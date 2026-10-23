El plenario de Agmer pidió “urgente” discusión salarial y le pegó al ministro Boleas

El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este jueves deliberó en Villaguay, exigió al Gobierno “discutir seriamente una significativa recomposición salarial”.

Documento acordado por el plenario

“Los resultados de la política económica de Milei apoyada en cada una de sus medidas por Rogelio Frigerio tienen gravísimas consecuencias”, advirtió el plenario en el documento que dio a conocer tras la reunión, consignó Entre Ríos Ahora.

El gremio denunció que “el gobierno de Rogelio Frigerio aplica el programa de ajuste achicando el Estado en todos aquellas funciones de protección social, servicios fundamentales, el sistema sanitario y educativo”.

Además, cuestionó al ministro de Economía, Fabián Boleas, quien “equilibra las cuentas provinciales a costa de los trabajadores”. Y precisó: “El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica, que hoy se ubica en $1.632.505, mientras que el cargo testigo docente se encuentra en $910.000”.

“Venimos transitando meses dramáticos como clase trabajadora. Los resultados de la política económica de Milei apoyada en cada una de sus medidas por Rogelio Frigerio tienen gravísimas consecuencias: empobrecimiento salarial, destrucción del aparato productivo y los puestos de trabajo, pequeñas y medianas empresas que caminan hacia su liquidación y la recesión económica. Se configura un escenario de desocupación, informalidad laboral, pluriempleo, precarización e inflación. Una película dantesca explicada por la presencia de fundamentalistas del libre mercado al frente del gobierno, con una enorme complicidad mediática articulada con una red tecnológica paga por el Estado en las redes, la corporación del Poder Judicial a su servicio y un esquema represivo que procura disciplinar socialmente la resistencia en las calles”, dice el documento.

Al contrario de algunas narrativas oficiales, “Argentina no es la excepción en un mundo donde las ultraderechas han tomado cuerpos de gobierno favorecidas por factores de poder que, apoyados sobre la revolución tecnológica aplicada a las comunicaciones, han producido hegemonía que ha permeado el cuerpo social. En el extremo de este proceso político se estigmatiza a las políticas de Estado que procuren una mejora social, se impugna toda experiencia de construcción colectiva, se espera que el sufrimiento social sea la llave para una libertad ficticia desde las pantallas de un celular mientras el desarrollo de esas políticas –ajuste, despidos, destrucción de puestos de trabajo, recortes salariales, eliminación de programas sociales-, ahondan el drama sobre las condiciones materiales y simbólicas de nuestra clase”.

Pero también se ocupó del Gobierno provincial que, señaló el plenario, “aplica el programa de ajuste achicando el Estado en todos aquellas funciones de protección social, servicios fundamentales, el sistema sanitario y educativo a la par que favorece sin cesar a un puñado de empresarios y factores de poder, muchos de ellos ni siquiera con domicilio en Entre Ríos. Esta política empobrecedora la hemos visto frente a la reforma previsional y la evidente falta de voluntad política de proseguir la discusión paritaria, sesgando el debate con decretos unilaterales, cuyos incrementos no responden en lo más mínimo a una recuperación salarial como palanca elemental para enfrentar la inflación y el deterioro social cuya recesión económica nos golpea día a día”.

Luego, se apuntó al ministro Boleas. “El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica, que hoy se ubica en $1.632.505, mientras que el cargo testigo docente se encuentra en $910.000. Solo desde diciembre de 2025 acumulamos una pérdida salarial de 16,6% frente a la inflación (inflación acumulada 26,6% contra un 10% de aumento)”.

“De esta manera, el gobernador Frigerio y su secuaz ministro Boleas no solo empobrecen a las familias entrerrianas, sino que también empobrecen a la obra social, desfinanciándola con una política económica basada en salarios a la baja y montos en negro para los trabajadores. Mientras los aumentos de los medicamentos suben en ascensor, nuestros salarios están en el subsuelo”.

Respecto de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Agmer señaló que el cambio “venía a subsanar la obra social” pero “se diluyó en los hechos: los problemas estructurales no se solucionaron e incluso, en algunos aspectos, se acentuaron, clara muestra de esto es la interrupción de la entrega de medicamentos para afiliados oncológios y diabéticos”.

El plenario de Agmer exigió “convocatoria urgente a paritaria para discutir seriamente y recuperar significativamente nuestros salarios”.