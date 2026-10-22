Oliva: “No quiero que ingrese a la Legislatura una nueva reforma política que quite las PASO”

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) habló de la realidad de la Legislatura y de las perspectivas ante el año electoral que se viene. En ese marco, reafirmó que “no hay razón para eliminar las PASO” y postuló a José Lauritto como el mejor candidato del peronismo para la Gobernación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva evaluó que el bloque del PJ en el Senado “hace un tiempo que no tenemos la iniciativa por no tener las mayorías, pero siempre las iniciativas surgen de las necesidades del gobierno central, eso es la historia de la democracia. Y hay claras demostraciones de que cuando el Ejecutivo necesitaba algo, nosotros actuábamos y la mayoría de las veces hasta junio del año pasado como teníamos la mayoría a las leyes las hacíamos nosotros porque proponíamos cosas para votarlas”.

“A mí me da la sensación y creo ser parte y he contribuido bastante a que podamos hablar y dialogar, aunque hemos tenido claras diferencias en muchos puntos, pero me parece que tenemos un buen clima. Acordamos estos dictámenes, votamos hace un tiempo la ley de información, y al permitir mostrar nuestros colaboradores, contratos, montos, recibos, que estén en la página, me parece que eso contribuyó, yo lo veo bien, y estoy convencido de que tiene que ser así”, refirió.

Sobre la ruptura del bloque del peronismo, señaló: “No hay un medidor de esto, no tenemos como un método de medir qué pasaba si éramos 9 y qué pasaba si éramos 8, lo que sí me da la sensación de que debe haber un mecanismo de contralor mayor y un mayor aporte. Venimos diciendo que esto de los proyectos con o sin despacho no era un buen ejercicio porque no podía ingresar algo y por la premura hacer que no tuvieran dictamen y después bajaran al recinto y aplicaran la mayoría. Nosotros estábamos en contra de eso, pero eso me parece que pasó una vez o dos y nada más. Hemos trabajado varias cosas en consenso y somos muy respetuosos. Tenemos diferencias, pero bajamos al recinto a hacer lo que la gente quiere, trabajar y cumplir ahí, pero sobre todo en nuestros territorios. Y creo que siempre hemos tenido un buen clima en el Senado de Entre Ríos”.

Consultados por cuestiones pendientes en la Legislatura que pudieran trabarse por la cuestión electoral del año próximo, indicó: “No veo que haya nada de eso porque en algún momento se dejó deslizar que había intención de reformar la Constitución que, depende de algunas cuestiones, uno podría mirar la cantidad de legisladores y demás, pero hemos visto diferentes trabajos que no es posible solamente llamar para eso y los constitucionalistas que fueron consultados no abrevaban en la necesidad de una nueva reforma constitucional”.

De todos modos, advirtió: “Yo lo que no quiero es que ingrese una nueva reforma política que quite las PASO. Es lo que no quiero que suceda en este tiempo, porque, así como una provincia tiene presupuestado qué gastos tiene que hacer y cómo los va a cumplir con las proyecciones de inflación, y todo lo que podemos analizar, también estará para el año que viene contemplado que los partidos políticos tengan los recursos que ya están establecidos, que no le quitan recursos a otro sector para que se puedan desarrollar las PASO provinciales. Y si el gobernador las quiere adelantar, está bien porque para eso tiene la potestad y las reglas democráticas están así, y entiendo que es si bien algunos pretenden venderlo como un gasto, la elección democrática de los representantes es una inversión que tiene el entrerriano”.

“No hay razón para eliminar las PASO. No es que el año que viene si hay PASO hay cinco comedores que no reciben algo, no es así. Todos los comedores tendrán lo que tienen que tener, todos los Centros de Salud tendrán que recibir lo que tienen que recibir y en parte del presupuesto estará establecido el gasto que tiene el partido o la concurrencia a las elecciones en las PASO. Algunos dicen que no se puede llevar a la gente cinco veces a votar, pero si con esa forma se llegó hasta acá, con esa forma, por lo menos, de manera consensuada, hasta el 31 deberíamos seguir así. Siento que estamos en la mitad del río y nadie quiere en la mitad del río hacer cambios. Esta forma le permitió a la provincia que haya un gobierno muchos años y que después la gente decida y se cambie el gobierno para otro lado. Tenemos que seguir de esta misma forma y eso lo digo categóricamente porque puede ser que haya un 5 o 7% menos de gente que va a votar, pero en todo el país, no solamente en Entre Ríos, en muchos lugares del mundo, no solamente acá. Eso es lo que más me preocupa que no suceda en la Legislatura”, sentenció.

Respecto de su posible candidatura como intendente de Concepción del Uruguay, Oliva aseveró: “Entiendo que hay funcionarios que tienen mucha capacidad. Nosotros por suerte en Uruguay tenemos plan A, B y C, pero como el espacio que nosotros representamos quiere que Lauritto sea el integrante de la fórmula en el justicialismo, yo estoy supeditado a eso. Esto es diferente a cualquier otra vez como en el 2015 cuando él me pidió que sea su vice o en el 2019 que permitió que armáramos una interna que fuimos siete precandidatos. Entonces, como lo mío es desde aquella época cercana a él, puede asumirse que yo pueda sucederlo. Pero por suerte en Uruguay tenemos plan A, plan B y plan C”.

“Yo hago un trabajo de encuesta cada seis meses desde el año 2018 para tratar de entender, y más allá de que acá nos conocemos todos y sé lo que la gente piensa porque yo hago consultorio y camino por cualquier lugar, y creo que tenemos en el justicialismo de Uruguay cómo proponerle seguir al frente de la Municipalidad, el objetivo está puesto. Pero yo hablo de un proyecto provincial y también puedo estar en el lugar que Lauritto me pida que esté en un hipotético gobierno provincial”, sentenció.

Consultado respecto de si Lauritto es el candidato que precisa el peronismo para las elecciones del año próximo, describió: “De los 17 Departamentos que tiene esta provincia, con las ciudades cabeceras en donde somos y no somos gobierno, no hay una persona que sea de la trayectoria de él, de la talla institucional y política, de la capacidad de gestión, que estuvo tres veces frente a una Intendencia, frente a un Ministerio de Educación, frente a un Juzgado como estuvo en su momento, como legislador nacional, frente a la Cámara de Senadores. Me da la sensación de que adentro del movimiento nacional justicialista de Entre Ríos no hay ninguna persona que reúna esas condiciones para que lo ofrezcamos al territorio".

“En Entre Ríos hay, como en cualquier lugar, hay un poder establecido o un establishment, pero abajo también, en los clubes, en las instituciones intermedias de cualquier ciudad, es un candidato que puede mostrar a la gente lo que hizo por los clubes, por la educación, por la infraestructura. Y el poder establecido, la UIER, el Consejo Económico, la Justicia, las Fuerzas, los cultos evangélicos, la iglesia católica, todo lo que se sabe que es lo establecido en nuestra provincia, es una persona que puede representar. Yo hago un análisis no solo de la persona sino de un verdadero contexto como tiene nuestra provincia; puede ir al norte, puede quedarse en el centro, puede hablar en cualquiera de las dos costas donde va a ser escuchada y representada su figura. Entiendo que hay personas como Rosario (Romero) de Paraná o Juanjo (Bahillo) de Gualeguaychú, pero Uruguay no pierde elecciones desde el año ’87 y tiene que tener esta posibilidad de mostrarle a cualquier vecino de la provincia porqué creemos que Lauritto es la persona para que conduzca los destinos de esta provincia”, argumentó.

Por último, planteó que “tiene que haber internas si es necesario, por eso las defiendo. No puedo pedir continuidad de las PASO y ahora porque me convenga que lo acuerden. Si nos sacan las PASO, tendrá que hacerse un acuerdo para favorecer la organización, pero mientras estas condiciones que están actualmente sigan, si tiene que haber PASO, tiene que haber PASO”.