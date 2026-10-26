El río Uruguay presentará un nuevo ascenso pero se mantendrá alejado de los niveles de alerta

Tras las lluvias ocurridas el fin de semana en la cuenca Alta, el caudal del río se ha incrementado y está transitando hacia el embalse, estimándose que los niveles no superarán los 10,60 metros y 10,90 metros en Concordia y Salto respectivamente.

Este comportamiento corresponde a la situación de "aguas altas" que se ha anticipado para el último trimestre del año, debido a la influencia del fenómeno El Niño sobre las lluvias en la cuenca.

Cabe destacar que los pronósticos de precipitaciones no prevén lluvias significativas para los próximos siete días.

Desde Salto Grande se recomienda seguir la actualización diaria de la situación hídrica por los canales oficiales, especialmente con el Comunicado Diario que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, y que se encuentra disponible en la web y la APP de Salto Grande.