, destinada a que el obligado cumpla con la exigencia pendiente.

La eficacia del mecanismo dependerá de la capacidad de la autoridad para detectar las omisiones, notificar correctamente y documentar cada actuación.

Artículo 14) Multas de hasta el cien por ciento de la remuneración de referencia

El artículo 14 establece multas de entre el 5% y el 50% de la remuneración bruta mensual correspondiente al cargo del infractor. Para los cargos honorarios o sin remuneración, se tomará como referencia la asignación básica de la categoría inicial del escalafón general. La reiteración del incumplimiento dentro de los dos años permitirá elevar el máximo al 100% de la remuneración de referencia.

La sanción deberá graduarse según la gravedad, duración, jerarquía, reiteración, colaboración, perjuicio y carácter sustancial de la omisión. Será independiente de las responsabilidades disciplinarias y penales que pudieran corresponder.

El objetivo es impedir que la presentación de declaraciones juradas se convierta en una obligación sin consecuencias. Al mismo tiempo, los criterios de graduación permiten diferenciar omisiones menores subsanadas de incumplimientos graves o reiterados.

Artículo 15) Acta de infracción, descargo y ejecución de la multa

El artículo 15 completa el procedimiento sancionatorio. Vencido el plazo de intimación o comprobado el incumplimiento, la autoridad deberá labrar un acta de infracción. El interesado dispondrá de cinco días desde la notificación para presentar su descargo. Luego, la autoridad tendrá treinta días para dictar una resolución sancionatoria o absolutoria. La sanción podrá recurrirse conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. Si la multa queda firme, la copia certificada de la resolución constituirá título ejecutivo suficiente para que la Fiscalía de Estado promueva el juicio de apremio.

La norma procura combinar eficacia administrativa con garantías de defensa, notificación y revisión.

Capítulo II - Conflictos de intereses

Artículo 16) Actividades incompatibles con la función pública

El artículo 16 identifica ocho situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses. Entre ellas figuran asesorar o prestar servicios a empresas que gestionen concesiones o sean proveedoras del Estado cuando exista competencia funcional directa; gestionar adjudicaciones en la administración donde se trabaja; actuar como proveedor de esa jurisdicción; mantener relaciones contractuales con entidades fiscalizadas por el organismo y patrocinar trámites de terceros vinculados con las funciones.

También se prohíbe intervenir en litigios contra el Estado, salvo en causa propia, cuando exista una relación manifiesta de amistad o enemistad con los interesados y cuando el funcionario tenga un interés privado, personal, laboral, económico o financiero en el resultado de una decisión.

La finalidad es preventiva. No es necesario que exista un soborno probado para reconocer que determinados vínculos pueden comprometer la imparcialidad de una decisión pública.

Artículo 17) Restricciones durante el año posterior al cese

El artículo 17 establece que, durante un año desde el cese, quienes hayan intervenido directa y sustancialmente en la regulación, fiscalización, contratación o decisión respecto de una persona o entidad no podrán representarla, asesorarla ni gestionar ante el mismo organismo asuntos vinculados con aquella intervención.

La disposición procura impedir que la experiencia, la información o la influencia obtenidas durante el ejercicio del cargo se conviertan inmediatamente en una ventaja privada. El proyecto aclara que la restricción no puede extenderse a actividades sin relación material con las competencias ejercidas ni impedir de manera general el derecho a trabajar. También mantiene las incompatibilidades especiales de mayor duración establecidas por otras leyes.

Artículo 18) Declaración de otras actividades

Por este artículo se obliga a informar ante las áreas de personal o recursos humanos cualquier otra actividad, empleo o función que desempeñe el sujeto alcanzado. La información permitirá evaluar incompatibilidades horarias, acumulación de cargos y relaciones profesionales potencialmente conflictivas.

Declarar una actividad no significa que esté automáticamente prohibida: permite verificar si resulta compatible con las responsabilidades públicas.

Artículo 19) Excusación ante conflictos actuales o potenciales

El artículo 19 establece que los sujetos comprendidos deberán excusarse inmediatamente cuando tomen conocimiento de un conflicto de intereses actual o potencial. La decisión deberá comunicarse de manera fehaciente y fundada a la autoridad jerárquica correspondiente o, en su defecto, a la autoridad de aplicación.

El mecanismo busca apartar al funcionario de un asunto comprometido antes de que su intervención afecte la imparcialidad o la legitimidad de la decisión.

Artículo 20) Consecuencias sobre los actos dictados en conflicto de intereses

El artículo 20 habilita a la autoridad de aplicación a dictaminar que un acto es ilegítimo y, por esa razón, revocable. Si el acto procede del Poder Ejecutivo o de sus entes autárquicos o descentralizados y se dictamina su ilegitimidad, la Fiscalía de Estado deberá iniciar las acciones legales dirigidas a su revocación. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse o afectado derechos de terceros, deberá solicitarse judicialmente su nulidad conforme a las normas vigentes. La disposición contempla, además, la responsabilidad por daños ocasionados al Estado, tanto del funcionario que dictó el acto como del destinatario o beneficiario, solidariamente cuando corresponda.

La regla conecta la conducta individual con la validez de las decisiones públicas y la eventual reparación del perjuicio. No implica, sin embargo, que toda sospecha produzca automáticamente la nulidad: deberán respetarse los procedimientos y las competencias aplicables.

Capítulo III - Régimen de obsequios

Artículo 21) Prohibición de recibir regalos vinculados con el cargo

El artículo 21 prohíbe recibir regalos, obsequios o donaciones, en bienes o servicios, con motivo o en ocasión del desempeño de funciones públicas. La restricción se extiende al grupo familiar primario cuando el obsequio se entregue por razón del cargo.

La prohibición es expresa respecto de personas o empresas reguladas o fiscalizadas por la jurisdicción, titulares de concesiones, permisos o habilitaciones y contratistas o proveedores del Estado.

La finalidad es evitar que los regalos funcionen como mecanismos indirectos de presión, gratificación o expectativa de reciprocidad.

Artículo 22) Excepciones por cortesía, protocolo y capacitación

El artículo 22 exceptúa los regalos de uso social o cortesía, los reconocimientos protocolares de gobiernos u organismos internacionales y los obsequios destinados a capacitación o perfeccionamiento profesional y académico. También contempla gastos de viajes y estadías para conferencias, investigaciones y actividades académico-culturales. Estas excepciones estarán condicionadas a que los obsequios no afecten la voluntad del funcionario. La reglamentación deberá fijar los montos máximos y las condiciones de admisibilidad. Los regalos protocolares podrán registrarse e incorporarse al patrimonio estatal, según determine la autoridad de aplicación, para destinarse a salud, acción social, educación o patrimonio histórico-cultural.

Capítulo IV - Antecedentes penales, incompatibilidades e inhabilidades

Artículo 23) Condenas penales y permanencia en la función pública

El artículo 23 impide designar o mantener en funciones a personas alcanzadas por condenas relativas a determinados delitos. La enumeración comprende delitos contra la Administración pública, delitos económicos y financieros, determinados delitos contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y la propiedad, además de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

La inhabilitación se extendería desde una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia hasta su eventual revocación o, según corresponda, el cumplimiento de la pena. El proyecto contempla su aplicación aun cuando la decisión de la Cámara revisora se encuentre recurrida o no haya adquirido firmeza, sin perjuicio de los recursos extraordinarios correspondientes.

Para quienes sean condenados durante el ejercicio de sus funciones por los delitos enumerados, se prevé la suspensión desde la condena de primera instancia, con percepción del 50% de los haberes. Al dictarse una condena de segunda instancia o quedar firme la de primera instancia, se producirá el cese previsto por la norma. En caso de absolución, se contempla la reposición en el cargo y el reintegro de los haberes retenidos, calculados según las condiciones expresamente establecidas en el artículo.

Las nuevas designaciones requerirán un Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia. Los sujetos comprendidos en el artículo 5 deberán presentar ese certificado dentro de los sesenta días hábiles de la entrada en vigencia.

La propuesta introduce una definición sobre la idoneidad para ejercer funciones públicas. Su aplicación deberá armonizarse con la presunción de inocencia, el debido proceso, los derechos de defensa y los procedimientos constitucionales de remoción.

Artículo 24) Ficha limpia para candidaturas electivas

El artículo 24 extiende el criterio de antecedentes penales a las candidaturas provinciales, municipales y comunales. Los partidos políticos y las alianzas electorales no podrán registrar como precandidatos o candidatos a personas alcanzadas por condenas por los delitos enumerados, bajo las condiciones temporales previstas en el artículo anterior.

Las agrupaciones deberán exigir a todos los candidatos titulares y suplentes un Certificado de Antecedentes Penales con una antigüedad no superior a treinta días y presentarlo junto con las listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

Si faltara el certificado, la autoridad electoral intimará por única vez a la agrupación para que cumpla el requisito o reemplace al candidato en 48 horas. Si no se subsana la omisión, la lista será considerada incompleta y no podrá participar en las elecciones provinciales o municipales.

Si después de los comicios generales se detectaran antecedentes de un candidato electo por los delitos contemplados, la situación deberá comunicarse al órgano legislativo correspondiente para iniciar el procedimiento constitucional pertinente.

La ficha limpia pretende impedir que determinadas condenas sean compatibles con la postulación electoral y asigna a los partidos una responsabilidad concreta en la verificación de requisitos.

Su implementación exigirá coordinación entre agrupaciones, autoridades electorales y organismos judiciales. Además, deberá examinarse cuidadosamente la compatibilidad de las restricciones con los derechos políticos, las garantías constitucionales y los estándares aplicables en materia de presunción de inocencia.

Artículo 25) Incompatibilidad entre empleos y cargos políticos

El artículo 25 reglamenta el principio de incompatibilidad establecido en el artículo 40 de la Constitución provincial. Una persona no podrá ejercer dos o más empleos públicos, aunque correspondan a distintas jurisdicciones. También serán incompatibles los cargos de gobernador, vicegobernador, legislador provincial, municipal o comunal y presidente municipal o comunal con cualquier cargo o función política para la cual la persona sea designada.

En esos casos, el proyecto establece que no podrá solicitarse licencia para conservar el cargo electivo: deberá renunciarse a este para asumir la nueva función política. La finalidad es evitar la acumulación de responsabilidades incompatibles y delimitar con claridad la función efectivamente ejercida.

Artículo 26) Excepciones a las incompatibilidades

El artículo 26 contempla cinco excepciones, a saber:

-La primera permite compatibilizar la docencia con la función pública o los cargos electivos, siempre que no se afecte la asistencia regular ni exista superposición horaria. Las compatibilidades docentes deberán reglamentarse.

-La segunda contempla a empleados públicos cuyo ingreso al Estado sea anterior a su elección para un cargo electivo. Deberán solicitar licencia en el empleo y optar por una de las remuneraciones.

-La tercera exceptúa de la licencia a quienes resulten elegidos para cargos honorarios o cuya remuneración no supere tres sueldos básicos de la categoría máxima del escalafón general, bajo las condiciones previstas.

-La cuarta permite compatibilizar determinadas funciones en orquestas sinfónicas y bandas provinciales y municipales, o similares y administrativas, si no existe superposición horaria.

-La quinta autoriza acumular hasta dos empleos públicos en distintas jurisdicciones para ejercer como periodista, reportero gráfico o camarógrafo, siempre que no haya superposición horaria.

Las excepciones procuran equilibrar la regla general de incompatibilidad con actividades que pueden desarrollarse legítimamente bajo condiciones específicas.

Artículo 27) Jubilaciones y remuneraciones públicas

El artículo 27 declara incompatible el ejercicio de un empleo o función pública provincial, municipal o comunal con la percepción de jubilaciones o haberes de retiro del régimen previsional provincial, salvo las excepciones contempladas. Quienes perciban una jubilación o retiro y sean elegidos para cargos públicos podrán optar por cobrar la remuneración correspondiente y suspender el beneficio, o mantener el haber previsional y ejercer el cargo ad honorem. La misma alternativa se extiende a determinadas autoridades políticas y de gestión designadas sin estabilidad. El artículo busca evitar la percepción simultánea de una remuneración por el ejercicio del cargo y un haber jubilatorio o de retiro en los supuestos comprendidos. Su aplicación deberá coordinarse con las normas previsionales y los regímenes especiales que correspondan.

Título III- Autoridades de aplicación

Artículo 28) Creación de la Oficina de Ética Pública

El artículo 28 crea la Oficina de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. Será autoridad de aplicación para los funcionarios y empleados del Ejecutivo, sus entes centralizados, descentralizados y autárquicos, empresas estatales, órganos autónomos de control y sociedades con participación estatal.

El organismo deberá concentrar tareas de recepción y control de declaraciones, registro de sanciones, tramitación de denuncias y promoción de investigaciones. Su ubicación institucional plantea un desafío: garantizar suficiente capacidad técnica y criterios objetivos para controlar conductas dentro del propio ámbito ejecutivo. La eficacia dependerá de sus recursos, procedimientos, acceso a la información y condiciones de funcionamiento.

Artículo 29) Concurso y duración del mandato

El artículo 29 establece que la persona titular de la Oficina será designada mediante concurso de antecedentes y oposición. Durará cinco años y podrá ser reelegida por una única vez. Los requisitos incluyen tener más de 25 años, poseer título universitario y no contar con antecedentes penales.

El concurso procura seleccionar a la autoridad por sus antecedentes y capacidades, mientras que la duración del mandato busca aportar continuidad institucional. La transparencia de las etapas, los criterios de evaluación y las garantías frente a decisiones arbitrarias serán aspectos relevantes para dar legitimidad a la designación.

Artículo 30) Autoridades de aplicación en los otros poderes y municipios

El artículo 30 obliga a los poderes Legislativo y Judicial a establecer sus propias autoridades de aplicación dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la ley. También les permite celebrar convenios con la Oficina del Ejecutivo.

Los municipios, en ejercicio de su autonomía constitucional, podrán establecer autoridades y normativa específica mediante cartas orgánicas u ordenanzas. La Oficina del Ejecutivo podrá actuar respecto de los sujetos que adhieran al régimen y celebren los convenios correspondientes.

El sistema procura combinar principios comunes con autonomía institucional. Su desafío será evitar diferencias excesivas en la capacidad de control entre poderes y gobiernos locales.

Artículo 31) Funciones de las autoridades de aplicación

El artículo 31 enumera once funciones. Entre ellas figuran recibir denuncias, elaborar propuestas de reglamentación, recibir y conservar declaraciones juradas, registrar sanciones, asesorar sobre la interpretación de la ley y promover programas de capacitación.

También deberán requerir colaboración de organismos estatales, publicar informes anuales, tramitar investigaciones preliminares y dictaminar sobre las obligaciones que establece el régimen. La autoridad no estará limitada a recibir formularios. Tendrá funciones preventivas, educativas, investigativas y de producción de información pública.

Los informes anuales serán especialmente importantes si incluyen datos verificables sobre declaraciones presentadas, incumplimientos, denuncias, investigaciones y sanciones. Esa información permitirá evaluar la eficacia real del sistema.

Artículo 32) Prevención sumaria e investigación de irregularidades

El artículo 32 regula las investigaciones preliminares por posibles casos de enriquecimiento injustificado o incumplimientos de las obligaciones éticas, patrimoniales y de incompatibilidad.

La prevención sumaria podrá iniciarse por iniciativa de la autoridad de aplicación, a pedido de superiores jerárquicos o mediante denuncia.

El investigado deberá conocer el objeto de la actuación y tendrá derecho a ofrecer pruebas. Al finalizar, la autoridad elaborará un dictamen fundado que recomiende absolver o sancionar. Las sanciones podrán incluir apercibimiento, multa, suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de los hechos. La decisión deberá remitirse al organismo competente y podrá recomendarse una suspensión preventiva cuando corresponda.

Una previsión importante establece que la renuncia o el cese del funcionario no interrumpen la investigación, que continuará hasta una resolución definitiva. La regla evita que abandonar el cargo se convierta en un mecanismo para impedir el esclarecimiento de hechos ocurridos durante su ejercicio. El procedimiento deberá respetar el derecho de defensa y las competencias de los organismos responsables.

Artículo 33) Comunicación inmediata de posibles delitos

El artículo 33 dispone que, si durante una prevención sumaria aparecen indicios de la posible comisión de un delito, la autoridad de aplicación deberá comunicar inmediatamente el caso al juez o fiscal competente y remitir los antecedentes.

La investigación administrativa no sustituye al proceso penal. Su finalidad es determinar posibles incumplimientos del régimen de ética pública, mientras que el juzgamiento de delitos corresponde a los órganos judiciales.

La comunicación inmediata busca evitar que hechos potencialmente delictivos permanezcan exclusivamente dentro de circuitos administrativos.

Título IV- disposiciones finales

Artículo 34) Declaraciones de quienes ya están en funciones

El artículo 34 dispone que las personas obligados a presentar declaraciones patrimoniales que ya se encuentren en funciones al entrar en vigor la ley deberán cumplir con la obligación dentro de los 60 días contados desde el requerimiento de la autoridad de aplicación. La regla permite incorporar al sistema a quienes ya ocupan cargos, sin limitar la obligación a las nuevas designaciones.

La identificación de las personas alcanzadas, las notificaciones y la recepción ordenada de los documentos serán tareas esenciales para poner en marcha el régimen.

Artículo 35) Adhesión de organizaciones sociales y profesionales

El artículo 35 invita a organizaciones colegiadas, sindicales, empresariales, profesionales y sociales a adherir a la ley. La disposición abre la posibilidad de extender principios de integridad y transparencia más allá de la estructura estatal. No significa que esas organizaciones queden automáticamente sometidas a las mismas obligaciones de los funcionarios, sino que podrán considerarse mecanismos de adhesión según el marco aplicable.

Artículo 36) Adecuaciones presupuestarias

El artículo 36 autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones e incorporaciones necesarias en el presupuesto vigente para implementar la ley. La creación de una oficina, la administración de declaraciones, la investigación de denuncias, el desarrollo de sistemas informáticos y la publicación de información requieren recursos humanos y materiales.

Una norma puede establecer obligaciones precisas, pero su cumplimiento depende de la capacidad real de las instituciones responsables. La asignación de recursos será, por tanto, un indicador importante del compromiso con la reforma.

Artículo 37) Derogación de normas anteriores

El artículo 37 deroga las disposiciones de las leyes 3886 y 7413, el artículo 7 de la Ley 9539, sus modificatorias y toda disposición que se oponga al nuevo régimen. El objetivo es establecer un marco integrado y reducir superposiciones o contradicciones normativas.

La transición requerirá determinar qué disposiciones quedan sin efecto, cuáles conservan vigencia y cómo se tramitarán los procedimientos iniciados bajo las reglas anteriores. La claridad será indispensable para garantizar seguridad jurídica.

Artículo 38) Reglamentación y régimen docente

El artículo 38 faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar los aspectos necesarios para implementar la ley. Además, establece que continuará vigente el Decreto 5231/84 GOB, publicado el 16 de enero de 1985, en materia de actividad docente, hasta que se dicte una nueva reglamentación.

La reglamentación deberá precisar procedimientos, formatos de declaraciones, mecanismos de publicidad, registro de obsequios, tramitación de denuncias y condiciones para investigar incumplimientos. Su oportunidad y claridad serán determinantes para que las obligaciones puedan cumplirse de manera uniforme y verificable.

Una reforma amplia y con desafíos

El dictamen favorable de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos coloca en el centro de la agenda legislativa entrerriana un proyecto que procura ordenar en un mismo régimen las obligaciones de ética, transparencia y responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.

La iniciativa combina cinco ejes principales: declaraciones patrimoniales verificables, prevención de conflictos de intereses, restricciones vinculadas con antecedentes penales, procedimientos sancionatorios y creación de autoridades encargadas de aplicar la normativa.

Su importancia no reside solamente en la extensión del articulado, sino en la posibilidad de conectar obligaciones individuales con controles institucionales. La declaración jurada, por ejemplo, adquiere mayor relevancia cuando puede compararse a lo largo del tiempo, consultarse en su versión pública y dar lugar a investigaciones ante omisiones o inconsistencias.

Del mismo modo, la prohibición de intervenir en asuntos afectados por intereses privados resulta más efectiva cuando existe un procedimiento de excusación, una autoridad capaz de examinar el caso y consecuencias jurídicas para los actos que se dicten en contravención de la norma.

La Ficha Limpia, por su parte, incorpora una discusión especialmente sensible. El proyecto pretende impedir que determinadas condenas sean compatibles con el acceso a cargos públicos o la presentación de candidaturas. Su aplicación deberá armonizarse con las garantías constitucionales, los derechos políticos, la presunción de inocencia y los procedimientos judiciales y electorales correspondientes.

Otro desafío será garantizar la capacidad operativa de los organismos de control. La creación de una Oficina de Ética Pública y la obligación de establecer autoridades en los poderes Legislativo y Judicial constituyen pasos institucionales relevantes, pero su eficacia dependerá de los recursos, la capacitación, el acceso a la información y la transparencia de sus procedimientos.

También será necesario asegurar que la publicación de las declaraciones juradas permita un control ciudadano efectivo, sin vulnerar la protección de datos confidenciales. La reserva debe proteger la privacidad sin convertirse en una barrera que impida examinar la evolución patrimonial de quienes administran recursos públicos.

En definitiva, el proyecto propone que la ética pública deje de depender exclusivamente de declaraciones de buena voluntad y se traduzca en obligaciones verificables, controles institucionales y consecuencias jurídicas.

El dictamen favorable constituye un avance legislativo, pero no equivale a la sanción definitiva de la ley ni demuestra que sus mecanismos estén operativos. Si la iniciativa completa el procedimiento legislativo (debe volver a la Cámara de Diputado por ser la de origen), luego de aprobarse en la Cámara Baja se deberá reglamentar, asignar recursos y coordinar entre los organismos para su aplicación.

La verdadera medida de la reforma estará dada por su capacidad para alcanzar a quienes ejercen el poder sin distinciones arbitrarias, prevenir el uso privado de las funciones estatales y garantizar investigaciones imparciales, con respeto por la legalidad y el derecho de defensa.

El desafío, en última instancia, consiste en transformar la transparencia en una práctica cotidiana del Estado entrerriano: una práctica en la que las obligaciones puedan comprobarse, los incumplimientos tengan consecuencias y la ciudadanía disponga de información suficiente para evaluar la conducta de sus representantes y de quienes administran los recursos públicos.

El dictamen aprobado por las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial