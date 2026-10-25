La Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios analizó el impacto del fenómeno de El Niño

En el marco de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios, el gobierno analizó con representantes de las entidades del sector la situación de la producción ganadera en los Departamentos ribereños del Paraná y las medidas para acompañar a los productores que se vean afectados.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, presidió esta mañana la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios, asistido por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y por el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. El encuentro tuvo como eje analizar el impacto de la creciente de los ríos Paraná y Uruguay, vinculada al fenómeno de El Niño, sobre la producción ganadera.

El ingeniero hidrólogo Juan Borús, director de Alertas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua (INA), brindó el estado actual de situación sobre los niveles de los ríos y los pronósticos trimestrales para la cuenca del Plata. Remarcó que el fenómeno de El Niño trae un escenario complejo, con la humedad y las lluvias como panorama a futuro, y que las zonas saturadas del territorio provincial retrasarán el drenaje de la creciente, por lo que se deberá sostener el trabajo conjunto para acompañar a los productores. Según los pronósticos, su máxima intensidad se daría hacia fines de este año, por lo que el panorama podría extenderse en los próximos meses, publicó el portal del gobierno provincial.

Además, se pusieron a disposición los informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre existencias y movimientos de hacienda en las islas; el informe sobre la situación ganadera de las islas entrerrianas elaborado por la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa); el Decreto N°2660/2026 de Emergencia Hídrica; el informe técnico de riesgo hídrico de la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias; el informe hídrico de Prefectura; y la solicitud de declaración de emergencia agropecuaria de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta Ltda.

Según los datos presentados, en enero había unas 269.000 cabezas en los campos de islas inundables relevados, y en el último reporte semanal la cifra descendió a 192.000, con una caída de 13.000 animales en la última semana. Los representantes de las entidades coincidieron en que la salida de hacienda avanza de manera sostenida, aunque con dificultades: se está retirando principalmente vaca con ternero al pie, la categoría más compleja de movilizar, y animales ingresados este año que no están habituados al agua, señaló el portal del gobierno provincial.

Participaron de la reunión, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Paula Kozac; por el Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios, Gonzalo Atencio; por la Honorable Cámara de Diputados, María Noelia Taborda; por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Maximiliano Muller; por la Federación Entrerriana de Cooperativas, Ronald Garnier; por la Federación Agraria Argentina, Mariela Galinger y Alfredo Bel; por la Sociedad Rural Argentina, Mariano Berisso y Juan Diego Etchevhere y el coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo.

Al cierre, el ministro Bernaudo agradeció a los miembros de la Comisión por el trabajo realizado y expresó el compromiso de llevar adelante lo sugerido. Desde el Gobierno provincial remarcaron que se continuará trabajando de manera articulada con el sector productivo para acompañar a las familias y a los productores afectados.