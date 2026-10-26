La Licenciatura en Sistemas de Información obtuvo seis años de acreditación ante Coneau

La Licenciatura en Sistemas de Información que se dicta en la Facultad de Ciencia y Tecnología obtuvo la acreditación por seis años por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), según lo establecido por el organismo el 19 de octubre de 2026 en las resoluciones Nº 515 y 516.

La acreditación por seis años de la carrera se suma a la que recibiera hace unos días la Ingeniería en Telecomunicaciones, que se dicta en la Sede Concepción del Uruguay y constituye un paso relevante para una propuesta formativa estratégica de UADER.

La decisión representa un reconocimiento al trabajo sostenido de la comunidad académica y constituye un paso relevante para una propuesta formativa estratégica para la Universidad.

La acreditación de Coneau reafirma una vez más la importancia de sostener procesos de evaluación y mejora continua para garantizar la calidad de la formación universitaria y consolidar propuestas académicas que respondan a los desafíos científicos, tecnológicos y sociales de la provincia y de la región.

El decano de la FCyT, Esp. Abog. Juan Pablo Filipuzzi, puso una vez más de relieve el esfuerzo de la comunidad universitaria

destacó el trabajo sostenido realizado durante el proceso de acreditación: “Este logro ha sido posible por el compromiso y la dedicación de nuestro equipo de gestión, de nuestros docentes, investigadores, trabajadores administrativos y estudiantes, que han asumido con responsabilidad el desafío diario de garantizar una formación de calidad. Quiero destacar especialmente el trabajo sostenido de los equipos que llevaron adelante el proceso de acreditación, cuyo compromiso y esfuerzo fueron fundamentales para alcanzar este resultado”.

Por su parte, la vicedecana, Mg. Adriana Gras, compartió las apreciaciones del decano agregando: “Esta acreditación refleja la solidez de un proyecto académico que se construye día a día, con dedicación, responsabilidad y una mirada compartida entre ambas sedes. Mi especial reconocimiento a quienes, con profesionalismo y generosidad, hicieron posible este resultado”.

La carrera se dicta en las sedes Oro Verde y Concepción del Uruguay de la FCyT y obtuvo el reconocimiento oficial y validez nacional del Ministerio de Educación de la Nación en 2004, con un título intermedio.

La conclusión del proceso de acreditación es un hito para la Facultad, ya que la Licenciatura en Sistemas de Información que actualmente se dicta en las sedes Oro Verde y Concepción del Uruguay tiene su origen en la carrera de Analista Superior en Sistemas que se dictaba en el Instituto Superior de Informática de la Provincia de Entre Ríos (Isiper), uno de los espacios transferidos a UADER, desde 1986, y que fuera avalada por la Universidad Tecnológica Nacional a través del convenio de acreditación académica suscripto en 1994 con el Gobierno de Entre Ríos.

La Coneau es el organismo responsable de evaluar y acreditar la calidad de las carreras e instituciones universitarias de acuerdo con los criterios y estándares vigentes en el sistema de educación superior argentino.

En su resolución, la Coneau otorgó a la Licenciatura en Sistemas de Información de la FCyT una acreditación por seis años y estableció compromisos y recomendaciones orientados a la mejora continua de la propuesta académica.

Asimismo, reafirma la importancia de sostener procesos de evaluación y mejora continua para garantizar la calidad de la formación universitaria y consolidar propuestas académicas que respondan a los desafíos científicos, tecnológicos y sociales.