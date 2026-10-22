Rogelio Frigerio: “Definiré mi candidatura por la reelección después de hablar con mi familia”

El gobernador Rogelio Frigerio reivindicó la Ley de Ética Pública y Ficha Limpia como parte de una transformación institucional que -según sostuvo- busca impedir el ingreso discrecional de militantes y familiares a la administración pública. También defendió los mecanismos de transparencia en las licitaciones, se refirió a las causas de corrupción que involucran a exfuncionarios, habló de las deudas de la Nación con Entre Ríos y describió el operativo preventivo frente a una posible creciente ante el fenómeno de El Niño.

En diálogo periodístico con Daniel Enz, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), el primer mandatario provincial planteó además su preocupación por la pérdida de confianza en la política y dejó abierta la definición sobre su futuro electoral.

Frigerio presentó la inminente sanción de la Ley de Ética Pública y Ficha Limpia como otro compromiso de campaña cumplido. La iniciativa incorpora obligaciones sobre declaraciones juradas patrimoniales, incompatibilidades y transparencia en el ejercicio de la función pública. El gobernador destacó que hasta ahora no era obligatorio presentar declaraciones juradas y defendió que el patrimonio de los funcionarios pueda ser conocido por la ciudadanía. Sobre la información que debería difundirse, distinguió entre la publicidad de los bienes y la protección de datos personales: “Lo importante es la trazabilidad, que uno sepa cuántos bienes, dinero, propiedades tiene al empezar la gestión y cuántos tiene al terminar la gestión”, explicó.

En ese marco, cuestionó la incorporación de familiares, allegados y militantes a la planta permanente del Estado sin concursos públicos. “Lo importante es terminar con esa capa geológica de militantes y parientes que se meten en el Estado”, afirmó. Para el mandatario, la estabilidad de los empleados públicos resulta necesaria para garantizar una burocracia profesional, pero exige demostrar idoneidad mediante procedimientos abiertos y transparentes y eso lo garantizan los concursos. También sostuvo que en su administración ningún funcionario cobra dos salarios del erario provincial, aunque pueda desempeñar más de una función.

Al referirse a la corrupción, Frigerio estableció una diferencia entre la conducta individual y las condiciones institucionales que pueden favorecerla. “No puedo garantizar que no haya un funcionario corrupto. Eso no lo puedo garantizar. Lo que puedo garantizar es que no haya un sistema estatal corrupto”, diferenció. En su explicación, las normas claras, los concursos y la competencia en las licitaciones deben reducir los márgenes de discrecionalidad. Como ejemplo, destacó que las obras públicas de su gestión registraron, según sus datos, un promedio cercano a una docena de oferentes por licitación, frente a los dos que habitualmente se presentaban antes.

La situación judicial del exgobernador Sergio Urribarri también tuvo un lugar destacado en la entrevista con Daniel Enz. Frigerio calificó como “muy triste para la provincia” la imagen de un exmandatario condenado por corrupción y sostuvo que Entre Ríos debería ser reconocida por su desarrollo productivo, la innovación y las obras de infraestructura, antes que por las condenas de antiguos gobernantes. Aclaró, no obstante, que las decisiones sobre las condiciones de detención corresponden a la jueza de Ejecución de Penas, mientras que el Poder Ejecutivo debe garantizar la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad.

En materia económica y de infraestructura, el gobernador señaló que su administración continuaba los reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deudas del Estado nacional, entre ellas las vinculadas con el sistema previsional, la salud y la obra pública. También aseguró que ya se han intervenido alrededor de 1.150 kilómetros de rutas provinciales y que resta una extensión similar. Explicó que muchas obras requieren proyectos ejecutivos y procesos licitatorios que demoran meses, incluso después de conseguir el financiamiento. Sobre Vialidad Provincial, denunció el deterioro de la infraestructura y la falta de maquinaria que, según afirmó, encontró al asumir. Y lo ejemplificó que solo tenía tres camiones.

La posible creciente y sus efectos sobre las localidades ribereñas constituyeron otra de sus preocupaciones. Frigerio le describió a Daniel Enz las tareas de revisión de defensas, estaciones de bombeo, diques y arroyos, además de la preparación de lugares de evacuación y la coordinación con municipios, Fuerzas de Seguridad y organismos nacionales como el Ejército. Reconoció que su propia casa en Villa Paranacito podría quedar bajo el agua y que existía riesgo para su producción de nuez pecán. “A la naturaleza no le vamos a ganar”, reconoció, aunque sostuvo que las obras y la organización podían reducir las consecuencias de una inundación.

Finalmente, Frigerio cuestionó la distancia entre la política y la sociedad y puso en duda la conveniencia de exigir a los ciudadanos que voten hasta cinco veces en un mismo año. Aclaró que todavía no había tomado una decisión sobre el calendario electoral. Consultado por una eventual candidatura a la reelección, primero señaló que debía conversar con los socios de su espacio político y luego precisó el factor que consideraba decisivo: “Todavía no lo hablé con mi familia. ¡Esa es la verdad!”, confesó. El gobernador afirmó que necesitaba el acompañamiento de su esposa y de sus hijos antes de resolver si buscará un nuevo mandato. Por ahora, su definición quedó supeditada a esa conversación familiar.

-No viene al programa desde la sanción de la Ley de la Caja de Jubilaciones. Estaba eufórico en ese momento. Ahora, ¿tiene algo de esa euforia con respecto a lo de Ficha Limpia? Como usted había dicho, cuando esté cerca de sancionarse -que fue una de sus promesas de campaña-, voy a estar ahí. Está tranquilo en cómo se le han dado los tiempos o usted prefirió por allí ser más cauto y no apretar tanto el acelerador para que se pongan de acuerdo (los senadores), porque parece que eso fue algo valioso: el acuerdo entre los bloques mayoritarios. No es tan usual que pase eso.

-Siempre intentamos que haya acuerdos, consensos hasta que bueno, pasa el tiempo y en algunos casos hay que priorizar que salga la ley finalmente, cuando no se llegan a esos consensos. Y, bueno, se apela a la mayoría. Pero, sí estamos muy satisfechos con cumplir otro hito más de lo que nos habíamos planteado en la campaña electoral. Como tantos otros, muchos vinculados al fortalecimiento de nuestras instituciones, a la transparencia. Porque este es un hito más el de Ficha Limpia o la Ley de Ética Pública, que contempla también las incompatibilidades, la exigencia de las declaraciones juradas. Tengamos en cuenta que acá no era obligatorio presentar la declaración jurada. Yo creo que hace 30 años que presento mi declaración jurada y es pública. Y es sano que así sea. Es muy sano. Ahora lo vamos a poder exigir también de todos los funcionarios provinciales …) la eliminación de las pensiones vitalicias, la transparencia en la obra pública que permitió que obtengamos una docena de oferentes prácticamente en promedio en todas las licitaciones, cuando antes eran dos como máximo. Y eso permite bajar los costos y con la misma plata hacer más obras. La Ley de Acceso a la Información Pública. Haber terminado con los gastos reservados. Haber terminado con los sobresueldos, con las incompatibilidades. Hoy nadie entra a la administración pública, a la planta permanente del Estado, sin pasar por un concurso público, abierto y transparente, que también es un hito importantísimo en nuestra provincia. La ley de transición, o sea, para que nunca a nadie más le pase lo que me pasó a mí, que en los últimos 6 meses antes de asumir hicieron licitaciones sin tener la plata, metieron familiares y militantes en el Estado por la ventana. Bueno, creo que son avances muy importantes en línea con cuestiones que usted vienen planteando en su programa desde hace muchísimo tiempo también, y que nosotros nos obligamos a hacer en esta gestión y la estamos cumpliendo. Creo que prácticamente todas las promesas o el compromiso de campaña ya las estamos cumpliendo.

-Igual creo que el funcionario, el ministro, debe ser muy estricto con esto que usted remarca. Porque por allí uno ve que la solución inmediata es, bueno, un familiar puede precisar un trabajo, le hacemos “un contratito”. Esas cosas siguen existiendo en mucha menor medida…

-Puede ser, pero se van cuando se va el funcionario. Porque acá lo importante es terminar con esa capa geológica de militantes y parientes que se meten en el Estado y pareciera que ese es el principal objetivo de la política: tener una carga de responsabilidad para tener a toda la familia, a los militantes, a las parejas en el Estado.

-Y eso pasa en los tres Poderes…

-Por supuesto que sí. Invito a que el resto de los Poderes compartan esta visión que tenemos nosotros de la gestión pública del Estado. Ojalá sea así. Ojalá nunca más en ningún Poder del Estado entren por la ventana a la planta permanente, militantes, amigos del poder, circunstanciales. Porque la planta permanente del Estado tiene privilegios. Uno es la inmovilidad, nadie lo puede echar. Está bien que así sea -para mí-, porque eso permite la continuidad de una burocracia estatal profesional. Pero, ese derecho exige idoneidad y la idoneidad solo se puede probar en un concurso público, abierto y transparente. Y fue algo, además, que lo trabajamos en consenso con los gremios que representan a los empleados públicos, que eran los principales también promotores de esta medida para que nunca más nadie entre por la ventana al Estado.

-Estaba viendo en las declaraciones juradas, se van a poner a disposición de quienes la soliciten, pero sin los montos de depósito, ni los bancos en los que están, ni la ubicación de propiedades, ni la asociación social de las sociedades. ¿Por qué estas restricciones? Porque cuando usted fue funcionario y diputado nacional, presentaban todo y estaban todos.

-No. Las direcciones, no. Pero, hay cuestiones que tienen que ver con la privacidad y con la seguridad. Uno no puede plantear que en qué banco tiene las cuentas, en dónde tiene las propiedades. No tiene sentido eso.

-Lo importante es decir si hay depósitos en dólares…

-Eso sí lo tiene que presentar. Lo importante es la trazabilidad, que uno sepa cuántos bienes, dinero, propiedades tiene al empezar la gestión y cuántos tiene al terminar la gestión. Eso es lo que importa de la presentación, la transparencia y la publicidad de las declaraciones juradas en los funcionarios.

-Cuando se sancione la Ley, usted será el primero que va a publicar su declaración jurada completa, como ha venido haciendo ¿Y la de su gabinete?

-Usted sabe que yo… de nuevo… tengo mi declaración jurada que es pública.

-Por eso le acoté “su gabinete”. Capaz que pueda dar una orden…

-Mi gabinete va a cumplir con la ley. Mi gabinete va a cumplir con la ley como corresponde. Una ley que además impulsamos nosotros. Difícil es no cumplir por una ley que impulsamos nosotros.

-En cuanto a algunos conflictos de intereses, hay funcionarios de su equipo que tendrán que dar un paso al costado o hacer modificaciones en su patrimonio una vez que esté vigente la ley. Esas cosas se conversan.

-No me ha llegado esa información.

-Hay una incompatibilidad como la de Mauro Vazón, que no va a poder seguir siendo presidente del Consejo de la Magistratura en la provincia y asesor en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

-Lo que nosotros planteamos como incompatibilidad es tener dos remuneraciones del erario público provincial. Lo que he planteado es que hay que terminar con las prácticas del pasado, donde nosotros sabemos que había funcionarios que tenían no solo dos ingresos, sino hasta tres ingresos. La vergüenza esa, nosotros la terminamos.

-Incluso algunos en la gestión de Sergio Urribarri cobraban en dólares.

-Bueno, además…

-Se lo digo con conocimiento de causa…

-Si un funcionario puede llevar adelante más de una función, que lo haga. Pero, que cobre un solo sueldo. Ese es lo que nosotros planteamos también en la legislación.

-Como pasa en los casos de Mauricio Colello que es secretario General de la Gobernación y Manuel Troncoso que es ministro de Gobierno y Justicia.

-Y probablemente de otros. La verdad que no lo sé. Pero, en mi gobierno nadie cobra dos sueldos de la provincia. ¡Nadie! Y está bien que así sea. Pueden tener más de un trabajo, pero un solo sueldo.

-Cuando usted habla con sus funcionarios sobre los controles administrativos, que sean cada vez más responsables con el gasto público, que no hay margen para errores. Y que cada error le puede costar muy caro al funcionario y en especial al gobernador. ¿Cuánto habla esto? ¿Cuánto destina de su tiempo en esto? Porque usted es una persona que sabe del Estado, ha conducido en lugares importantes. Y sabe que la tentación siempre está. La tentación para el funcionario siempre está…

-Pero uno nunca puede evitar…

-Las ofertas siempre están…

-Uno nunca puede evitar…

-El tema es cómo uno se planta ante esta situación.

-Insisto. No puedo garantizar que no haya un funcionario corrupto. Eso no lo puedo garantizar. Lo que puedo garantizar es que no haya un sistema estatal corrupto. Que no haya una corrupción sistémica en el Estado. Y para eso hay que hacer todos estos pasos que dimos nosotros en estos 33 meses de gestión. Hay que tratar de impedir con normas claras, contundentes, que haya funcionarios que se desvían de las leyes, de la ética, de las normas. ¡Es la única forma! Y cuando uno encuentra a un funcionario que se debió de la ética, de las normas, lo tiene que echar y tiene que confrontarse y tendrá que confrontar su realidad con la Justicia.

-En estos dos años y medio y con una mano en el corazón: alguna vez se enteró de una, incluso hasta le puede exceder al funcionario, o sea, se enteró de que hay un empresario que quería hacer el acuerdo sí o sí, como sea. Y usted se entera y le dice: ojo. Ha pasado esa situación de decir: “ojo con esto”.

-No, que yo me entere, no. Puede ser que haya sospechado de algún funcionario. Eso puede ser. Pero, sin datos concretos, sino lo que tendría que haber denunciado en la Justicia. Y esos funcionarios no formarían más parte de mi gabinete.

-Yo estoy diciendo que todavía no llegó hasta él la oferta, sino que los movimientos operatorios de determinados sectores…

-Yo creo que el sector empresario en Entre Ríos tienen claro cuál es mi posición. La verdad es que nunca nadie me ha planteado nada, porque he sido muy claro desde el primer día y lo he demostrado en las licitaciones, en la transparencia y en todos los concursos. Las licitaciones que permiten la concurrencia de muchas empresas hablan a las claras que, si había algo en el pasado poco claro y transparente, eso se terminó.

-Se está usando como nunca antes y con mucha eficiencia la herramienta que pone a disposición el Consejo Federal de Inversión (CFI). Pero, preocupa que no hay la transparencia necesaria. O sea, cuesta saber cómo se manejan los recursos que se disponen en la provincia.

-Por qué lo dice usted…

-Porque lo he intentado plantearlo y no encuentro…

-Nosotros somos muy claros…

-Es una cuestión quizás del CFI…

-El CFI es una entidad que no es de la provincia… la provincia forma parte del CFI. Con orgullo puedo decir que somos la provincia que más recursos ha obtenido del CFI para financiar el sector productivo de Entre Ríos. ¡Con mucho orgullo! Porque hemos tenido mucho más recursos de lo que nos corresponde por tamaño, por población, por lo que nosotros aportamos todos los años al CFI y eso tiene que ver con la capacidad de gestionar. Esos aportes están vinculados con la coparticipación. Pero, a lo que voy es que no es sólo préstamos, financiamiento, el fondo de garantía del CFI… también hemos financiado muchas de las fiestas municipales declaradas de interés provincial con fondos del CFI. Todo con muchísima transparencia y toda esa información es pública, por supuesto.

-Puede ser que funcionarios de segundo o tercera línea hayan decidido irse por no estar conformes con la remuneración que tenían o eso no le ha pasado.

-Puede ser. Usted entiende también que una de las primeras normas que dicté fue que nadie podía cobrar más que el gobernador. Cosa que antes claramente no pasaba, por lo menos en la administración central, puede ser de empresas, de entes autárquicos que tienen otro tipo de normas de remuneración. Pero, en la administración central nadie.

-Lo llevamos al tema de Sergio Uribarri. El Servicio Penitenciario depende del gobierno. La propia conducción del Servicio reconoció que en la Unidad Penal 1 de Paraná no había condiciones de seguridad para alguien del perfil de Urribarri y lo llevaron a un sector para presos peligrosos. Ahí mostramos la fotografía donde se observa a Urribarri a la derecha, se lo ve cocinando y al lado está su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez. Esto es en la Unidad Penal de Paraná. ¿Qué le sugiere una foto así?

- ¿A qué se refiere?

-Lo dejo libre a su pensamiento. ¿Qué le sugiere que un gobernador, dos veces elegido, esté en esa realidad?

-Muy triste para la provincia, para la imagen que quedamos como provincia, claramente. Queremos que nuestra provincia sea noticia en los medios nacionales por otras cosas, por ser la provincia que más créditos del CFI obtiene, por ser la provincia que ha podido en un año impulsar uno de los polos tecnológicos más importantes de la Argentina, de innovación, de Inteligencia Artificial, de economía del conocimiento como es el Mirador Tec, que hemos avanzado en la calidad de nuestra educación, lo que hemos avanzado en términos del RINI y me gustaría que seamos más conocidos por esos temas y otros que podemos exhibir con mucho orgullo y no porque nuestros exgobernantes estén presos por corrupción.

- ¿Alguien de la familia Urribarri intentó comunicarse con usted en este tiempo, respecto de la situación del exgobernador?

-Sí.

-Se puede conocer.

-No. Son de conversaciones privadas. Pero, me parece que es razonable en función de eso que usted está planteando. Pero, bueno, yo a todos les digo que, obviamente, garantizamos la seguridad dentro del Servicio Penitenciario. Pero, es la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la que determina estas cuestiones. Nosotros podemos sugerir, obviamente, pero tenemos que garantizar la seguridad y la vida de los presos. Pero, es la jueza (de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) la que determina estas cuestiones. No es el Poder Ejecutivo.

-Para el espacio que usted conduce, las PASO han sido históricamente una herramienta positiva para dirimir disputas de poderes reales. Un ejemplo es aquella interna con Pedro Galimberti en 2023, que usted ganó por el 80% contra 19% de Galimberti. Quienes estaban con Galimberti hoy forman parte de su gobierno, incluso él mismo estuvo como diputado nacional y hoy tiene un cargo. Además, ustedes incluyeron a las PASO en la reforma política que impulsaron en 2024. ¿Por qué hoy están en duda?

-No. No pongo cuestionamiento a las PASO. Pongo en cuestionamiento el vínculo que tiene la política con la sociedad, que creo que está quebrado. Creo que es un vínculo donde la confianza se ha perdido en la sociedad, en la política, en los políticos … se ve en la cantidad de gente que va a votar, que es cada vez menor.

-Y se puede profundizar…

-Creo que se está profundizando y se va a profundizar. Sobre todo, si la política no deja de mirarse el ombligo y sale de esta tendencia endogámica a escuchar a la gente, que es lo que tiene que hacer. Me parece que, en este contexto difícil, con una grieta enorme entre la sociedad y la política, exigirle a la gente que vaya a votar… no sé … cinco veces en un año es una exageración. Entonces, planteo eso. No hemos tomado una decisión todavía respecto a nada vinculado a la electoral. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Solamente -públicamente- he planteado esto que le estoy manifestando a usted ahora y nada más.

- ¿Y cómo se compatibiliza un eventual desdoblamiento con el argumento de lo que cuesta? ¿Qué número cuesta la elección provincial?

- Tiene que ver con lo mismo. Creo que tenemos que hacer algo para que la gente vuelva a confiar en la política. Y en ese sentido, me parece que exigir que la gente vaya a votar cinco meses en un año es una exageración. Entonces, tenemos que ver en cómo nos ponemos de acuerdo para que en este contexto eso no ocurra.

- ¿Cuándo va a anunciar usted su candidatura a la reelección?

-Cuando eso se decida. Y cuando se converse con los socios de nuestro espacio político.

-O sea, ya lo tiene decidido, pero no lo quiere anunciar, así sería más o menos.

-Todavía no lo hablé con mi familia. ¡Esa es la verdad!

- ¿Tiene temor que le digan “no”?

-No lo sé. No lo hablé todavía… no lo hablé. Creo que es importante que la familia nos acompañe en esto. Yo necesito el soporte y el acompañamiento de mi familia y hasta que no hable con mi familia no voy a tomar una decisión.

- ¿Quién incide más en su opinión su esposa, su padre?

-Mi mujer, sin duda. Hace 22 años que estamos juntos.

- ¿Alguna vez le dijo que “no” a sus pretensiones políticas?

-Sí.

-Nos cuenta…

-No, porque forma parte de mi vida privada.

-Pero era un cargo fuera del país, un cargo importante…

-En su momento un cargo fuera del país. Lo consensuamos. Podríamos haberlo tenido. Pero, son temas personales. Usted me preguntó si me ha pasado y sí me ha pasado.

-Y en el orden, después de su mujer, quién decide.

-Y mis hijos, sin duda. Son hijos adolescentes que ya votan. Pueden votar, así que tienen derecho también a votar sobre esta cuestión que impacta tanto en la vida familiar.

-Más allá de la decisión de su esposa, alguna vez usted le dijo: entiendo tu opinión, me parece bárbaro, te agradezco. pero tengo esta decisión y la tengo que cumplir sí o sí…

-No funciona así mi familia ni mi matrimonio. A las cosas las hablo y trato de consensuarlas. He tenido en general mucho acompañamiento y mucho sacrificio también por parte de mi familia. Pero, permítanme que antes de tomar una decisión tenga esa conversación. La tuve en la pandemia. Recuerdo cuando decidí volver a la política. Pensé que después de mi cargo como ministro del Interior y Obras Públicas, que mi etapa en la política se había terminado. Honestamente lo pensé y después vino la pandemia y profundizó esa idea.

-Pero, cómo se iba a terminar su carrera, ¿qué edad tenía cuando era ministro?

-Pero, en mi carrera política. Podría seguir con mi profesión atendiendo mi producción agropecuaria en mi lugar en el mundo que es Villa Paranacito. ¡Eso me encanta! Pero, bueno, como la vida es dinámica también, a los dos años otra vez “me picó el bicho” de la política, me convencieron. Lo explico en el libro que escribí. Y ahí tuve una conversación con mi familia porque les había dicho que la etapa política había terminado.

-Y como que estaban todos felices…

-Sí, todos muy felices… y, bueno… entendieron que quería tener una oportunidad en mi provincia para cambiar la realidad, las cosas. Los convencí y me acompañaron. Me acompañaron en la elección primera de diputado en el 2021 y después, obviamente, en la elección a gobernador en el 2023. Tuve este acompañamiento que para mí es definitorio.

-Si le pido tres personas que hayan incidido sí o sí para que usted haya seguido en carrera como diputado primero y después como gobernador a quiénes nombraría…

-Fuera de mi familia sería Atilio Benedetti. Creo que fue la primera persona de la política con la que hablé después de “este retiro parcial” que tuve. Después hablé con muchos dirigentes, pero lo nombro a Atilio porque fue el primero.

-Se publicó en la Casa Rosada que reconocieron su liderazgo en la provincia y se comprometieron a no proponer candidatos libertarios que le compliquen la reelección. ¿Es así esto?

-Le iba a preguntar ¿de dónde lo sacó?

-Lo leí…

-No es así.

-Habla con Javier Milei o dialogar más con su hermana Karina o su amigo Diego Santilli.

-No hablo mucho con el presidente. A veces chateamos, pero no hablo mucho. Con la secretaria General de la Presidencia tampoco. Por supuesto, he hablado en estos 33 meses de gestión. He hablado varias veces, pero no es algo habitual y hablo más con Santilli por su función y porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos mucha confianza también.

-Y acepta Santilli sugerencias suyas, por su rol anterior y su experiencia.

-Sí, sí. De hecho, hemos tenido reuniones al principio… muchas reuniones donde le transmití mi experiencia y él agradeció también este gesto, claramente.

- ¿Cuánto le preocupa que lo del fenómeno de El Niño sea peor que lo calculado o previsto en la provincia? Porque usted será consciente que tampoco se pueden cometer siquiera un error…

-Mucho… Mucho… Es una de las principales preocupaciones que tengo hoy por hoy, sin duda. Siento que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Pero, claramente a la naturaleza no le vamos a ganar. Entonces, rezo, espero y sueño con que no sea tan dramático. Pero, bueno, mientras tanto -como le digo-, las obras que se hicieron impulsadas cuando fui ministro del Interior y Obras Públicas -depende, por supuesto, lo que termine siendo la creciente-, pero, esperemos que eviten decenas de miles de evacuados; que sí tuvimos en la del 2015-2016 y, por supuesto, en las anteriores mucho más. Pero, la defensa Sur de Concordia, la defensa de Concepción del Uruguay y la defensa de Paranacito son clave en este sentido. Las hemos repasado, hemos repasado las estaciones de bombeo, estamos repasando los diques, estamos limpiando los arroyos. Algunos arroyos no se los limpia desde hace 40 años. Tenían árboles… árboles grandes adentro. ¡Los he visto! Hemos trabajado mucho con los intendentes de las ciudades que históricamente más se complican, con nuestra Dirección de Defensa Civil, trabajando codo a codo con las Defensas Civiles de los municipios. Con el gobierno nacional, con el Ejército que siempre tiene un rol fundamental, las Fuerzas de Seguridad nacionales también, la Prefectura, Gendarmería… todo lo que estaba a nuestro alcance está. Estamos trabajando y poniendo a punto los posibles lugares de evacuación de la gente. Hoy tenemos además información meteorológica mucho más afinada que en el pasado y podemos -esa es nuestra expectativa-, que cuando tengamos que evacuar, hacerlo en seco y no con el agua cuando ya inunda las casas. Pero, esta situación es muy dramática. La conozco y estoy viendo cómo hago para levantar las cosas de mi casa en Paranacito. Lo he vivido muchas veces a eso, desde el ´83 a esta parte he tenido muchas veces…

-Usted es consciente que se puede inundar totalmente su establecimiento.

-Mi casa es probable que esté abajo del agua, sí. La casa está en altura, como en general se hacen las casas en la zona de islas. Pero, toda la parte de abajo la voy a tener que levantar, sin duda. Ya estoy hablando con mi hermano, que es el que está ahí…

-Puede perder incluso la plantación de nuez pecán.

-El riesgo existe. Ya estamos buscando lugares alternativos, como hacen todos, sacando la hacienda de las islas que se está haciendo ahora. Es una situación muy dura, dramática. La gente de la isla está más acostumbrada, pero eso no quiere decir que no sea durísimo. Hay mucha capacidad de resiliencia en toda nuestra gente, pero eso no quita el dolor, la angustia que siempre en cada inundación sufren muchísimo entrerrianos.

-La diferencia… yo vengo cubriendo estas cosas del ´82 para acá. Nunca vi el nivel de organización que hay en este momento. Es lo que más me sorprende. Están todos de acuerdo en que tiene que cubrir esto y aquello.

-Estas cuestiones generan también mucha angustia, ¿no? En las semanas anteriores hubo información en los medios nacionales de inundaciones en lugares como Concordia, Federación, Colón, que estaban atravesando un fin de semana muy importante, con una ocupación del 80%, y también me llamaban los intendentes, los empresarios vinculados con la hotelería, con la gastronomía, muy enojados, seriamente perjudicado. Entonces, yo también hablaba con los medios y les decía: está bien que sea algo que “vende”, claramente. Pero, seamos muy responsables y cuidadosos. Esto no quiere decir que no vaya a haber creciente. Pero, mientras tanto, la gente tiene que trabajar, tiene que vivir de lo que hace. Todos nos tenemos que manejar con muchísima responsabilidad, compromiso. Y esa responsabilidad, ese compromiso hizo que nos organizáramos como nunca antes nos organizamos para enfrentar una situación que no podemos controlar. Entonces, uno cuando se enfrenta a situación que no puede controlar, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance y esperar que, finalmente, no sea todo tan dramático como algunos sugieren que puede ser.

- ¿Cuánto va mirando la realidad social diaria? De lo que va pasando en la calle, todo el tiempo.

-Yo estoy siempre en la calle, en el territorio, es lo que más me gusta, además. Lo que me da fuerza es estar en contacto con la gente. Así que esa sensibilidad respecto a lo que le pasa al ciudadano de a pie la tengo muy presente.

-O sea, usted nota que hay un deterioro preocupante en algunas ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú…

-Sé que la situación es difícil.

-Que hay cada vez más gente en las calles. Hoy hablaba con el responsable de uno de los albergues de Paraná y nos decía que tienen más de 70 personas todos los días, con otras en lista de espera.

-No tengo la estadística para saber si son 60-80. Más allá de eso, de la situación comparable con otros momentos, la situación es difícil en términos absolutos. En términos relativos puede ser más o menos difícil que en otra época. Pero, no quiero entrar en esa discusión porque a mí me importa que hoy sea difícil. Y hoy el Estado tiene que tener una presencia para acompañar a mucha gente que la está pasando mal, claramente.

-Por eso nos referíamos para saber cuánto hablan ustedes los funcionarios de la cuestión humana.

-Todos los días, lo repito: ¡hay que escuchar! ¡Hay que escuchar! ¡Hay que escuchar!

-Cosa que sucede en los hospitales, en los centros de salud…

-Como le digo: estamos todo el tiempo en el territorio. Mañana tengo una reunión de gabinete conjunta también en el Norte de la provincia. La semana que viene otra. Hemos instalado esta idea de los gabinetes conjuntos provinciales y municipales para conocer más aún cuáles son las prioridades de los gobiernos locales. Esta idea de la de la política que no escucha -como dije al principio de esta conversación es lo que ha alejado a la gente de la política. Entonces, claramente, es lo que hay que cambiar.

- ¿Cómo está el tema de las deudas del Estado Nacional con la Provincia, con Salud, con lo que debe el PAMI? ¿Se va achicando algo?

-Se va achicando. Estamos con el Régimen de Compensación de Deudas. El gobierno nos ha transferido recursos, que nosotros estamos haciendo esfuerzos para poder compensarlos y no tener que devolverlos. Una parte importante tiene que ver con la deuda del PAMI, la deuda del Ministerio de Salud. Estamos compensando también lo que nos tienen que dar por el ANSES, por el déficit de nuestra Caja de Jubilación provincial.

- ¿Por la obra pública?

-Por la obra pública también. Me ocupa gran parte de mi tiempo eso, porque tiene que ver con la defensa de los intereses de los entrerrianos. Y mientras tanto, sigo con las demandas judiciales en la Corte Suprema. Eso no lo he aflojado hasta que no sienta que esa demanda ha sido satisfecha para la provincia. Lo hablaba justamente con los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe cuando vinieron ayer, de lo que ha implicado para ellos. Haber hecho estos reclamos judiciales hace 10-15 años, los cientos de millones de dólares que han obtenido a partir de esos reclamos ante el Gobierno Nacional y que Entre Ríos la vio pasar, porque los gobernantes que me antecedieron no hicieron ese trabajo. Y ha sido en detrimento de los entrerrianos. Entonces, creo que fue una de las primeras cosas que decidí: impulsar los primeros juicios de Entre Ríos contra el Gobierno Nacional y se dieron en esta gestión.

- ¿Cómo está el tema de las rutas? ¿Cuánto avanzaron, a su entender?

-Todos los días los sigo, así que sé precisamente cuántos kilómetros se intervinieron y cuánto faltan. Intervenimos… ya hoy debemos estar en los 1.150 kilómetros de rutas intervenidas. Nos falta otro tanto.

- ¿Cuál es la que más le preocupa o la zona que más le preocupa?

-Hoy estamos interviniendo la Ruta 6, que no puede esperar. Tiene financiamiento multilateral para reconstruirla totalmente. Pero, no puedo esperar. O sea, cuando uno tiene el financiamiento y está en proceso de licitación o de armado del proyecto ejecutivo, uno trata de no destinar recursos del Estado antes; porque después lo va a tener que volver a hacer. Pero, en algunos casos de extrema urgencia, como la Ruta 6, como la Ruta 45, que va a Ibicuy con los camiones con arena, hemos tenido que intervenirla y después se va a reconstruir completamente. La ruta 1 y la 2… mañana voy a Feliciano … también están en proceso de terminar el proyecto ejecutivo. El problema de nuestra provincia no es solo que no arreglaban las rutas o que las rutas estaban abandonadas durante más de 2-3 décadas. El problema es que ni siquiera teníamos los proyectos ejecutivos. Tuvimos que arrancar de cero y eso lleva mucho tiempo. El proyecto ejecutivo unos 6 meses, la licitación -lamentablemente estamos intentando achicar los procesos-, pero otros 6 meses. Entonces, desde que conseguí los recursos hasta que puedo implementarlo, me pasa no menos de un año. Y me desespero, pero bueno, son los tiempos.

-Le faltó agregar los nichos de corrupción en cada una de las obras que se iban haciendo, donde se decía que había que asfaltar con determinado espesor y se ponía otro menor.

-El asfalto finito, lo hemos visto, lo vemos, todos lo sabemos. La verdad que ha sido una vergüenza el trabajo - el no trabajo- en nuestras rutas. Pero, no solo en la red primaria, la red troncal provincial. Lo mismo en la red nacional que recién ahora, desde hace unos meses estamos poniendo en valor la autovía 14, la 12, la 18, que la vamos a terminar. Tengo la promesa del Gobierno Nacional… el complejo Victoria-Rosario. Pero, fueron rutas que estuvieron abandonados durante mucho tiempo. Los caminos secundarios de la provincia, los Caminos de la Producción abandonados porque nuestra Vialidad Provincial también estaba abandonada. Era un lugar donde la política ponía militantes, pero no dedicaba a esa institución a arreglar los Caminos de la Producción. De hecho, no había maquinaria. Nosotros estamos haciendo ahora la compra más importante de la historia de Vialidad. Van a llegar probablemente en noviembre más de 50 máquinas para Vialidad…

- ¿Qué inversión?

-No sé exactamente, pero son miles de millones de pesos. Motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones. ¡No teníamos camiones! Había tres camiones en Vialidad: ¡Tres camiones! que andaban y nosotros necesitamos trasladar la broza, la piedra de un lugar al otro de la provincia… ¡Tres camiones! Las máquinas se arrumbaban acá en Paraná, no estaban ni siquiera en los Departamentos de las distintas localidades de la provincia. Una vergüenza, una desidia y un abandono. ¡Se robaban el combustible! Hoy tenemos una Vialidad provincial que interviene muchísimo más los caminos que antes y gasta menos combustible. ¿Cómo puede ser? Se lo afanaban, se lo robaban. Y bueno, todas estas cosas son procesos que son difíciles y llevan su tiempo. Pero, bueno, es un camino como el que hablábamos antes, de todas las transformaciones institucionales que tuvimos en la provincia, un camino que no hay que desandar, no importa quién gobierne, no importa la decisión que yo tome en el futuro. No podemos desandar este camino si queremos -insisto- achicar la diferencia de desarrollo relativo que tenemos con Santa Fe y con Córdoba… que la veo todo el tiempo porque trabajo con ellos, porque intento todos los días ver de qué manera puedo acercarme a ese desarrollo relativo, a tener la infraestructura vial de Córdoba, a tener los puertos de Santa Fe. Y está bueno que uno de alguna manera se fije objetivos ambiciosos, porque es lo que necesitamos: volver a ser ambiciosos, volver a creer en nosotros, en nuestra capacidad y a entender que no somos menos que nadie… que los entrerrianos no somos menos que nadie, que tenemos todas las posibilidades para ser ya no Santa Fe y Córdoba, sino para ser los líderes del Gobierno Nacional como lo fuimos en alguna época, donde Entre Ríos fue la cuna de la organización nacional y del federalismo. Y yo creo profundamente en eso. Estoy convencido de que tenemos esa chance. Lleva su tiempo, este contexto, coyuntura es muy difícil también, pero hay que “meterle pata” y sin duda lo vamos a poder hacer.

-De 1 a 10, ¿cómo está la Obra Social de Entre Ríos (OSER)?

-La hemos salvado…

-No nos venga a decir que es la mejor obra social del país…

-De la Argentina es una de las mejores, sí. ¿Usted sabe cómo están las obras sociales en la Argentina? Nosotros hemos ordenado, hemos aumentado muchísimo la cantidad de prestaciones, nos hemos puesto al día con las cirugías que había como 1-100 cirugías en espera durante muchísimo tiempo, con las prótesis. Pero, por supuesto, es difícil porque primero hay más demanda porque…

-El sistema está colapsado…

-Y además los medicamentos, las prótesis, todo sube como la inflación y la recaudación viene abajo de la inflación. Entonces ahí también tenemos una dificultad.

-Usted hasta ahora está conforme … se cumplió con el cronograma previsto…

-Hacer el ordenamiento, la transparencia que faltaba. Las compras de medicamentos requieren muchos menos recursos que antes, pero hay muchos más medicamentos. Hay muchas más prótesis, hay muchas más cirugías, muchas más prestaciones. Hemos renovado los locales de Oser en muchos lugares de la provincia. Falta muchísimo. No estoy conforme.

-Igual, nosotros tenemos muchos reclamos…

-Yo no estoy conforme. Hay reclamos. Tengo muchos menos reclamos que cuando estábamos sacando la ley, mucho menos. Pero, hay reclamos que tratamos de atender porque son reclamos vinculado con lo humano, con gente que necesita un remedio, que necesita un tratamiento oncológico. Yo estoy encima de cada uno de esos reclamos, obviamente, porque es una cuestión vinculada con la gestión y con la cuestión humana. Las restricciones de la economía son para todos, ¿no? Pero, estoy convencido que estamos en el buen camino también y que si seguimos por este camino cada vez vamos a tener menos reclamo. A pesar de esta coyuntura difícil.

-Y con la nueva etapa de la Caja de Jubilaciones también está conforme después de estos tres meses que no hubo…

-No sé, dígamelo usted.

-No hubo cosas que no estaban previstas…

-Y, sobre todo, todos los jubilados saben que cumplimos con lo que les dijimos, que no iba a haber reducción en las jubilaciones. Nosotros lo dijimos y lo cumplimos. Todo el mundo lo puede constatar en el recibo de la jubilación anterior a la ley con el actual y va a ver que nadie está cobrando menos. Era un compromiso que nosotros habíamos planteado, que las reformas tenían que hacerse en el tiempo, que esta no era una reforma para este gobierno, era una reforma para salvar la Caja en el futuro, una Caja que -indefectiblemente- iba a estar cada año peor porque cada año íbamos a tener menos aportantes y más longevidad en los pasivos. Todo eso lo cumplimos y bueno, hicimos una reforma, además, con mucha fortaleza jurídica, constitucional. En ese sentido, estoy conforme y viendo lo que ha ocurrido con otras reformas en otras provincias que han sido dramáticas en algunos casos.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 21 de octubre de 2026