La diputada Romero homenajeó a las escuelas entrerrianas que llegan a la feria nacional de educación

“Basualdo nos llena de orgullo”, valoró la diputada provincial María Elena Romero. La legisladora del Norte entrerriano se refirió así al distrito del departamento Feliciano, en el marco de un homenaje que realizó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos a los estudiantes y docentes de cuatro comunidades educativas que llevarán sus proyectos al Segundo Evento Nacional de Ferias de Educación, en San Salvador de Jujuy.

Las propuestas elegidas para representar a la provincia son de Distrito Basualdo (departamento Feliciano), San José (departamento Colón); Las Gauchas (departamento Tala) y General Racedo (departamento Diamante).

“Cada una muestra una forma distinta de aprender y de investigar, y todas tienen algo en común: llevan lo que se aprende en el aula a la vida de todos los días”, señaló Romero.

La legisladora hizo una mención especial a la escuela del Distrito Basualdo, en su departamento. “Es una zona rural que convive con muchas carencias y situaciones de vulnerabilidad. Por eso este reconocimiento es mucho más que una distinción académica. Demuestra que, aun frente a las dificultades, hay capacidades, compromiso y sueños que merecen ser acompañados”, afirmó. Y agregó: “Desde San José de Feliciano sentimos un orgullo enorme. Basualdo nos recuerda todo el potencial que hay en nuestras comunidades”.

Romero, que fue maestra durante diez años en escuelas de la periferia, subrayó que la educación es el camino para que cada entrerriano pueda salir adelante. “Estos logros nos invitan a fortalecer la educación en cada rincón de la provincia. Tenemos que reconocer el trabajo de los docentes, acompañar a las familias y garantizar las condiciones para que los chicos desarrollen sus talentos”, sostuvo.

También destacó que la educación es una prioridad para el gobierno provincial: “Es un compromiso que el gobernador Rogelio Frigerio asumió desde el primer día, y que acompañamos con mucho esfuerzo en cada iniciativa y cada política pública que fortalece al sistema educativo entrerriano”.

“Felicito a las cuatro comunidades educativas. Cada estudiante que aprende, investiga y comparte lo que sabe es una esperanza para el futuro de nuestra provincia”, concluyó.