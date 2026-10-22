Frigerio presentó un programa de entrenamiento laboral para que los jóvenes hagan prácticas en empresas

El programa provincial de entrenamiento laboral Entrenados fue presentado este jueves por el gobernador Rogelio Frigerio en el Frigorífico Alberdi, una de las firmas adheridas, radicada en Oro Verde. La iniciativa busca vincular la formación laboral juvenil con las necesidades del sector privado entrerriano.

Entrenados es una política pública impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo destinada a promover la inserción laboral de jóvenes y personas sin empleo registrado mediante prácticas en entornos reales de producción. La medida contempla en su primera etapa 500 cupos en todo el territorio provincial, donde el Estado asume el financiamiento de una beca incentivo, el seguro correspondiente y la emisión de un certificado de calificación profesional al finalizar el proceso, sin generar un vínculo laboral formal durante la etapa de práctica.

Durante la presentación del programa, el gobernador remarcó la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y el privado para generar empleo formal y capacitado en la provincia. En relación con los objetivos centrales de la iniciativa, el mandatario sostuvo que "el Estado tiene una responsabilidad en la capacitación y el entrenamiento de la fuerza laboral. Nosotros tenemos como norte de gobierno generar condiciones para que haya más empleo en el sector privado y para eso necesitamos fuerza laboral entrenada y capacitada, y este programa es fundamental para lograr ese objetivo".

Asimismo, enfatizó en la necesidad de derribar las barreras de la falta de experiencia previa al señalar que "por eso estamos impulsando este programa para acercar dos mundos que muchas veces están desconectados, el de los jóvenes que quieren trabajar y el de las empresas que necesitan incorporar gente nueva".

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó los detalles operativos de la iniciativa y destacó que se trata de una política pública inédita en la historia de la provincia al llevar la formación directamente a los establecimientos productivos. Al respecto, el funcionario explicó que "la primera etapa consta de 500 cupos de becarios, donde el gobierno provincial se hace cargo del incentivo becario, del pago del seguro y de expedir un certificado de calificación profesional al terminar la beca, que puede durar entre cuatro y seis meses con una carga de 20 horas semanales. Hay 30 establecimientos productivos ya inscriptos en 12 departamentos de la provincia". Troncoso destacó el "gran trabajo de todo el equipo de la Secretaria de Trabajo trabajando con el sector privado desde el origen del programa" y agregó "que el esquema fue diseñado con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para el sector productivo y los postulantes"

A su vez, el gerente de Recursos Humanos del Frigorífico Alberdi, Javier Mercau, fundamentó las razones por las cuales la compañía decidió sumarse a la propuesta solicitando 50 cupos para sus distintas áreas productivas y operativas. Al referirse a lo que representa esta oportunidad para la firma, el directivo expresó: "Para nosotros es una iniciativa muy importante, porque le da la posibilidad a jóvenes que tengan su primera experiencia laboral. Para nosotros el ayudar a formarlos, a emprender en esta primera etapa, es muy bueno, porque también a nosotros nos sirve nutrirnos de esos chicos que ya tengan una experiencia in situ. No es lo mismo lo que vos podes aprender en la teoría que en la práctica, más en este tipo de industria que son oficios que se aprenden trabajando".

Modalidad de inscripción y líneas de acción

El programa Entrenados se estructura en dos componentes principales. Entrenados Formación, enfocado en financiar las becas prácticas en los puestos de trabajo, y Entrenados-Match, orientada a facilitar la posterior contratación formal de las y los participantes mediante aportes no reintegrables del Estado para cofinanciar parte del salario inicial.

Tanto para las empresas interesadas como para las y los aspirantes, la inscripción es 100 por ciento digital a través del portal oficial Mi Entre Ríos. Las firmas deben contar con instalaciones en regla, nombrar un tutor formativo y presentar un proyecto detallado de capacitación.

Para consultas o asistencia técnica, la Secretaría de Trabajo dispuso las casillas institucionales: programaentrenados-sectrabajo@entrerios.gov.ar y sectrabajo@entrerios.gov.ar.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos