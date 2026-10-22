Agentes penitenciarios: seis meses de internado, beca y una convocatoria especial para quienes tengan oficio

La formación para ingresar al Servicio Penitenciario de Entre Ríos dura seis meses, se cursa en modalidad de internado en Villaguay y quienes la inician cobran una beca desde el primer día. Para esta promoción habrá unos 50 lugares, y al egresar los agentes se incorporan a las unidades penales de la provincia.

"Una vez que finaliza la cursada, dentro de esos meses hay un período de pasantías en las distintas unidades penales", explicó el oficial adjunto Guillermo Méndez. "En todas se necesita personal".

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Méndez detalló los requisitos para postularse y los pasos de la inscripción, que se realiza de manera online.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está abierta a varones y mujeres de entre 18 y 29 años. Los requisitos son:

Ser argentino, nativo o por opción.

Tener el secundario completo.

No estar imputado ni condenado judicialmente.

No tener tatuajes visibles en el rostro, el cuello o los antebrazos.

Estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 para varones.

Presentar certificado de salud y la documentación requerida.

Sobre la edad, Méndez explicó que "en las últimas promociones el requisito de la edad se ha mantenido en ese margen".

La restricción de los tatuajes

Uno de los requisitos que más consultas genera es el de los tatuajes. "Uno de los requisitos fundamentales es no tener tatuajes visibles en el rostro, cuello o manos", remarcó Méndez. Aunque aclaró que hubo casos excepcionales en los que se permitió el ingreso con el compromiso de removerlos: "Deben sacárselo al finalizar el curso".

Unos 50 lugares y siete localidades

Para esta promoción habrá aproximadamente 50 vacantes. Las localidades habilitadas para inscribirse son Paraná y su zona de influencia (San Benito, Colonia Ensayo, Colonia Avellaneda, Viale y Crespo, entre otras), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

Méndez aclaró una duda frecuente: aunque la escuela funciona en Villaguay, por ahora esa localidad no tiene cupo para agentes, aunque sí para las convocatorias de oficiales.

Seis meses de internado

La Escuela de Agentes funciona en Pedro Goyena 1100, en Villaguay. La cursada dura seis meses en modalidad de internado: los cadetes pernoctan en la escuela durante la semana y los fines de semana tienen franco o, según las necesidades, cumplen guardias.

La formación incluye materias de seguridad, derecho, comunicación, mediación, resolución de conflictos y preparación física, a cargo de instructores profesionales. El último mes o mes y medio está dedicado a pasantías en las unidades penales.

Salida laboral y carrera

Al egresar, los agentes se incorporan a las unidades penales según las necesidades de servicio de cada una. "Casi siempre arrancan cumpliendo tareas de guardia, guardia interna o externa, cumpliendo el rol de centinela", explicó Méndez. Con el tiempo, pueden ser destinados a otras áreas.

También tienen la posibilidad de seguir avanzando. "Cuando ingresan a la escuela ya cobran una beca. Y una vez recibidos, con el tiempo pueden proyectar y hacer la carrera de oficiales", detalló. Mientras la carrera de agentes dura seis meses, la de oficiales se extiende durante tres años.

Una convocatoria especial para oficios

Además de la convocatoria general, el Servicio Penitenciario busca personas con oficios para sumarse a los talleres de las unidades penales. Esta convocatoria va por separado y no tiene el límite de edad de la general. Se buscan:

Paraná: herreros, carpinteros y chapistas, entre otros.

herreros, carpinteros y chapistas, entre otros. Victoria: abrillantadores o tapiceros.

abrillantadores o tapiceros. Federal: electricistas.

electricistas. Gualeguaychú: mecánicos o tapiceros.

Cómo inscribirse

La inscripción y la carga de documentación se realizan de manera online, a través de la aplicación oficial del Servicio Penitenciario, su cuenta de Instagram o el portal entrerios.gov.ar, donde están los enlaces con toda la información. Una vez validada la carga, los postulantes reciben un correo electrónico con los pasos a seguir para las instancias presenciales.