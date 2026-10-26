Enrique Cresto: “No me voy a hacer autobombo pero estoy preparado para ser candidato a gobernador”

El diputado provincial y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, se anotó para competir por la Gobernación de Entre Ríos en 2027. “No me voy a hacer autobombo pero estoy preparado para ser candidato a ser gobernador”, dijo este lunes en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza). Sostuvo que trabajan “por la unidad” en el peronismo de Concordia e instó a hacerlo a nivel provincial, pensando en que no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Soy el que trabaja diciendo que la regla son las internas y la excepción es la unidad. Pero se está trabajando para que se dé la excepción. Si no se suspenden las PASO, lo mejor sería dirimir liderazgos territoriales. Pero si eliminan las PASO tenemos que ser inteligentes, pensar en el conjunto y buscar lo mejor para la provincia, ir con lo más competitivo en provincia y cada ciudad”, consideró.

Cresto es abogado. Nieto del ex gobernador Enrique Tomás Cresto (1973-1976). Actualmente es diputado provincial. Antes formó parte del Gabinete de Alberto Fernández como presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), fue senador de la provincia, secretario de la Gobernación para la Región Salto Grande, candidato a vicegobernador en 2007 en la lista que lideró Julio Solanas, juez de Faltas en Estancia Grande, entre otros cargos públicos.

Además de referirse al escenario político actual y, particularmente, al peronismo en la provincia de Entre Ríos, opinó sobre el triunfo de Lula Da Silva en Brasil. “Nos identificamos mucho con el proyecto y gobierno de Lula Da Silva. Fue una recuperación histórica. En la primera vuelta hubo votantes que pensaron en el enojo, pero para la segunda vuelta votaron con más responsabilidad”, manifestó y agregó: “Después, la campaña que hizo Lula en tres semanas fue intensa y cambió bastante el eje, le dio el manejo de la campaña digital a quienes ganaron en los territorios. Eso fue un cambio en la estrategia de comunicación muy importante”.

Cresto recordó que el presidente argentino Javier Milei “se metió de lleno en la campaña” brasilera. “Hay que analizar esto también. A Lula le bastó con decir ‘miren la Argentina, es el futuro de Brasil si gana Bolsonaro’. Y en el último tramo, el bolsonarismo se quería despegar de las políticas de Milei porque le restaba. Esa fue la posibilidad que tuvieron los brasileros de ver las recetas aplicadas en nuestro país, y mirar el resultado después de tres años de esas políticas: pobreza, desocupación, cierre de pymes, caída del empleo”, analizó.

“Tenemos un gran campo a trabajar”

Consideró que el resultado electoral este domingo en Brasil “mueve el tablero” en Argentina. “Sabemos que tenemos un piso, que es el de la elección de 2023. Es un electorado que volvería a votarnos. Y tenemos un gran campo a trabajar, que es el campo del desencanto, los que votaron a Milei. Hay que tener discurso para ellos, generar esperanza. El peronismo debe trabajar en proyectos nacionales y locales para una recuperación rápida de la recesión, y para recuperar el salario. Esto tiene que hacer el peronismo. Las cosas que se hicieron mal, a esta altura, ya se saben. La autocrítica se hace todos los días. La mejor fórmula es ir con los mejores hombres y mujeres. Con proyecto que vaya por arriba de las personas. Mostrar a los entrerrianos lo que vamos a hacer en 2027”.

“Entre Ríos viene para atrás”

El diputado provincial aseguró que están “trabajando y hablando con todos los sectores”. “Integramos una mesa de trabajo en Entre Ríos, y en Concordia también. En Entre Ríos hay posibilidades de que las elecciones se adelanten. Entonces hay que trabajar, aggiornarnos a ese calendario. Tenemos temas fundamentales para Entre Ríos como Salto Grande, la Hidrovía, los puertos. Eso se tiene que poner por encima de la mesa, porque es la única forma de dar un salto cualitativo. Y debe haber un compromiso de Nación para que no pase lo que está pasando ahora en la provincia. Entre Ríos participa de una reunión con voz y sin voto. Eso es fundamental charlarlo, porque en la práctica venimos para atrás, con el Producto Bruto Interno (PBI) venimos para atrás, con las exportaciones también. Hace años, en 2012 y 2011 hubo un récord de exportaciones pero desde entonces venimos para atrás. Más por la posición que tomó nuestro gobernador (Rogelio Frigerio), que su decisión fue optar por ser un delegado de Nación. Entre Ríos debe llevar un proyecto con más autonomía. No ser tan funcional al gobierno central”, criticó.

“Estoy preparado para ser candidato a gobernador”

El concordiense aseguró estar preparado para ser candidato a gobernador. “No me voy a hacer autobombo pero tengo carrera y trayectoria. Tengo una mirada de la provincia y un proyecto de provincia”, señaló y convocó a que el candidato salga del consenso peronista. “Soy el que trabaja diciendo que la regla son las internas y la excepción es la unidad. Pero se está trabajando para que se dé la excepción, porque si no se suspenden PASO lo mejor sería dirimir liderazgos territoriales. Pero si eliminan las PASO, tenemos que ser inteligentes de pensar en conjunto y buscar lo más competitivo en la provincia y cada ciudad”.

En relación a quienes se alejaron del peronismo, Cresto evaluó: “Los disgustados en el peronismo se producen desde 2003 evidentemente. Un dirigente me dijo una vez que quienes se bajan del barco no son los traidores, que se bajan porque a veces el que conduce no lleva a buen puerto. ¿Qué pasó en el peronismo en la última década? Hoy tenemos una situación diferente. Entonces, hay que tener una estrategia en ese sentido. Seguro en algunos territorios habrá que elaborar internas. Lo importante es trabajar y poner primero la situación que viven entrerrianos y los sectores vulnerables. Trabajamos por la unidad. Seguro en muchos lugares habrá disconformes y los que no respeten el acuerdo de unidad. Y tendremos que trabajar una estrategia para hacer las elecciones con las herramientas que tenemos”.

En Concordia, puntualmente, dijo que “hay una mesa importante de unidad”. “Estamos todos. Los únicos que están con el oficialismo actualmente son los que tenían un acuerdo anterior a las elecciones. (Alfredo) Francolini, (Eduardo) Asueta, ellos tomaron una definición después de la interna del justicialismo de acompañar a Frigerio. Se les pagó por eso, ocupan cargos hoy. Después el peronismo está unido, hay muchos candidatos a intendente. El último intendente de Concordia fui yo. Se cometieron errores pero la gestión fue exitosa. Los que fueron funcionarios, son candidatos a intendente. Entonces, quizás, la carta de presentación son los logros de la gestión. Y estamos trabajando en mesa con reuniones semanales. Vamos a llegar con candidatos competitivos. Las veces que fuimos parte, fuimos exitosos. Y cuando Concordia está de protagonista, el peronismo gana”, cerró.