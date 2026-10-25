Presupuesto 2027: Diputados se reunirán el miércoles para analizar la inversión, la deuda y las obras públicas

Imagen de archivo de la Comisión de Hacienda de Diputados cuando se reunió el pasado miércoles 21 con el ministro Fabián Boleas y comenzó el análisis del Presupuesto 2027.

La discusión del Presupuesto Provincial 2027 comenzó el pasado miércoles 21 en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el tratamiento en el pleno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. La primera impresión es que su debate excede las proyecciones de ingresos y gastos. Por el contrario, la ejecución de la obra pública, el financiamiento de las inversiones, la evolución de la deuda, la política salarial y las modificaciones al régimen de contrataciones del Estado concentraron buena parte del intercambio entre los legisladores y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

El expediente lleva por número el 29.775 y corresponde al proyecto de ley de Presupuesto para la Administración Pública Provincial del ejercicio 2027 elaborado por el Ejecutivo, que ingresó por Mesa de Entradas el 15 de octubre y tomó estado parlamentario el pasado miércoles 21, cuando fue girado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Ese mismo día, el titular de la cartera económica, Fabián Boleas, presentó los principales lineamientos de la iniciativa ante los diputados, en una reunión que comenzó a las 16 y se extendió hasta las 17:55 -según el acta a la que accedió ANÁLISIS- y que concluyó -como era de esperar- sin una resolución por el momento sobre el expediente. Este estudio recién comienza.

La comisión -presidida por Bruno Sarubi- retomará su estudio este miércoles 28 de octubre -será a partir de las 16:30- con la convocatoria al equipo económico y a otros funcionarios prevista dentro de una ronda de consultas que continuará durante la semana.

Las proyecciones macroeconómicas y el resultado fiscal

El Poder Ejecutivo elaboró el proyecto sobre la base de las pautas macroeconómicas previstas por el Gobierno nacional para 2027, en el marco de la adhesión provincial al Régimen de Responsabilidad Fiscal. El escenario contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio de $1.847,60 para diciembre y un incremento del 30,6% de los recursos tributarios.

Sobre esos supuestos, el presupuesto proyecta un gasto total de $8,67 billones, un 23,8% superior al previsto para el ejercicio anterior. Los recursos corrientes alcanzarían los $8,4 billones, mientras que los gastos corrientes se ubicarían en $7,763 billones.

La estimación arroja un resultado económico positivo de $645.313 millones, un superávit primario de $237.677 millones y un resultado financiero también positivo, de $126.179 millones.

Sin embargo, el esquema contempla aplicaciones financieras por $395.712 millones, correspondientes a amortizaciones de deuda por $275.000 millones e inversión financiera por $120.000 millones, junto con una necesidad de financiamiento estimada en $638.000 millones.

La distinción entre resultado fiscal y necesidades financieras es central para comprender la propuesta: aunque las cuentas proyectan un saldo positivo después del pago de intereses, el Estado provincial debe atender vencimientos, operaciones financieras y compromisos de inversión que requieren fuentes adicionales de recursos.

En la composición de los ingresos, los recursos tributarios representan el 74,1% del total. De esa masa, el 75% corresponde a tributos de origen nacional -principalmente la coparticipación federal- y el 25% a impuestos provinciales, con Ingresos Brutos como principal componente. Las contribuciones al sistema previsional aportan el 15,8% y los ingresos del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el 4,3%.

A su vez, el 67,8% de los recursos corresponde a rentas generales y el 32,2% a recursos afectados, cuya utilización está condicionada por su destino específico.

El ministro Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó a los diputados los alcances y detalles del proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

La apuesta por el gasto de capital y la discusión sobre su ejecución

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender el proyecto es la recuperación de la inversión pública dentro de la estructura del gasto. El gasto de capital asciende a $905.394 millones, con un aumento interanual del 77,3%, y pasaría a representar alrededor del 10,4% del gasto total, frente al 7,3% previsto para 2026.

Según la presentación de Boleas que consta en el acta a la que accedió ANÁLISIS, el 90% de ese monto se destinará a obras y equipamiento. Así, las rutas y los caminos concentran el 50,6%; vivienda y urbanización, el 10,9%; saneamiento ambiental, el 8,7%; y administración gubernamental, el 8%. Vialidad y la Unidad Ejecutora Provincial reúnen cerca del 80% de la ejecución de ese componente.

El ministro también expuso la evolución histórica del gasto de capital como proporción del gasto primario: 3,74% (en 2020), 2,15% (en 2024), 3,46% (en 2025), un 7,44% proyectado para 2026 y un 10,58% previsto para 2027. Las cifras muestran el esfuerzo presupuestario que el Gobierno pretende imprimir a la inversión, aunque la discusión legislativa puso el foco en una cuestión distinta: cuánto de lo autorizado efectivamente se transforma en obras.

La diputada María Laura Stratta cuestionó la proyección de crecimiento del gasto de capital y pidió explicaciones sobre el nivel de ejecución registrado durante 2026. Según los datos que planteó en la Comisión, a agosto se habían ejecutado $159.927 millones de los $565.727 millones autorizados, equivalentes al 28,3%.

Boleas sostuvo que la ejecución se concentra habitualmente en el último trimestre del año y mencionó como ejemplo los procesos de licitación de maquinaria. Agregó que los recursos afectados solo pueden ejecutarse a medida que ingresan y estimó que el ejercicio 2026 cerraría con un nivel de ejecución cercano al 90%.

Por su parte, la diputada Andrea Zoff puso en duda el optimismo de esa previsión al advertir que alcanzar una ejecución del 93% supondría casi duplicar en los últimos cuatro meses el volumen ejecutado durante los ocho primeros. El intercambio que se dejó como constancia en el acta a la que accedió ANÁLISIS plantea uno de los interrogantes centrales del debate: si la aceleración prevista para el cierre de 2026 permitirá establecer una base realista para el salto de inversión proyectado en 2027.

El programa financiero contempla préstamos de organismos internacionales por $265.000 millones, otros préstamos previstos en el artículo 5° por $268.000 millones y la utilización de remanentes de ejercicios anteriores por $104.000 millones. Entre las fuentes de financiamiento, los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aparecen vinculados principalmente con la ejecución de obras públicas.

La deuda: mejora de los indicadores, pero nuevas autorizaciones

El endeudamiento también ocupó un lugar relevante en la reunión del pasado miércoles 21 de octubre. El ministro Boleas destacó que la relación entre el stock de deuda y los recursos corrientes pasó del 68,8% en 2019 al 23,8% proyectado para 2026 y al 23,3% previsto para 2027. Asimismo, indicó que los intereses representarían el 1,3% de los ingresos corrientes y que los servicios de la deuda equivaldrían al 5,7% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios.

Esos indicadores -según el ministro Boleas-, se mantienen dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, el diputado Juan José Bahillo preguntó por qué disminuye la relación entre deuda y recursos pese a las autorizaciones de endeudamiento concedidas por la Legislatura, que estimó en alrededor de USD 2.000 millones.

Boleas le respondió que el indicador mencionado es un cociente entre el stock de deuda y los recursos corrientes, por lo que su evolución no depende exclusivamente de las nuevas operaciones de crédito. Para despejar la discusión, presentó la serie de deuda expresada en dólares: USD 1.062 millones (en 2019), USD 808 millones (en 2023), USD 826 millones (en 2025), USD 665 millones proyectados para 2026 y USD 720 millones previstos para 2027.

La comparación muestra una reducción significativa respecto de 2019, aunque también una suba proyectada para el próximo ejercicio. El ministro atribuyó ese incremento al préstamo del BID destinado a obra pública y precisó que, de la autorización especial de USD 500 millones, se utilizaron USD 300 millones.

También Boleas explicó que la autorización por USD 300 millones contemplada en el presupuesto de 2026 derivó en un cupo del BID de USD 320 millones, con obras identificadas y proyectos ejecutivos elaborados. Para avanzar, restan la firma del contrato y las licitaciones correspondientes. El nuevo pedido incluido en el artículo 6° responde a otro cupo del organismo multilateral destinado a obras, mientras que el artículo 5° está asociado a la refinanciación de deuda y a la situación financiera del Tesoro.

La discusión legislativa, en consecuencia, no se limitó al peso actual de los compromisos financieros, sino que alcanzó también el destino de las nuevas autorizaciones, sus condiciones de utilización y su vinculación efectiva con la inversión.

Contrataciones del Estado: el principal foco de controversia

Si la inversión pública concentró las preguntas económicas, las modificaciones a la Ley Provincial N° 5.140 de Contrataciones del Estado se convirtieron en uno de los puntos de mayor fricción política y técnica.

Los artículos 26 a 29 del proyecto incorporan cambios al régimen de compras y contrataciones. Stratta cuestionó que esas modificaciones se incluyeran dentro de la ley de presupuesto y advirtió que su redacción -a su entender- era demasiado general y podía generar dudas sobre la transparencia de los procedimientos.

Boleas defendió la iniciativa con un argumento concreto: habilitar compras centralizadas a menor precio mediante organismos de Naciones Unidas, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), principalmente para la adquisición de bienes vinculados con la salud. El ministro explicó que esos mecanismos requieren anticipos de fondos que no están contemplados en la legislación provincial vigente y no están destinados a la contratación de obra pública.

La respuesta no disipó las objeciones. Stratta y Zoff propusieron limitar expresamente el alcance de los artículos a la excepción planteada por el ministro y advirtieron sobre la amplitud de las disposiciones, que incluyen otros supuestos de contratación directa con entidades financieras públicas y la incorporación de asesores.

A su turno, el diputado Enrique Cresto pidió que se identificaran taxativamente los organismos habilitados y las condiciones bajo las cuales podrían realizarse las compras. Boleas aceptó la posibilidad de revisar la redacción y propuso una reunión de trabajo con los responsables de elaborar los artículos.

El planteo tiene una dimensión de técnica legislativa que excede la discusión sobre el ahorro económico. La cuestión es si una excepción específica, justificada por las características de determinadas compras, debe incorporarse mediante disposiciones amplias dentro de la Ley de Presupuesto o si corresponde establecer límites expresos sobre los organismos intervinientes, los bienes alcanzados y las condiciones de contratación.

La controversia se extendió a la política de compras públicas y su impacto sobre la economía provincial. Cresto cuestionó la contratación centralizada del servicio alimentario escolar con la empresa bonaerense TecnoFood, en reemplazo del sistema de compras locales, y advirtió que tanto ese mecanismo como las adquisiciones mediante organismos internacionales podrían trasladar recursos fuera de Entre Ríos y afectar a los proveedores locales.

Boleas le respondió que el Estado debe evitar la cartelización y promover una mayor competencia en las licitaciones. Le recordó que la contratación del servicio alimentario se realizó mediante un procedimiento licitatorio y que genera actividad logística y empleo en la provincia, aunque aclaró que la mayoría de las escuelas rurales queda fuera de ese sistema. También consideró menor la incidencia de la compraventa de bienes sobre el producto bruto geográfico provincial y ofreció aportar datos sobre los ahorros obtenidos en la compra centralizada.

Detrás de las posiciones contrapuestas aparece una discusión de política económica: hasta qué punto el Estado debe priorizar el menor precio y la competencia entre oferentes frente a la radicación local de los proveedores y la circulación de recursos dentro de la economía entrerriana.

Personal, salarios y prioridades del gasto

La distribución del gasto ofrece otra clave para interpretar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. El inciso de personal concentra el 42,4% del presupuesto; las pasividades, el 18,6%; los bienes y servicios, el 12,3%; la coparticipación a municipios y comunas, el 10,2%; y el gasto de capital, el 10,4%.

Por organismos, la Caja de Jubilaciones representa el 18,7% del gasto total. Educación el 16,2%. Salud el 9,7%. Y Seguridad el 7,2%. En conjunto, esos cuatro sectores reúnen el 52% del presupuesto. El Ejecutivo identificó como áreas prioritarias Educación, Cultura y Deporte, Salud, Desarrollo Humano, Seguridad e inversión de capital.

La política salarial, sin embargo, no quedó definida en el proyecto. Ante una consulta de Zoff, el ministro Boleas explicó que el presupuesto no incorpora una pauta específica de aumentos, ya que se trata de una estimación sujeta al cumplimiento de los supuestos macroeconómicos. Sostuvo que el objetivo oficial es evitar una pérdida del poder adquisitivo y anticipó que la discusión salarial se desarrollará en paritarias, con una convocatoria prevista antes de fin de año.

Además, el ministro agregó que los organismos tienen distribuido el costo salarial proyectado a diciembre de 2026 y vinculó la previsión presupuestaria con la pauta de inflación del 18%. En ese marco, la diputada Lorena Arrozogaray consultó cómo se garantizará la recomposición salarial en el Consejo General de Educación, cuyo gasto en personal crece un 19,68%.

Las consultas también alcanzaron la evolución del gasto en personal en relación con el gasto corriente y el gasto total, así como la planilla de cargos de funcionarios publicada con datos a junio de 2026. Zoff señaló que esa información no reflejaría la reducción del 50% anunciada por el Gobierno. Boleas respondió que la base incluye a todo el personal fuera de escalafón, incluso a agentes de planta permanente que perciben un adicional. La legisladora pidió, además, una respuesta al pedido de informes presentado en 2024.

Otro punto de discusión fue la disminución de las partidas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en el inciso 4, que pasarían de $4.763 millones en 2026 a $2.800 millones en 2027. La explicación oficial fue que el organismo está modificando su operatoria mediante el lanzamiento de un programa de créditos hipotecarios con subsidio de tasa y que la construcción de viviendas se registra históricamente en el inciso 6, bajo la modalidad de préstamos a los adjudicatarios.

En cuanto a la coparticipación municipal, el proyecto prevé un incremento del 31,7%. Arrozogaray solicitó distinguir las transferencias automáticas de los aportes discrecionales. El ministro respondió que la coparticipación automática estimada para cada municipio está publicada en los anexos, mientras que los aportes no automáticos no se encuentran cuantificados ni desagregados por municipio porque dependen de la programación financiera.

La diputada Gabriela Lena, por su parte, consultó por la asistencia a municipios endeudados. Boleas recordó que la ley de sostenibilidad de la deuda pública permite refinanciar obligaciones en dólares bajo condiciones similares a las de la provincia y mencionó el caso de Victoria, que accedió recientemente a ese mecanismo.

Niñez, primera infancia y la composición de la inversión social

Entre los componentes destacados por el Ejecutivo figura el etiquetado presupuestario de las políticas de niñez y adolescencia, una metodología iniciada en 2025 y reconocida por UNICEF y que destaca a Entre Ríos en el concierto nacional. Desde 2026, el esquema incorpora un subetiquetado específico para las acciones destinadas a la primera infancia.

Según Boleas, alrededor de $2 billones se destinan a políticas de niñez y adolescencia, equivalentes al 24% del gasto del sector público provincial y al 44% de los recursos disponibles de rentas generales. Los fondos se distribuyen en 288 categorías programáticas. Dentro de ese universo, la inversión en primera infancia ronda los $500.000 millones y comprende 67 categorías.

La identificación de esas partidas permite seguir de manera transversal recursos asignados a distintas áreas y programas, aunque su evaluación también requiere observar la ejecución efectiva y los resultados de las políticas financiadas. En ese sentido, el etiquetado constituye una herramienta de seguimiento presupuestario que deberá contrastarse con el cumplimiento de las metas previstas.

Una discusión que continuará en comisión

La primera reunión de Hacienda dejó definidas varias líneas de análisis para las próximas jornadas. El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para recuperar inversión pública, ordenar las necesidades financieras y sostener las prestaciones estatales bajo un escenario macroeconómico determinado. La oposición, en cambio, puso el acento en la distancia entre las previsiones y la ejecución, la amplitud de las facultades de contratación propuestas y la necesidad de mayor precisión sobre salarios, deuda y transferencias.

No se adoptó ninguna resolución sobre el expediente. Al cierre, el ministro Boleas se comprometió a remitir la presentación utilizada durante la exposición y a participar de una reunión de trabajo para revisar los artículos vinculados con la Ley N° 5.140.

La próxima instancia de tratamiento está prevista para este miércoles 28 de octubre, a partir de las 16:30, con la continuidad de las exposiciones de funcionarios provinciales. De acuerdo con lo anticipado en comisión, la agenda inmediata también incluiría, en principio, a las áreas de Obras Públicas, Vialidad e IAPV durante la tarde del miércoles, y al Ministerio de Desarrollo Humano y al Consejo General de Educación para el jueves en horario de la mañana.

Como es de rigor cada vez que se discute un proyecto de Presupuesto a nivel provincial, el desafío legislativo será determinar si las proyecciones financieras y de inversión cuentan con fundamentos suficientes, si las nuevas autorizaciones de endeudamiento están acompañadas por mecanismos claros de control y si las modificaciones normativas propuestas preservan la precisión y los límites que exige una ley de contrataciones públicas. Esos serán algunos de los puntos sobre los que deberá avanzar la discusión antes de que el presupuesto llegue a una definición parlamentaria.

Acta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de Diputados