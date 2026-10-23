Rossi pidió explicaciones al municipio tras el reclamo de los vecinos por obras en Bajada Grande

El diputado provincial Juan Rossi presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Municipalidad de Paraná para conocer si las construcciones que se están realizando en Bajada Grande, cuentan con las habilitaciones correspondientes y cumplen con la normativa urbanística y ambiental vigente. La iniciativa responde a la preocupación de vecinos de la zona por el avance de los desarrollos privados y sus posibles consecuencias sobre el acceso público al río.

A través de una presentación registrada bajo el expediente N.º 2866, Rossi solicitó al municipio que informe sobre los permisos y autorizaciones otorgados para las obras que se están ejecutando en ese sector de la costa paranaense, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas y ambientales aplicables.

“Estamos preocupados por el avance de los desarrollos privados sobre las costas. Hay vecinos de la zona, y familias enteras que se dedican a la pesca, que es su principal fuente de ingresos, y necesitan saber qué está pasando. Esa incertidumbre se debe a que el municipio no informa con claridad qué obras se están realizando ni con qué autorizaciones”, expresó el legislador.

La presentación se enmarca en el trabajo que Rossi viene realizando sobre el borde costero de Paraná, con recorridas por distintos sectores y encuentros con vecinos. En esas visitas, el diputado ha recogido inquietudes vinculadas con las dificultades para acceder al río, el estado de abandono de algunos espacios municipales y la falta de información sobre determinados emprendimientos privados.

Estas preocupaciones también ponen de relieve la necesidad de contar con reglas claras para el desarrollo de la costa, especialmente en lo referido a la preservación de los espacios de uso público y al cumplimiento de las disposiciones sobre el camino de sirga, en los sectores donde corresponde su aplicación.

En ese sentido, Rossi plantea la importancia de avanzar hacia un ordenamiento territorial que permita compatibilizar el desarrollo de inversiones privadas con la protección del dominio público, el respeto por los derechos de los propietarios y la recuperación de espacios de uso común. La propuesta incluye poner en valor corredores biológicos, parques, senderos y accesos públicos a los ríos y arroyos.

Respecto de las construcciones en Bajada Grande, el diputado reclamó una respuesta concreta de las autoridades municipales: “Esto le corresponde al municipio, así que la intendenta, o alguno de sus funcionarios, tendría que salir a aclarar con urgencia si la construcción que se está haciendo tiene las habilitaciones municipales y quién se las otorgó. Hace falta que den tranquilidad a los paranaenses”.

Por último, Rossi remarcó que el pedido de información forma parte de una preocupación más amplia sobre el presente y el futuro de la costa de Paraná.

“Venimos trabajando hace tiempo sobre el borde costero y recorrimos distintas zonas para ver cómo está la situación en cada lugar. Para nosotros el borde costero es de todos”, concluyó.