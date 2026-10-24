Se licitan obras de caminos rurales y accesos a la producción, y el gobernador inauguró obras en Feliciano

La provincia licitará las obras para la conectividad vial rural y facilitar el acceso a establecimientos vinculados con la producción apícola. Por ejemplo, el de la ruta provincial Nº 30, tramo Maciá (km 0) - Guardamonte (km 11,55).

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), lanzó la Licitación Pública Nacional Nº 1/2026 UEP, destinada a la ejecución de obras básicas, calzadas de ripio y obras de arte en distintos puntos del territorio provincial, en el marco del Programa de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosaf ER), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

La licitación contempla intervenciones en los Departamentos Tala, Paraná, Federal y Nogoyá, con el objetivo de mejorar la conectividad vial rural y facilitar el acceso a establecimientos vinculados con la producción apícola, consignó el portal oficial del gobierno entrerriano.

Las obras se encuentran distribuidas en cuatro lotes:

- Lote Nº 1: ruta provincial Nº 30, tramo Maciá (km 0) - Guardamonte (km 11,55).

- Lote Nº 2: acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Paraná.

- Lote Nº 3: acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Montiel y E.E.A.T.

- Lote Nº 4: acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa La Colmena.

El plazo previsto de ejecución es de 12 meses para el lote Nº 1 y de seis meses para los lotes Nº 2, 3 y 4. Estas intervenciones buscan fortalecer la infraestructura rural, mejorar las condiciones de circulación y favorecer el desarrollo de las actividades productivas en las zonas beneficiadas.

La recepción de ofertas se realizará hasta el 10 de diciembre de 2026, a las 8:30, en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Libertad Nº 86, Paraná. La apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 10, en la misma dirección.

Los interesados podrán consultar los pliegos de manera presencial en la sede de la UEP o acceder a la documentación en línea. Asimismo, deberán confirmar su participación por correo electrónico o mediante nota dirigida al punto de contacto indicado.

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró obras de infraestructura deportiva en San José de Feliciano.

Mejoras en la infraestructura deportiva

Por otro lado, el gobernador Rogelio Frigerio visitó el Juventud Football Club de San José de Feliciano, donde inauguró el piso de parqué de la cancha de básquet. Además, entregó luminarias y materiales eléctricos de Enersa para los clubes Atlético San Antonio, Corazón del Monte y Deportivo Los Teros, con una inversión total superior a los 20 millones de pesos.

El mandatario, quien estuvo acompañado por el intendente Damián Arévalo, expresó su satisfacción por las mejoras concretadas y sobre todo, “ver a los chicos poder aprovecharlas”. “El deporte es fundamental y el Estado tiene también un rol de acompañar ese esfuerzo que hacen todas las entidades deportivas de la provincia, con obras a través de una empresa de distribución eléctrica, con luces LED como estas y como tantas otras cosas que se vienen haciendo con mucho esfuerzo en estos tiempos tan complejos”, sostuvo.

En ese marco, Frigerio recordó el reconocimiento que realizó la provincia a los deportistas entrerrianos que obtuvieron medallas en los Juegos Suramericanos y señaló: “Seguramente muchos de ustedes también tienen el sueño de ser deportistas profesionales, de ponerse la camiseta argentina, y ver que hay otros que seguramente se formaron en un club como este, en cualquiera de los 17 departamentos de la provincia, y que eso es posible, también nos da a todos, incluso a los entrenadores, un aliciente más para seguir trabajando con el compromiso que lo hacen todos”, sostuvo.

Por último, el gobernador remarcó que “el deporte es fundamental, es formativo, saca a los chicos de la calle y nos da una cultura que sin estos clubes es imposible de brindar”, y agradeció a los entrenadores que llevan adelante las tareas en estas instituciones deportivas y a las familias que siempre acompañan, publicó el portal del gobierno provincial.

En tanto, el presidente de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), Uriel Brupbacher, destacó la iniciativa y señaló que “es una política que el gobernador nos instruyó puntualmente, trabajar en estas instituciones que contienen a los gurises, los sacan de la calle y les brindan un espacio de trabajo en grupo”. Además, explicó que Enersa aporta luminarias y equipamiento eléctrico complementario, como cableado, para garantizar instalaciones seguras y duraderas.

Cabe señalar que en el Juventud Football Club, las autoridades observaron el piso deportivo de parqué, recientemente terminado, para lo cual la provincia entregó un Aporte No Reembolsable (ANR) por 33,5 millones de pesos.

ambién participaron de la actividad el presidente del Juventud Fútbol Club, José Bernardini; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; la diputada provincial María Elena Romero; la senadora provincial Gladys Domínguez; deportistas, autoridades de clubes y familias.

Enersa acompaña a las instituciones deportivas

En la oportunidad se entregaron luminarias LED y materiales eléctricos para mejorar los sistemas de iluminación de tres clubes de la ciudad. Las intervenciones permitirán optimizar las condiciones de uso de las canchas y los predios deportivos. En conjunto, intervenciones representan una inversión estimada de 20,5 millones de pesos, considerando los materiales aportados por Enersa y la mano de obra prevista para los trabajos, resaltó el portal del gobierno provincial.

En el Club Corazón del Monte, se entregaron e instalaron proyectores LED y materiales eléctricos para la cancha principal. La inversión estimada asciende a 7,6 millones de pesos, entre materiales y mano de obra. Mientras que el Club Atlético San Antonio recibió materiales destinados al recambio y la modernización de la iluminación de su cancha principal, con una inversión estimada de 7,8 millones de pesos. En tanto, el Club Deportivo Los Teros recibió luminarias y materiales para mejorar el sistema de iluminación de su predio deportivo, con una inversión estimada de 5 millones de pesos.

En la oportunidad, también se realizó la entrega de la resolución por la cual se otorga un aporte económico a la Cooperativa de Trabajo Desatanudos, para la compra de insumos y mobiliarios con recursos provenientes para educación y promoción cooperativa.