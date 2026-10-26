Ética Pública y Ficha Limpia: el Senado entrerriano sesiona esta semana y espera aprobar el proyecto

El Senado de Entre Ríos se apresta a votar la ley de Ética Pública, que incluye el régimen de Ficha Limpia. La Cámara alta tiene previsto sesionar el martes 27 de octubre a las 18, el miércoles 28 a las 13 y el jueves 29 a las 11, y se espera que en ese marco apruebe el dictamen con modificaciones del Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública.

Así, el proyecto que el gobernador Rogelio Frigerio envió a la Legislatura en febrero de 2024 superaría la etapa que lo mantuvo frenado durante meses. Como el Senado introduce cambios al texto que Diputados aprobó en agosto de 2024, la iniciativa deberá volver a la Cámara baja, que podrá aceptar las modificaciones o insistir con su versión original.

Qué establece el dictamen

Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presididas por Nancy Miranda y Juan Pablo Cosso, firmaron el dictamen el miércoles 21 de octubre. Entre sus principales puntos:

Ficha Limpia con doble conforme. La inhabilitación para ser candidato o funcionario comienza con una condena confirmada en segunda instancia, aunque esté recurrida, y se extiende hasta su revocación o el cumplimiento de la pena. Un funcionario condenado en el ejercicio del cargo queda suspendido desde la condena de primera instancia, con el 50% de sus haberes.

La inhabilitación para ser candidato o funcionario comienza con una condena confirmada en segunda instancia, aunque esté recurrida, y se extiende hasta su revocación o el cumplimiento de la pena. Un funcionario condenado en el ejercicio del cargo queda suspendido desde la condena de primera instancia, con el 50% de sus haberes. Declaraciones juradas. Deben presentarse al asumir, una vez por año antes del 31 de julio y al dejar el cargo. Habrá una versión detallada y reservada, y otra resumida de acceso público.

Deben presentarse al asumir, una vez por año antes del 31 de julio y al dejar el cargo. Habrá una versión detallada y reservada, y otra resumida de acceso público. Criptoactivos. Se incorporan expresamente las billeteras virtuales y los activos digitales, aunque sus datos específicos serán confidenciales.

Se incorporan expresamente las billeteras virtuales y los activos digitales, aunque sus datos específicos serán confidenciales. Sanciones. Las multas por incumplimiento van del 5% al 50% de la remuneración bruta mensual, y pueden llegar al 100% en caso de reiteración.

Las multas por incumplimiento van del 5% al 50% de la remuneración bruta mensual, y pueden llegar al 100% en caso de reiteración. Alcance. La ley comprende a funcionarios y empleados de los tres poderes, organismos de control, entes autárquicos, empresas con participación estatal y, según lo previsto, municipios y comunas.

El secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, uno de los redactores del proyecto original, valoró el texto acordado. "Hemos logrado el consenso casi general", afirmó, y sostuvo que la iniciativa original "se enriqueció".

Un largo camino de postergaciones

La firma del dictamen llegó después de meses de idas y vueltas. En agosto, una propuesta para reemplazar el doble conforme por la condena firme obligó a devolver el proyecto a comisión. En septiembre, los senadores acordaron mantener el doble conforme, pero la discusión siguió trabada.

Como publicó ANALISIS, a mediados de octubre el oficialismo tenía los números, pero prefería no aprobar la ley por un margen mínimo. Entre los puntos de fricción estaba la postura de la senadora Patricia Díaz, esposa del exvicegobernador Domingo Rossi, quien había advertido que, tal como estaba redactada, la ley le impediría competir en 2027.

El 14 de octubre se produjo otra postergación: el oficialismo presentó su dictamen y el PJ pidió una semana para analizarlo. Finalmente, el 21 de octubre las comisiones consensuaron la firma.

En los días previos, ANALISIS había anticipado que el Senado aprobaría la ley y que el proyecto volvería a Diputados por las modificaciones introducidas.

La agenda de comisiones

Además de las sesiones, el Senado convocó a reuniones de comisión para el miércoles 28 de octubre:

10 horas: reunión de Comisión General.

reunión de Comisión General. 11.30 horas: reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

En esa segunda reunión se analizará el proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos. Participarán como invitados el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Emanuel Gainza, y el secretario de Articulación Educativa, Jorge Kerz. El encuentro se realizará en la Sala de Comisiones del Senado.