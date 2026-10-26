Frigerio destacó el nuevo edificio de la Jefatura de Paraná y el fin de 18 años en una sede alquilada

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este lunes la obra del nuevo edificio de la Jefatura Departamental de Policía de Paraná, ubicado en la calle Laprida 460. Durante el acto y la posterior recorrida por las instalaciones, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González.

En conferencia de prensa, el mandatario remarcó que la puesta en valor y finalización de esta sede representa un avance institucional para la fuerza de seguridad, poniendo fin a 18 años de permanencia en una propiedad alquilada sobre la calle Gualeguaychú que presentaba un notorio deterioro edilicio.

Un contraste edilicio y una obra histórica

Al reflexionar sobre el estado del edificio anterior frente a la nueva infraestructura, Frigerio remarcó el impacto directo en las condiciones de trabajo: "Tuve la oportunidad de hace un rato de visitar la vieja departamental y la verdad que el contraste es tremendo. La anterior jefatura es del 2009, alquilada, se le dijo al personal que iba a ser por muy poco tiempo y al final estuvieron 18 años".

Asimismo, repasó la historia de la construcción del nuevo inmueble: "Esta idea surgió en el 2011, se empezó, pero como muchas obras de la provincia estuvo paralizada durante mucho tiempo. Se retomó a mediados del 2023 y hoy se termina. Creo que es un edificio como el que merece nuestra policía".





Dignidad laboral y cambio de paradigma

El gobernador hizo hincapié en el sentido simbólico e institucional de dotar a las fuerzas de seguridad de un entorno de trabajo adecuado: "Hay mucho simbólico acá, porque esta idea de cuidar a los que nos cuidan, de darle dignidad, un lugar digno, un lugar que además sea un lugar agradable para los que lo visitan, los que vienen, entre otras cosas, de radicar una denuncia o hacer un trámite. Bueno, hoy tienen una jefatura departamental en Paraná moderna, nueva, y creo que eso a todos nos pone contentos, que nuestra policía tenga el lugar que se merece".

En la misma línea, el mandatario enmarcó la entrega de la obra en la política de gestión acordada con la cartera de Seguridad: "Tiene que ver con una política que venimos llevando adelante con el ministro desde el primer día, con el jefe de la policía, de jerarquizar la función del policía, de cambiar el paradigma de nuestra policía y de, dentro de las posibilidades que tenemos, darle las mejores condiciones para que hagan su trabajo".

Por su parte, el ministro Roncaglia puntualizó que el traslado del personal al nuevo inmueble permitirá dar de baja el alquiler del inmueble de calle Gualeguaychú, lo que representaba un gasto mensual de aproximadamente 5 millones de pesos, generando un ahorro para el Estado provincial.

Además de albergar la jefatura departamental, las dimensiones de la sede en calle Laprida permitirán centralizar diversas áreas administrativas y operativas de la policía, optimizando el uso de inmuebles y recursos. Las autoridades confirmaron que el personal policial ya se encuentra realizando el traslado efectivo a las nuevas instalaciones.