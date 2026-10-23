Frigerio y Scioli encabezaron el encuentro de intendentes de los Parques Nacionales de Argentina en El Palmar

Frigerio afirmó que El Palmar es un área protegida “que celebra sus primeros 60 años y es motor del desarrollo turístico regional y un verdadero orgullo para todos los entrerrianos”.

Con un cierre encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente de la APN, Sergio Álvarez, culminó una agenda de dos jornadas de trabajo entre los máximos referentes del sistema nacional de áreas protegidas.

Durante este jueves y viernes se desarrolló en el Parque Nacional El Palmar un encuentro que reunió a las autoridades de las distintas áreas de la Administración de Parques Nacionales (APN) junto a los intendentes y responsables de todas las áreas protegidas nacionales del país, con el fin de establecer criterios de trabajo comunes, consolidar ejes de gestión y abordar una planificación articulada, se consignó en el portal Argentina.gob.ar

El cierre de la actividad contó con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el presidente de la APN, Sergio Álvarez; el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; y el intendente del Parque anfitrión, Facundo Alcalde.

Autoridades nacionales y provinciales cerraron en el Parque Nacional El Palmar dos jornadas de trabajo con intendentes de áreas protegidas de todo el país.

Encuentro Federal de Intendentes de Parques Nacionales

“Para la Provincia de Entre Ríos es un honor recibir a los gestores y administradores de los Parques Nacionales de todo el país en El Palmar, un área protegida que celebra sus primeros 60 años y es motor del desarrollo turístico regional y un verdadero orgullo para todos los entrerrianos”, afirmó Frigerio durante el encuentro.

“En nuestro país, el 50% de los turistas visitan los Parques Nacionales, por eso nuestro objetivo es desarrollar nuevas actividades, como eventos deportivos, para convocar al público a una nueva relación de la sociedad con la naturaleza. Por eso destaco el trabajo de los participantes de este encuentro como referentes de los Parques Nacionales de Argentina”, expresó Scioli.

A su turno, Álvarez destacó: “Este tipo reuniones técnicas fortalecen capacidades, generan agendas de corto plazo y ponen en valor un sistema de gestión enfocado en la conservación y el turismo en todas las áreas protegidas del país. Un nuevo paradigma que propone, con la potencia de un equipo con identidad: unidad en la diversidad, mayor presencia en el territorio, orden y autoridad y apertura a la inversión privada genuina”.

Las jornadas iniciaron con disertaciones sobre las áreas de Planeamiento Estratégico, Operaciones, Conservación, Uso Público, Recursos Humanos y Comunicación, a cargo de sus respectivos directores. En estos espacios se analizaron aspectos centrales de cada agenda y se destinó un espacio para el intercambio de consultas y perspectivas, se publicó en el portal Argentina.gob.ar

Por la tarde se desarrollaron talleres de análisis FODA organizados por región, que concluyeron con el desarrollo de exposiciones de cada área protegida durante la jornada de este viernes, permitiendo la puesta en común con las autoridades nacionales de diagnósticos sobre los distintos escenarios regionales y locales.

Participaron del encuentro junto a Álvarez el vicepresidente de la APN, Lucas Portela; el jefe de Gabinete, Guillermo Díaz Cornejo; los vocales del Directorio José Manuel Salgado, Fabio Francardi y Carolina Villarreal Calo; los directores nacionales de Operaciones, José Albrizio; de Conservación, Frank Hernández, y de Uso Público, Javier Fernández; la directora de Personal, Melina Cervini; los directores regionales de Operaciones Norte, Sergio Arias Valdecantos; Centro, Julio Monguillot, y Sur, Damián Mujica; los directores regionales de Conservación del NEA, Julián Lentijo; NOA, Ignacio Frezze Durand; Centro, Fernán Justo, y Patagonia Austral, Laura Malmierca, y los intendentes y encargados de todas las áreas protegidas del sistema nacional.