Florencia Busti pidió internas en el PJ: "De otra forma, volvemos al dedo del que tanto se ha quejado"

Para María Florencia Busti, el peronismo entrerriano debería dirimir sus candidaturas en una interna y no por acuerdos de cúpula. "Sería, es mi punto de vista, muy bueno que haya elecciones internas. El que tenga ganas de participar, que lo haga, y si en el caso de no ser electo, que acompañe a la persona que ganó", planteó la dirigente del Frente Entrerriano Federal (FEF).

"De otra forma, volvemos al dedo del que tanto se ha quejado todo este tiempo, de que todas las personas han sido puestas a dedo", advirtió. Y sostuvo que una interna sería "legítima" y serviría "para poder limar asperezas": "Para el Partido Justicialista sería muy sano".

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Busti explicó además cómo trabaja Coincidir, la herramienta que lanzó el FEF para tender puentes con la sociedad. "Es para generar acuerdos y transformar las diferencias en oportunidades", resumió. Según contó, el espacio viene realizando reuniones desde el año pasado en distintas ciudades de la provincia, con clubes, asociaciones de jubilados y pensionados y otras organizaciones de la sociedad civil.

"Los pies sobre la tierra"

Como ejemplo del trabajo del espacio, Busti mencionó los cambios en el IOSPER. En ese momento, contó, trabajó con empleados y profesionales de la obra social y acercaron al bloque de senadores un proyecto con su posición. "No tuvo mucho asidero, pero nosotros siempre estamos trabajando en pos de los trabajadores", señaló.

Consultada sobre si el peronismo necesita recuperar ese vínculo con la gente para ser competitivo, fue clara: "Yo creo que sí. Si nosotros no tenemos los pies sobre la tierra y estamos en contacto con la gente en el día a día, vos podés estar enfrascado en otra realidad o en una realidad paralela". Una realidad, dijo, que no es la de quien "no llega a fin de mes, la que no puede pagar la boleta de la luz o el gas".

"A mí no me representa"

Busti recordó que su espacio siempre fue crítico de los gobiernos provincial y nacional, y fue especialmente dura con el presidente Javier Milei. "A mí me da vergüenza decir esto y se enojan cuando lo digo, pero a mí no me representa. Su forma de ser me parece muy desagradable", afirmó.

"Las personas que ejercen el poder, en cualquier poder ejecutivo, municipal, vecinal o donde sea (...), deben estar acordes a ese puesto para el cual fueron reconocidos y apoyados con el voto popular, y esta persona no estaría cumpliendo los requisitos", sostuvo.

Sobre el Gobierno provincial, cuestionó el manejo de la información y advirtió por el temor de los empleados públicos a expresarse. "La gente tiene miedo, tiene miedo de expresarse, tiene miedo a la represalia", planteó. Según dijo, quienes trabajan en el Estado temen "que no le vayan a renovar el contrato, o le den de baja, o le inicien un sumario administrativo".

Aun así, se mostró optimista sobre las chances de la oposición: "Si uno es honesto y realmente conversa, se entera y se interioriza en qué es lo que le pasa al otro, tenemos posibilidades".

Abierta a un frente

Sobre la posibilidad de integrar un frente, dejó la puerta abierta. "Todo puede ser. Charlar o estar buscando puntos de encuentro no quiere decir que vos ya estés conformando un frente", aclaró. "Creo que este es un momento de diálogo, de escuchar".

Diálogo con "todos los colores"

Busti, que trabaja en la Cámara de Diputados, aseguró que mantiene diálogo con dirigentes de distintos espacios. Mencionó a Guillermo Michel, David Cáceres, Beto Val, José Lauritto, Oliva, Mariel Ávila, Gustavo Bordet y Andrea Zoff. "Tengo muy buen diálogo con todos, peronistas, radicales, MID, de todos los colores", afirmó.

También contó que hasta el año pasado mantuvo reuniones con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; con Colello; y con el gobernador Rogelio Frigerio. "Ya este año no hemos tenido diálogos", precisó.

"Todavía no lo tengo decidido"

Consultada sobre una eventual candidatura, Busti no la descartó. "Todavía no lo tengo decidido", respondió. Y recordó que recibió propuestas del oficialismo: "Me han hecho ofrecimientos el año pasado desde el Poder Ejecutivo provincial, pero yo tengo mis raíces peronistas. La justicia social para mí es uno de los leitmotiv de mi vida".