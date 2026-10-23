El EPRE convocó a audiencia pública para la construcción de una Estación Transformadora en Hernandarias

El Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) convocó a una audiencia pública para la construcción de la Nueva Estación Transformadora Hernandarias y una Línea de Alta Tensión El Pingo - Santa Elena hasta la futura nueva estación. Así se informó este viernes en el Boletín Oficial de Entre Ríos, a través de la publicación de la Resolución 170/26, fechada el 20 de octubre pasado.

La convocatoria es para el 24 de noviembre a las 10, en el Centro Cultural Municipal “Linares Cardozo”, en calle Eva Perón 309 de Villa Hernandarias, y está motivada en la necesidad de otorgamiento de un Certificado de Convivencia y Necesidad Pública, presentada por la empresa distribuidora Energía de Entre Ríos SA (ENERSA).

Según se informó en la resolución del EPRE, la estación transformadora se proyecta con una capacidad de 132/33/13,2 kV, y su funcionamiento está planteado bajo el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, dispuesto en la Ley Provincial N°8916 y su Decreto Reglamentario N°1300/96, además de las resoluciones específicas del EPRE 214/97 y 110/13.

La obra tiene como objetivo “mejorar las condiciones de abastecimiento eléctrico de las localidades de Villa Hernandarias y Piedras Blancas, así como de sus respectivas zonas de influencia, tanto para atender los requerimientos actuales del servicio como para acompañar su crecimiento futuro”, se lee en el Boletín Oficial de la provincia este viernes.

Una estructura vieja que limita las capacidades operativas

Desde ENERSA fundamentaron la necesidad de la Nueva Estación Transformadora y la Línea de Alta Tensión. Señalaron que “el esquema de alimentación existente se sustenta principalmente en líneas de media tensión (de 33 kV), de considerable extensión y antigüedad”. Su “configuración presenta limitaciones operativas vinculadas con la regulación de tensión, la capacidad de transporte y la disponibilidad de alternativas de abastecimiento ante contingencias”.

Agregaron que las dificultades actuales en la infraestructura “motivaron la implementación de diversas medidas paliativas, entre ellas la instalación de reguladores de tensión y bancos de capacitores, las cuales resultan insuficientes como solución estructural frente al crecimiento de la demanda y las exigencias de calidad y continuidad del suministro”.

Desde la empresa distribuidora aseguraron la obra proyectada contempla “abastecer a las localidades involucradas desde el sistema de transporte provincial, con el objeto de mejorar la confiabilidad, seguridad y capacidad de expansión de la infraestructura eléctrica regional”.

Las entidades que ya dieron luz verde para la construcción de la obra

En la resolución que emitió el EPRE se hizo saber que la construcción de la obra ya consiguió el aval de la Municipalidad de Hernandarias y la Municipalidad de Piedras Blancas. También prestó conformidad la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos con un Certificado de Aptitud Ambiental. Además, la Dirección de Regulación, Control y Usuarios, informó que la presentación de ENERSA “aporta la información mínima requerida” en la normativa vigente. “No existen objeciones técnicas que formular para la prosecución del trámite”, se acotó.

Asimismo, la Dirección Jurídica concluyó que “se encuentran reunidos los recaudos técnicos, ambientales y documentales exigidos por la normativa vigente y que no existen objeciones jurídicas para proceder a la convocatoria de la Audiencia Pública”.

Instructores de la audiencia y defensores del usuario

La audiencia tendrá instructores para el proceso. Serán dos profesionales del EPRE, el ingeniero Javier Losada y la doctora Mariana Migueles, según se adelantó en la publicación.

Por otro lado, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos deberán proponer profesionales para que se desempeñen como “Defensores del Usuario” en la audiencia.

Tanto los instructores designados para la audiencia como los defensores del usuario podrán tomar vista de las actuaciones y obtenerse copia de las mismas hasta el 23 de noviembre en la sede del EPRE, en calle Urquiza N° 860 -1er. Entrepiso - de Paraná.

Además, quienes deseen ser parte de la audiencia pública deberán presentarse ante los instructores designados o defensores de usuarios haciendo saber sus pretensiones y pruebas; y si pretenden participar oralmente. Primero habrá una presentación y luego el EPRE resolverá sobre la participación.