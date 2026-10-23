Preocupación en una escuela de Estancia Grande por imágenes falsas de alumnas generadas con IA

Padres y alumnos reclamaron en la institución y la policía debió intervenir.
Un preocupante episodio de violencia digital habría tenido lugar este viernes por la mañana en la Escuela Agrotécnica N.º 24 General San Martín, de Estancia Grande, departamento Concordia, donde alumnos habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de compañeras desnudas a partir de fotografías reales.
El hecho generó indignación y malestar en la comunidad educativa, provocando momentos de tensión dentro del establecimiento y reavivando el debate sobre los riesgos de los deepfakes, la vulneración de la intimidad y la necesidad de prevenir el acoso digital entre adolescentes.
La situación provocó un fuerte malestar entre estudiantes y familias. Incluso, algunas alumnas cerraron el portón principal del establecimiento para impedir momentáneamente la salida, lo que derivó en momentos de tensión y la intervención policial. Finalmente, pasadas las 13, los presentes pudieron retirarse.
El fenómeno de los deepfakes entre estudiantes se ha convertido en una alarmante forma de violencia digital y ciberacoso en los colegios. Consiste en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar el rostro o la voz de compañeros —principalmente mujeres— sobre fotografías o videos de contenido sexual, simulando situaciones que nunca ocurrieron.
Fuente: La Comarca Medios.