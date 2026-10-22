Lo que indica la encuesta de CB Global Data sobre el consenso de Rogelio Frigerio en Entre Ríos

El ranking de octubre de CB Global Data le asigna 49,2% de imagen positiva a Rogelio Frigerio, con una leve mejora respecto de septiembre, aunque sigue por debajo de sus pares de Santa Fe, Córdoba y Corrientes. En la medición de intendentes, Rosario Romero quedó 12ª.

El gobernador registró 49,2% de imagen positiva, 47,1% de negativa y 3,7% de personas que no saben o no contestan, según el ranking interprovincial que difundió la consultora CB Global Data, con datos relevados entre el 11 y el 15 de octubre. Con esos números se ubicó en el puesto 14 de los 24 mandatarios medidos, dentro del grupo que la consultora define como “los 8 del medio”.

En septiembre había marcado 48,4%, por lo que sumó 0,8 puntos. Pero la mejora queda dentro del margen de error que informa la propia consultora, de entre 2,9 y 3,3% para las mediciones provinciales: en términos estadísticos, se trata más de estabilidad que de un repunte. La muestra en Entre Ríos fue de 1.057 casos.

El 22,7% de los consultados calificó su gestión como muy buena y el 26,5% como buena. Del otro lado, el 26,7% la consideró mala y el 20,4%, muy mala. La categoría individual más numerosa es, justamente, la de “mala”, que supera tanto a la de “muy buena” como a la de “buena”. La diferencia entre aprobación y rechazo es de apenas 2,1 puntos.

Esa distribución dice algo sobre el clima. El rechazo no aparece como bronca encendida, sino como desencanto moderado, y la aprobación tampoco descansa en un núcleo duro de entusiastas: menos de uno de cada cuatro entrerrianos califica la gestión como muy buena. Es un electorado que todavía no cerró su juicio, con margen para moverse hacia cualquiera de los dos lados, a un año de las elecciones de 2027.

La comparación con los vecinos de la región no favorece al entrerriano. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quedó sexto con 52,5%; Martín Llaryora, de Córdoba, octavo con 51,3%; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, undécimo con 50,4%. Frigerio quedó por debajo de los tres. Sus inmediatos en la tabla son el santiagueño Elías Suárez, 13° con 49,6%, y el santacruceño Claudio Vidal, 15° con 48,7%.

El dato más elocuente surge de una cuenta sencilla. El promedio de imagen positiva de los 24 gobernadores medidos es de 49,2%: exactamente la cifra de Frigerio. El mandatario entrerriano es, literalmente, el gobernador promedio del país. Doce de sus pares superan la barrera del 50% y él no está entre ellos. En la otra columna, su imagen negativa, de 47,1%, también se ubica en la mitad de la tabla: trece gobernadores tienen un rechazo menor que el suyo, el correntino Valdés lo iguala y nueve lo superan. Para un dirigente que llegó al cargo con la promesa de ordenar las cuentas y cambiar la forma de gobernar la provincia, la foto no muestra un castigo, pero tampoco el despegue que su gestión busca exhibir. La ventaja sobre el rechazo es tan estrecha que cualquier conflicto de peso en los próximos meses podría dar vuelta la ecuación, algo que ya les ocurre a los ocho gobernadores del fondo de la tabla, cuya imagen negativa supera a la positiva.

El podio nacional lo encabeza Rolando Figueroa, de Neuquén, con 55,8%, seguido por Osvaldo Jaldo, de Tucumán (53,7%), y Gustavo Sáenz, de Salta (53,4%). En el fondo aparecen Ricardo Quintela, de La Rioja, último con 42,8%; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 43,1%; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con 43,5%. La mayor suba del mes fue la del catamarqueño Raúl Jalil, con 2 puntos, y la mayor caída, la del rionegrino Alberto Weretilneck, con 3,1 puntos menos.

Imagen de archivo de la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

Rosario Romero, 12ª entre los intendentes

La consultora midió también a los intendentes de 24 ciudades del país, y Paraná es la única entrerriana incluida. Rosario Romero se ubicó en el puesto 12, también en la franja media, con 49,5% de imagen positiva, 48,1% de negativa y 2,4% de no sabe o no contesta.

En septiembre había registrado 50,1%: perdió 0,6 puntos y cruzó hacia abajo la barrera simbólica de la mitad. La muestra en la capital provincial fue de 517 casos, con un margen de error promedio de entre 4,3 y 4,9% para las mediciones municipales, de modo que la variación tampoco resulta significativa.

La composición de su imagen muestra un respaldo más tibio que entusiasta. Solo el 18,3% calificó su gestión como muy buena y el 31,2% la consideró buena. En la otra columna, el 30,7% la juzgó mala y el 17,4%, muy mala. El grueso de la opinión se reparte casi en partes iguales entre el “bueno” y el “malo”, con una diferencia a favor de 1,4 puntos.

Frente a otras ciudades de la región, la intendenta sale mejor parada que Pablo Javkin, de Rosario, 14° con 47,3%, y que Daniel Passerini, de Córdoba, 18° con 44%. Pero queda lejos de Claudio Polich, de Corrientes, segundo con 57,5%, y de Leonardo Stelatto, de Posadas, cuarto con 56,9%. El primer puesto lo ocupa Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, con 58,3%. Cierran la tabla Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, con 29,4%; Armando Molina, de La Rioja, con 31,6%; y Julio Alak, de La Plata, con 32,8%.

Sobre la metodología, la ficha técnica indica que el relevamiento se hizo en forma online, mediante cuestionarios estructurados de preguntas cerradas, con cuotas por sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria. Para gobernadores se tomaron 24.612 casos en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y para intendentes, 11.262 casos en 24 municipios. La ficha no detalla quién encarga ni financia el estudio, un dato que conviene tener presente al leer cualquier encuesta. Las mediciones online, además, tienen límites conocidos para captar a los sectores con menor conectividad.