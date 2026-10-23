Preocupación en una escuela de Estancia Grande por imágenes falsas de alumnas generadas con IA

Un preocupante episodio de violencia digital habría tenido lugar este viernes por la mañana en la Escuela Agrotécnica N.º 24 General San Martín, de Estancia Grande, departamento Concordia, donde alumnos habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de compañeras desnudas a partir de fotografías reales.

El hecho generó indignación y malestar en la comunidad educativa, provocando momentos de tensión dentro del establecimiento y reavivando el debate sobre los riesgos de los deepfakes, la vulneración de la intimidad y la necesidad de prevenir el acoso digital entre adolescentes.