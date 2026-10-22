Julián Maneiro sobre el dictamen de Ética Pública y Ficha Limpia: “Se enriqueció la iniciativa original”

El secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, se mostró satisfecho con el dictamen de comisión del Senado sobre el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia en la provincia.

Después de idas y vueltas, este jueves el proyecto consiguió finalmente el dictamen de comisión en el Senado y deberá ser tratado en el pleno en los próximos días. Según anunció el senador por el peronismo de Villaguay, Juan Pablo Cosso, el tratamiento está estipulado para el 11 de noviembre, sin embargo, podría tratarse antes sobre tablas. Luego, la iniciativa volverá a Diputados.

El proyecto original fue impulsado por el Poder Ejecutivo de la provincia en 2024. En agosto de aquel año, la Cámara baja le dio luz verde y pasó al Senado. No corrió la misma suerte en la Cámara alta, donde recién este año se reactivó la iniciativa.

El proyecto establece un Régimen de Ética, Transparencia y Ficha Limpia para funcionarios y empleados de la administración pública de los tres poderes. Y crea una Oficina de Ética que se ocupará del asunto en el ámbito del Poder Ejecutivo, sin embargo, el Legislativo y el Judicial deberán evaluar cómo implementan los términos de la nueva ley.

“Hemos logrado el consenso casi general. Cuando se dé la votación, el tratamiento en el pleno, habrá un acompañamiento casi total. Y esto es producto del trabajo que se vino haciendo sobre un tema tan importante que siempre se pospuso”, valoró Maneiro en diálogo con el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza). “Está contemplado en la Constitución de 2008, donde se que ordena la sanción de una ley que establezca un régimen de conducta para funcionarios, transparencia, y declaraciones juradas. Actualmente hay un régimen de Declaraciones Juradas reservadas pero es de la década del ‘60”, puntualizó el secretario de Justicia. En efecto, la ley a la que se refirió es la N°3886 de 1953, con su decreto reglamentario del mismo año. La vieja normativa establece la presentación de declaraciones juradas en sobre lacrado. La gestión actual implementó las declaraciones juradas digitales.

Sobre el tratamiento en el pleno del Senado, señaló: “Si hay voluntad de los bloques, se necesitan dos tercios para tratar el proyecto sobre tablas. Si hay acuerdo y consenso, se podría dar. Quiero destacar el trabajo que se hizo con senador Rubén Dal Molín, la senadora Nancy Miranda y el senador Cosso, el esfuerzo para aunar voluntades”.

Ficha Limpia

Maneiro contó que participó de la redacción del proyecto original al inicio de la gestión, luego de un pedido del gobernador Rogelio Frigerio. “Participé en redacción inicial del proyecto que formó parte de un conjunto de leyes al inicio de gestión junto con acceso a la información pública, la derogación de pensiones vitalicias entre otras”.

“En lo sustancial, el espíritu o las directrices centrales del proyecto reformado en comisión es la misma a la del original. En lo que refiere a Ficha Limpia -una cuestión que establece es el requisito de elegibilidad de las personas que tengan condena- , el criterio era no esperar a la sentencia firme sino que cuando una persona tiene condena en primera instancia y es ratificada en segunda instancia, quede inhabilitada y no se espere a una ulterior revisión que tardan años. Eso se mantiene”, destacó. Y agregó: “Hubo mejoras en texto, la técnica, se mejoró. En lo principal, estoy satisfecho con el trabajo y creo que se enriqueció”.

Régimen de conducta

Maneiro contó que la iniciativa establece un régimen de conducta para los funcionarios. “Deberán abstenerse de desarrollar tareas o tener una conducta que afecte el trabajo en la administración pública o pueda perjudicar la administración. Por ejemplo, abogar por intereses en perjuicio de la administración pública. Esto es aplicable no sólo al Poder Ejecutivo, sino a los tres poderes. Los funcionarios deberán presentar DDJJ de bienes y todas deberán ser públicas en una parte, no en todo, se reservan cuestiones que hacen a lo privado. Por ejemplo, la ubicación de bienes inmuebles, es importante que se sepa cuánto tiene el funcionario, qué bienes tiene, pero no donde”, diferenció.

Obsequios y doble conforme de las condenas

Agregó que el régimen establece requisitos para recibir obsequios. “La prohibición de que cualquier funcionario reciba obsequios que no sean el de cortesía. Me refiero a obsequios de importancia. Se establece un conflicto de intereses, y la Oficina de Ética que se creará con esta ley, deberá juzgar las conductas reñidas con el régimen. Esto abarca muchas cuestiones”.

“Tenemos situaciones de funcionarios condenados por cuestiones privadas, no solo delitos contra la administración pública, también por situaciones privadas por ejemplo de abuso sexual, ahí también cabe ficha limpia. Lo que dice la ley es que si el funcionario está en funciones y cae la situación del juicio, tiene que ser separado del cargo por la autoridad. Y si se trata de un funcionario electo, tienen que ponerse en acción los mecanismos constitucionales para eso. Digo Diputados, Senadores, Concejo Deliberante”, manifestó.

Por último, dijo que la ley establece la creación de la Oficina de Ética. “El funcionario a cargo tendrá rango de director general. Será designado por concurso público y tendrá un mandato de 5 años. Podrá ser relecto en el mismo cargo por un solo período. Entonces se tendrá que hacer un nuevo concurso. Tendrá independencia para los dictámenes técnicos. Esta Oficina refiere sólo al Poder Ejecutivo. Pero cada poder es autónomo y deberá instrumentar la mejor forma para organizar este tema”.