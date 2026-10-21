Hospital San Roque: denuncian que borraron un mural de Milo Lockett

La exministra de Salud, Sonia Velázquez, reprobó la decisión de las autoridades del Hospital Materno Infantil San Roque de haber permitido que se destruya un mural pintado en el hall de ese centro asistencial en 2017 por el artista chaqueño Milo Lockett.

“Ayer fue la Biblioteca Infantil Mercedes De Giusto y hoy fue el mural de Milo Lockett en el Hall del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná -sostuvo Velázquez-. Parece que las decisiones de quienes ejercen la gobernanza en el sector salud están empeñadas en disolver la interacción entre el arte y la salud infantil, mediante la supresión de las mismas”.

Luego, la extitular de la cartera sanitaria entrerriana expresó. “La obra de este artista, quien trabaja por causas nobles como es la infancia en hospitales pediátricos y con Unicef fue desarrollada en la pared de ingreso, un 05 de octubre del 2017, durante la conmemoración de la semana de la integración. En ella, como en casi todas sus obras, afloraban personajes de animales con colores vibrantes muy cercanos al mundo del ensueño e ingenuidad de los niños”.

“Podrán borrar las obras, pero el arte seguirá vivo en cada pluma, en cada pincelada que vuelva a retratar o dibujar la esperanza por una infancia saludable y un mundo mejor”, sostuvo.

A comienzos de octubre de 2017, el entonces gobernador Gustavo Bordet recorrió las instalaciones del Hospital San Roque y apreció la obra de Locket, reordó Entre Ríos Ahora.

Al explicar su obra, Lockett dijo: “Me pareció interesante trabajar con el color del lugar, al menos como yo lo interpreto y que no sea tan complejo, sino más bien sintético. De acuerdo a lo que me va pidiendo el color voy armando una composición; sin descuidar que estamos en la entrada de un hospital y que tiene que convivir la gente, no es tan importante el mural sino la acción que se genera. No es tan importante la obra del artista sino lo que genera y en eso tenemos que hacer hincapié”.

Por su parte, Bordet le agradeció al artista por “haber venido a Paraná a dejarles una maravillosa obra de arte”.